Urlaub in Deutschland – eigentlich ein guter Name für eine Punkband. Allerdings gibt es kaum Wörter, die nicht geeignet wären, zum Namen einer Punkband zu werden: Gurkenhobel, Einkommenssteuerbescheid, Seniorentanz – alles sehr gute Namen für Punkbands. Für mich wurde Urlaub in Deutschland im Jahre 2021 vom Witz zur Wirklichkeit. Gewöhnlich meide ich Ferien in Deutschland, denn es reicht mir, im ganzen Rest des Jahres vornehmlich mit Deutschen zu tun zu haben. Im Urlaub verlasse ich üblicherweise Deutschland, denn ich brauche ja Urlaub gerade von diesem Staat. Nun war ich aber im Sommer noch nicht vollständig geimpft und verspürte wenig Lust, mit etwas Pech im Ausland in eine Quarantäne zu geraten. Gemeinsam mit der Frau im Haus beschloss ich: wenn schon, denn schon. Wenn Urlaub in Deutschland, dann auch in den Schwarzwald. Wenn schon Heimat, dann muss der Hirsch auch röhren.

Es war mein erster längerer Aufenthalt im Südwesten des Landes. Ich hatte zuvor viel gehört über die geschichtlich tiefverwurzelte Abneigung, die zwischen Schwaben und Badenern herrsche und die markanten Unterschiede zwischen beiden Völkern. Ich muss gestehen, dass es mir auch im Laufe mehrerer Wochen nicht gelungen ist, Schwaben und Badener zu unterscheiden. So unterschiedlich kamen sie mir auch gar nicht vor. Im folgenden werde ich deshalb die Einwohner des Südwestens summarisch als »Schwaden« bezeichnen. Sind die Schwaden nun aber so provinziell und spießig, wie es das Klischee zu wissen glaubt? In einer vorsichtigen ersten Annäherung möchte ich sagen: Nicht wenige Schwaden sind das, was man in meiner sächsischen Heimat als »bissel einfach« bezeichnen würde. Schon im Zug lausche ich einer schwadischen Mutter und ihrer Tochter. Die junge Frau besitzt eine anziehende Erscheinung, deren Wirkung jedoch dadurch geschmälert wird, dass sie interessiert in der Zeitschrift Neue Freizeit liest und ihrer Mutter erzählt, wie sehr sie sich darauf freue, demnächst den Film »Godzilla vs. Kong« zu sehen. Was den Südwesten Deutschlands von meiner Heimat unterscheidet, ist die Tatsache, dass auch Schwaden von eher bäuerlichem Gemüt zu ansehnlichem Wohlstand gekommen sind. Es muss irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten einmal ein Geldregen über dieser Region niedergegangen sein.

*

Im Frühstücksraum der Pension Bimmele mitten im Hochschwarzwald sammele ich weitere Eindrücke. Die Möbel sind eichenrustikal. Volkskunst hängt an den Wänden. Die Blumen sehen aus, als wären sie aus Plastik, obwohl sie es gar nicht sind. Mit uns im Raum sitzen ältere deutsche Ehepaare, die zumeist schweigen, wenn sie einander nicht gerade ankeifen, sowie ein einzelner Mann, der etwas verhärmt und verstört aussieht. Womöglich ist sein Gesicht gezeichnet durch die Enttäuschung, die ihm sein Plan eingebracht hat, in der Schwarzwaldpension Bimmele weibliche Single­bekanntschaften zu machen. Für ein wenig Diversität sorgt ein grauhaariges niederländisches Ehepaar. Die beiden sind nicht nur die einzigen, die so etwas wie Lebensfreude ausstrahlen, sie erschrecken und lachen auch als einzige, wenn die Kuckucksuhr zu jeder Viertelstunde Geräusche in der Lautstärke eines Fliegerangriffs von sich gibt. Sie hängt aber auch genau über ihren Köpfen. Die Deutschen im Raum tun hingegen so, als wäre dieser Lärm das Gewöhnlichste von der Welt.

