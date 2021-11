Christian-Ditsch.de

Bereits das zweite Jahr in Folge hat jW den Leserfotowettbewerb in Eigenregie gestemmt. Trotz der nach wie vor erschwerten Bedingungen kann sich der Ertrag sehen lassen: 287 Einsendungen von ca. 80 Teilnehmenden aus der BRD, aber auch aus Österreich haben uns erreicht. Eine Bilderflut, der sich die Jury aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Redaktion und Verlag der jungen Welt am vergangenen Sonnabend gern gestellt hat. Die preisgekrönten Fotos werden in einer Beilage vorgestellt, die am Mittwoch, dem 17. November, junge Welt beiliegt. (jW)