»Warum heißt das eigentlich Erderwärmung?« frage ich Roswitha am Ufer des dampfenden Flüsschens Tepla in ­Karlovy Vary (Karlsbad), frierend. »Es geht beim menschengemachten Klimawandel um den Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere seit Beginn der ­Industrialisierung«, zitiert Rossi das Smartphone. »Das heißt, Luft und Wasser werden wärmer. Die Erde eigentlich nicht.« Eine These, die meine Eisbeine bestätigen können. Unter Karlsbad brodeln zwar heiße Quellen, wofür das Bad berühmt ist, eine natürliche Fußbodenheizung ergibt sich daraus aber nicht. Soll auch nicht, der Sprudel ist zum Trinken da, zum drin Baden und zum Inhalieren des Sprühnebels des großen Springbrunnens »Vridlo 1«, bis das Gesicht klatschnass ist.

Zusammen mit anderen Kurgästen lustwandeln wir durch die Kolonnaden der malerischen Belle-Époque-Stadt. 15 Brunnen sprudeln hier mit jeweils eigenem Mineralgehalt. Aus bunten Schnabeltassen trinkt man das frisch gezapfte heiße Salzwasser in kleinen Schlucken zum Wohle des Stoffwechsels. »Marx war hier, Beethoven, Goethe!«, schwärme ich. – »Ich glaub, ich muss kotzen«, stammelt Rossi und deutet angeekelt auf ihren Becher. Verständnisvolle Blicke von verschleierten Damen aus dem Orient bedeuten uns, dass wir nicht die einzigen sind, die sich erst an den Gesundheitsdrink gewöhnen müssen. Besonders schlaue Deutsche füllen sich den 73 °C heißen Umsonstsprudel in Plastikflaschen für zu Hause ab, damit sich die krebserregenden Weichmacher aus dem Kunststoff auch gut lösen und man wieder einen Grund hat, nach Karlsbad zu fahren.

»Komm, Rossi, gegen Übelkeit hilft Chili.« Ich schleppe sie zum Italiener:

Fusilli alla napoletana

Eine Stange Staudensellerie, eine Karotte, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe in feine Stücke hacken. 100 g Ricotta zerbröseln und die Blättchen eines frischen Oreganozweigs abzupfen. Das gehackte Gemüse in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze zusammen mit zwei Esslöffeln Tomatenmark anbraten und alles umrühren. Nach 2–3 Minuten mit einem viertel Liter Weißwein ablöschen. Das Ganze aufkochen und eine Dose passierte Tomaten dazugeben. Salzen und eine klein gehackte Chilischote dazugeben. Solange köcheln lassen, bis die Sauce sämig ist. Die Fusilli nach Packungsangabe garen, abgießen und sogleich mit der Tomatensauce vermischen. Einen Esslöffel Pecorino unterheben und mit Basilikumblättern garniert servieren.

Nix Chili, nicht mal Knödel, alle Restaurantplätze sind reserviert, die Hotels ausgebucht – Tschechischer Unabhängigkeitstag. »Vielleicht mal Feiertage googeln, Frau Reiseleiterin?« mault Rossi. »Vielleicht ebenso?!« Echt! Im Reiseführer lese ich, dass mit dem Thermalwasser pro Minute etwa fünf Tonnen CO2 austreten. Das sind 2,628 Millionen Tonnen im Jahr … Erderwärmung durch Sprudeldämpfe? »Meine Magenschmerzen sind verschwunden!« freut sich Rossi. Na bitte. Treibhausgase kann man wegsaufen.