Die Pensionswirtin stellt auf jeden Tisch Teller mit einer großen Auswahl an Wurst und Schinken, Gemüse hingegen fehlt konsequent ganz. Dafür kann man, wenn man will, ein hartgekochtes Ei bestellen. Solche Tat beantwortet die Wirtin mit dem Satz: »Mit de Eier dauert’s noch ä bissle, gell?« Die Frau wiederholt diesen Satz jeden Morgen bei allen Gästen immer in genau dem gleichen Wortlaut, immer in genau dem gleichen Tonfall. Vor dem drohenden Wahnsinn kann ich mich nur dadurch bewahren, dass ich ab dem dritten Tag keine Eier mehr bestelle. Überhaupt halten wir das Frühstück eher kurz, denn auch die musikalische Beschallung durch ein lokales Schlagerradio ist schwer zu ertragen. Der Sänger Dirk Busch droht in seinem Lied »Nur mal im Himmel vorbeischauen« den Verstorbenen an, sie nach dem Tod zu besuchen: »Nur mal im Himmel vorbeischauen / auf ’ne Tasse Kaffee / um alle, die wir vermissen / einmal wiederzusehn. / Nur mal im Himmel vorbeischaun / auf ein kurzes Hallo / mal nach dem Rechten zu kucken / Wie lebt ihr oben da so? / Was uns auf der Seele brennt / einfach reden, ungehemmt / eine Umarmung, das wär’ schön / und dann ganz einfach wieder gehn.« So stellt sich der Deutsche einen Besuch im Himmel vor: wie einen Besuch im Altersheim. Was fällt ihm ein für den Fall, dass er die traumhafte Chance bekäme, verlorene Geliebte wiederzutreffen: einen Kaffee trinken. Vermutlich nicht mit Zucker, sondern mit Süßstoff, wie er auch in der Pension Bimmele auf dem Tisch steht.

*

Aber, ich muss es gestehen: Es ist schon schön, durch den Schwarzwald zu wandern. Die schattigen Wälder, die sonnigen Almen, die rauschenden Wasserfälle, die murmelnden Bäche, der Gesang der Vögel, der Klang der Kuhglocken – es legen sich Ruhe und Seligkeit über das Gemüt, wenn man so durch die Natur stiefelt. Nur eine Kleinigkeit störte meinen Frieden. Es gibt in jüngster Zeit vermehrt Zeitungsartikel, die sich mit den Problemen beschäftigen, die Paare haben, in denen zwischen den Partnern das Einkommen sehr ungleich verteilt ist. Da fühlt sich schnell mal der oder die eine abhängig und bevormundet oder überlastet und ausgebeutet. Noch nie las ich jedoch einen Aufsatz über ein ähnlich brennendes Problem: Was, wenn innerhalb eines Paares die Neigung zu sportlicher Betätigung sehr ungleich verteilt ist? Auch hier, das kann ich versichern, kommt es zu Konflikten. So etwa, wenn Mann und Frau fünfzehn Kilometer durch das Gebirge gestapft sind und sich Ziel und Bier nähern, der Frau aber nun einfällt, man könne doch die Tour ganz leicht noch um sieben Kilometer verlängern und so ohne große Mühe noch mehr Spaß haben. Solche Augenblicke behagen mir gar nicht. Es handelt sich leider um eine wiederkehrende Situation. Meine Partnerin möchte beständig an die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gehen und womöglich sogar über sie hinaus. Ich hingegen habe ein eher distanziertes Verhältnis zu meinen Grenzen. Sehe ich sie aus einiger Entfernung, dann denke ich »Ah, schau an, meine Grenzen«, grüße sie mit einem Winken und kehre rechtzeitig um. Ich bin politisch durchaus für offene Grenzen, nur für mich persönlich können sie getrost geschlossen bleiben. »Aber man bekommt ein unglaublich gutes Körpergefühl, wenn man sich mal richtig verausgabt hat und dann wieder erholen kann!« argumentiert die Frau, worauf ich erwidere: »Ich überanstrenge mich lieber gar nicht erst, dann muss ich mich auch nicht erholen und fühle mich gleich so gut.« Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass wir in diesem Streit bislang noch keinen Kompromiss gefunden haben. Leider bestätigt sich die Frau als Schlepperin und treibt mich fast wider meinen Willen doch ab und zu zum Grenzdurchbruch.

*

Es scheint in Baden-Württemberg ein Landesgesetz zu geben, das den Einwohnerinnen und Einwohnern, wenigstens denen auf dem Land, eine Bettruhe ab 22 Uhr vorschreibt. Wenigstens ist in den Lokalen, die wir finden, ab 21 Uhr die Küche kalt, und die Kellner fangen an, die Stühle hochzustellen. Die Dorfgasthöfe schließen außerdem auch nachmittags gern ihre Türen zu, an den wenigen Tagen wenigstens, an denen sie überhaupt öffnen und nicht gleich ganz geschlossen bleiben. Es erweist sich als allgemein schwierig, sich im Schwarzwald bei spontanen Hungeranfällen zu verköstigen. Wer schon einmal zusammen mit einer Frau auf Reisen war, weiß, dass dies die Stimmung erheblich beeinträchtigen kann. Es bleibt das belegte Notbrot, das man in dieser Gegend immer mit sich führen sollte.

Ein wenig erinnert das gastronomische Geschehen im deutschen Südwesten an die DDR. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass der Spätkapitalismus wieder mit dem Sozialismus konvergiert. In der DDR waren die gastronomischen Kräfte lustlos, weil niemand sie zur Arbeit zwingen konnte. Und im Land der Schwaden sind die meisten Leute reich genug, um nicht in der Gastronomie schuften zu müssen, weshalb man es sich mit den wenigen, die es dennoch tun, auch nicht verscherzen darf. Auch hier ist der Kellner König und der Kunde Bittsteller. Dazu passen dann auch die Schilder mit der Aufschrift »Sie werden plaziert!«, die allen älteren Ostdeutschen noch in bester Erinnerung sind.

Dennoch gibt es natürlich auch schöne Augenblicke in gastfreundlichen Lokalen. So zum Beispiel in einem schlichten Gasthof in der Nähe des Bahnhofs von Rötenbach, der nur Getränke und badische Spezialitäten im Angebot hat. Alle Gerichte werden ausschließlich mit Brot serviert. Ich esse zum ersten Mal in meinem Leben einen sogenannten Käsesalat, das einzige vegetarische Gericht auf der Karte. Nach anfänglicher Skepsis sehe ich ein, dass dieses Mahl sich zur Begleitung mehrerer Biere bestens eignet. Da geschieht das Unvermeidliche: Sachsen tauchen auf. Es gibt in jedem Urlaub den unvermeidlichen Augenblick, in dem Sachsen auftauchen. Denn die Sachsen sind, wie jeder weiß, Weltenbummler, obwohl sie es umgekehrt wenig schätzen, wenn die ganze Welt zu ihnen nach Sachsen bummelt. Zwei sächsische Männer sind von einer Wanderung zurückgekehrt, und einer der beiden versucht, mit zwei bayerischen Wanderinnen einen Flirt zu eröffnen. Doch das Telefon des anderen Mannes geht störend dazwischen. »Ja, Muddi! Ja. Jaahaa, Muddi!« Die beiden Bayerinnen brechen auf, während der telefonierende Sachse sich verschämt hinter eine Hausecke zurückzieht. Bevor auch die beiden Männer aufbrechen, entschuldigt sich der Telefonierer noch bei uns: »Entschuldigen Se bidde, dass isch so laud wor, aber isch mussde midd meiner Mudder delefoniern, und die hörd leider nimmer so gudd.« Sächsische Mütter besitzen offenbar die Gabe, aus der Ferne zu spüren, wann sie einschreiten müssen, um unsittliche Absichten ihrer Jungs zu durchkreuzen.

*

Nach anderthalb Wochen verlassen wir den Schwarzwald, um noch ein wenig Zeit in der wärmeren Tiefebene zu verbringen. Die Ferienwohnung in Breisach am Rhein ist nicht urtümlich und gemütlich, ganz im Gegenteil eher auf die urbane Jugend zugeschnitten. An der Wand hängt, wie in solchen Apartments vorgeschrieben, ein flotter Sinnspruch in einer dem Englischen ähnlichen Sprache: »Life isn’t about how to survive the storm but how to dance in the rain.« Ich kann nicht anders, als mir augenblicklich zu wünschen, in die Regentänzer möge der Blitz schlagen.

Abends laufen wir hinunter zum Rhein. Ich bin schon mehrmals über diesen Fluss gefahren, habe ihn aber noch nie wirklich bewusst wahrgenommen. Richtig spektakulär ist sein Anblick allerdings auch nicht, er ist hier bereits in Kanäle aufgeteilt, begradigt und mit Dämmen diszipliniert. Wir entdecken am Ufer einen Imbisswagen mit einigen Tischen und Bänken unter Schirmen, eine lokale Winzerei schenkt hier Weine aus. »Wenn’s anfängt zu rägna, muss i aber dicht mache!« warnt mich die Verkäuferin, als ich zwei Weißweine bestelle. »Ja, klar, sonst werden noch die Schirme nass«, erwidere ich mit vollem Verständnis. Am Nachbartisch findet sich eine lustige Gesellschaft zusammen, zwei Männer und zwei Frauen, offenbar miteinander bekannt und vage aneinander sexuell interessiert. Der Stefan und die Susanne sind laut, die beiden anderen bleiben eher still. Sie reden abwechselnd über ihre Geschäfte und ihre Ehen. Es sind Menschen, von denen ich glaubte, es gäbe sie nur in ZDF-Vorabendserien – aber nein, es gibt sie wirklich. »I hab drei Häuser, Susanne, drei Häuser!« ruft Stefan nach der ersten Runde. »I brauch ned acht Häuser, so will i mei Läba ned läba!« – »I hab um dr Robert kämpft wie a Löwin!« ruft Susanne nach der zweiten Runde. »Wie a Löwin!« – »D’ Susanne trinkt gern mol a Weinschorle!« sagt Stefan nach der dritten Runde zu den beiden stillen Begleitern. »I trink au gern mol siebe Weinschorle!« sagt Susanne und holt die vierte Runde. Ein wenig ruhiger wird es, als der stille Mann auf Nachfrage bestätigt, dass seine Frau an Magenkrebs gestorben ist. Aber da holt Stefan schon die fünfte Runde. »I stell mi jeden Tag, ach was, i stell mi jede Stund vor ’n Spiegel, schau mir ins G’sicht und sag laut: I love me! I love me!« Das sagt Susanne nach der siebten Runde, während Stefan die achte Runde holt. Ich denke: Wie gut bekäme es auch den Reichen, wenn sie von ihrem Reichtum erlöst würden.

*

Im Kaiserstuhl, diesem kleinen Gebirge in der wärmsten Region Deutschlands, kann man sich vorkommen wie in Italien. Fast überall auf den sanften Hügeln wird Wein angebaut. Bunte Bienenfresser aus Afrika schwirren durch die Lüfte. In den Gärten wachsen Palmen. Es ist wie im Süden, man muss sich nur die Deutschen wegdenken. Aber das ist nicht ganz einfach, denn sie hinterlassen ihre Markierungen auch in der Landschaft. Zum Beispiel Schilder an Feldrändern, auf denen steht: »Hier wachsen hochwertige Lebensmittel. Dies ist kein Hundeklo!« Nicht selten sieht man auch ein Schild, auf denen das Wort »Nutztiere« mit einem Daumen hoch, das Wort »Raubtiere« mit einem Daumen runter versehen ist. Das Raubtier wird symbolisiert durch das Gesicht eines bösen Wolfes, der seine Zähne fletscht wie im Märchenbuch. Es ist für Bauern sicher nicht schön, wenn Schafe vom Wolf gerissen werden, das sehe ich ein. Aber muss man darüber gleich selbst zum Schaf werden?

Als wir auf dem »Bienenfresserpfad« durch die Weinberge des Kaiserstuhls laufen, überholt uns auf einem Feldweg ein dicker Benz. Der Wagen hält auf der nächsten Weinterrasse, und aus dem kolossalen Auto steigt ein kolossaler Mann. Es handelt sich offenbar um den Winzer, denn er begutachtet die Weinstöcke, bevor er leutselig ein Gespräch mit uns eröffnet. Der Wein stehe diesmal gut nach all den trockenen Jahren, bloß fehle nach dem kühlen Frühjahr noch die Sonne. Er zeigt uns einen Turmfalken und einen Mäusebussard, die sich am Himmel streiten, wir zeigen ihm unsere Fotos der Bienenfresser. »Ja, un dabei sage die Grüne, es gäb koi Vögel mehr. So a Blödsinn! Es gibt dies Johr soviel Vögel wie noch nie, Schwalbe zum Beischpiel!« Zum Abschied beschreibt er uns noch, wo wir auch den Wiedehopf zu sehen bekommen können. Aber den Wiedehopf entdecken wir nicht.

*

Es ist ermüdend, es ist ärgerlich. Kommt man als Berliner irgendwohin, muss man sich den immergleichen Satz anhören: »Ach, Berlin, da gibt’s ja auch nur Verrückte, oder?!« Aber Verrückte gibt es in Wirklichkeit überall, nicht zuletzt auch auf dem vermeintlich idyllischen Land, vielleicht sogar gerade dort. Hier zum Abschluss die von mir sorgfältig registrierten Irren im Land der Schwaden:

Mitten im Schwarzwald kommt uns auf einem Waldpfad ein junger Mann entgegen. Er blickt etwas verwirrt umher, sieht ein wenig übernächtigt aus und führt nur einen kleinen Rucksack bei sich. »Wo geht’s denn hier nach Freiburg?« fragt er. Ich teile ihm mit, dass sich Freiburg in etwa 30 Kilometern Entfernung befinde – eine Information, die ihn nicht weiter zu irritieren scheint. Ich zeige ihm mit meinem Arm ungefähr die Richtung, in der man durchs Höllental nach Freiburg gelangen kann. Er bedankt sich und geht.

Auf dem Parkplatz vor dem Rewe in Breisach steht ein junger Mann zwischen den parkenden Autos und brüllt unablässig Verfluchungen: »Du Dreckshur! Verpiss dich!« Weit und breit ist niemand zu sehen, dem seine Beschimpfungen gelten könnten. Aber er brüllt Richtung Bahnhof, vielleicht ist also seine frühere Geliebte gerade mit der S-Bahn Richtung Freiburg abgefahren, um sich mit einem Soziologiestudenten zu vergnügen.

In der Straßenbahn in Freiburg setze ich mich gegenüber einer alten Frau hin. Sie blickt hinunter auf mein Füße und sagt: »Des isch aber koi Meder Abstand, des sin noch nedmol zehn Zendimeder!« Ich möchte die Frau nicht belästigen, stehe auf und stelle mich lieber hin. Für den Rest der Fahrt wahrt sie in der vollbesetzten Straßenbahn auf diese Weise einen persönlichen Quarantänebereich von mehreren Metern.

Während wir im Kaiserstuhl einen Hügel hinanstiefeln, rennt brüllend ein junger Mann den gleichen Weg hinab. Er springt auf einen Felsen, reckt die Arme Richtung Himmel und ruft: »Ja! Hurra! I hab’s g’schafft! I hab d’r Gipfel erklomme!« Dann rennt er weiter und brüllt auf uns ein, während er an uns vorbeiläuft: »Na, seid ihr schön am Wandern? Ganz schö aastrengend, so a Berg, was? Aber wenn ihr obe seid, dann belohnt ihr euch erscht mol richdig mit em selber belegte Brot! Mmm, lecker!« Ich bin so verdutzt, dass mir keine Erwiderung einfällt. Erst später komme ich zur Vermutung, dass Sat.1 hier in der Nähe gerade ein Trainingslager für angehende Comedians eingerichtet hat.

Wir wollen den Rheinradweg erkunden und suchen den einzigen Fahrradverleih auf, den Breisach am Rhein zu bieten hat. Der Besitzer ist ein schlaksiger, blonder Mann mit einem weichen, freundlichen Gesicht, der Siddhartha heißt. Unsere Frage, ob es denn neben E-Bikes auch normale Fahrräder gebe, überrascht ihn einigermaßen. Offenbar halten auch jüngere Menschen es inzwischen für selbstverständlich, dass man Fahrrad nur mit einem Hilfsmotor fahren kann. Während Siddharta sich auf die Suche macht, eröffnen wir ein kleines Gespräch, indem wir uns darüber beschweren, dass es in Breisach mancherorts keinerlei Empfang fürs Mobiltelefon gebe. »Ja, des isch doch wunderbar!« sagt Siddhartha mit leuchtenden Augen. »Da bleibt mr von de Strahle verschont. Die mache dir sonscht die G’sundheit kaputt. Kopfschmerze, Kreislauf, Krebs – alles. I schlaf immer in mei Waldhaus, da isch kei Empfang weit und breit.« Er drückt uns einen Flyer in die Hand. »5G – habt ihr davon scho g’hört? Das isch die derzeit gröschte Gesundheitsbedrohung auf der Welt.« Als er merkt, dass unsere Reaktionen eher verhalten ausfallen, lächelt Siddhartha: »Aber i will euch ned missioniere!« Mit einiger Mühe findet er in einer Garage noch ein gewöhnliches Fahrrad, das ich nehme. Die Frau wird zwangsweise mit einem E-Bike ausgestattet. Sie wird den ganzen Tag standhaft den Motor nicht benutzen und am Abend über fürchterliche Beinschmerzen klagen. Siddhartha empfiehlt uns zum Abschied noch das Café einer Künstlerin namens Angélique, in das wir unbedingt einkehren sollen. »Bis wann müssen wir die Fahrräder zurückbringen?« frage ich. »Des isch mir egal, stellt se einfach hier vor die Tür, wenn ihr z’rück seid«, sagt Siddhartha. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er sich so gut vor feindlichen Strahlen schützt, oder daran, dass er mit einem E-Bike 30 Euro am Tag verdient – Siddhartha strahlt wirklich eine unerschütterliche Seelenruhe aus. Das Café, das er uns empfiehlt, ist tatsächlich hervorragend. Die Kuchen, die uns die Malerin Angélique zusammen mit selbstgemachten Limonaden auf den Tisch stellt, gleichen Kunstwerken. Dafür ähneln ihre farbigen Bilder an den Wänden Kuchen. Als wir ihr berichten, der Fahrradverleiher von Breisach habe uns zu ihr geschickt, wirkt sie plötzlich geistesabwesend und sagt nur: »Ja, ich weiß, wen ihr meint.« Erst als wir uns verabschieden, bittet sie uns, Siddhartha Grüße zu überbringen. In meiner verdorbenen Phantasie entsteht augenblicklich die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe zwischen einem spirituellen Fahrradverleiher und einer backenden Malerin, die vor vielen Jahren scheiterte, weil Angélique partout darauf bestand, abends das Smartphone mit ins Bett zu nehmen. So ist es wohl, das Leben der Schwaden: Im ganzen schon recht angenehm, aber doch nicht ohne Tragik ganz eigener Art.