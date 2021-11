Roger-Viollet/ullstein bild Nach der Entlassung aus der Regierung. Maurice Thorez spricht auf dem 11. Parteitag der KPF, Strasbourg, Ende Juni 1947

Selten hat eine Partei so wohlverdient gewonnen, und selten hat sie so wenig von diesem Sieg gehabt. Die erste Parlamentswahl der französischen Vierten Republik brachte am 10. November 1946 über 28 Prozent der Stimmen für die Kommunistische Partei (KPF). Nun war sie, wie ihr Generalsekretär Maurice Thorez sagte, die »erste Partei Frankreichs«.

Die KPF verdankte diesen Sieg und ihre Popularität, die noch bis in die 1960er Jahre anhielt, den Arbeiterinnen und Arbeitern. Weit über die Hälfte der Arbeiterschaft wählte die Kommunisten, 15 bis 17 Prozent waren für die Sozialisten. Auf den ersten Blick erscheint es sogar so, als hätte die Partei dank der Arbeiter gewonnen und wäre ihretwegen nur wenige Monate später, am 5. Mai 1947, aus der Regierung ausgeschieden. Denn mit Rücksicht auf ihre Basis, die gerade streikte, hatte sich die KPF eine Auseinandersetzung mit der eigenen, sozialistisch geführten Regierung über Löhne geleistet. Um die Regierung zu Zugeständnissen zu zwingen, entzog ihr die KPF das Vertrauen. Doch Premierminister Paul Ramadier entließ kurzerhand die vier Kommunisten aus dem Kabinett; neben Vizepremier Thorez selbst war das unter anderem François Billoux als Verteidigungsminister.

Ramadier, der nun freie Hand hatte, den Marshallplan durchzufechten, den Thorez eine »amerikanische Falle« genannt hatte, wird nicht allein mit Blick auf die aufständischen Arbeiter gehandelt haben. Ohnehin war die KPF nie bloß eine französische, sondern eine internationalistische Partei. Weniger freundlich gesagt: Sie war ein Spielball der Weltmächte.

Résistance

Hohes Ansehen gerade bei den Intellektuellen, die ihr noch bis zum Ungarnaufstand 1956 die Treue hielten, hatte sie sich in der Résistance erworben, in die sie zunächst gar nicht hätte eintreten dürfen. Laut Hitler-Stalin-Pakt war ihren Mitgliedern auch nach der deutschen Besatzung Widerstand gegen die Nazis untersagt. Diesem Gebot handelten viele Genossinnen und Genossen auf eigene Kosten zuwider. Und als nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion die Résistance zur offiziellen Politik wurde, bewiesen gerade die Kommunisten Schlagkraft. Selbst in den Konzentrationslagern waren sie bestens vernetzt (wie der nebenstehende Aufruf aus Buchenwald dokumentiert). Im Untergrund wurde die Partei von Jacques Duclos und Benoît Frachon geführt, die auch nach dem Krieg mächtige Männer in Partei und Gewerkschaft blieben.

Thorez war 1939 nach Moskau beordert worden und hätte sich gern an die Spitze der Résistance gestellt, allein, Stalin wollte Rücksicht auf General Charles de Gaulle nehmen. Noch war das antifaschistische Bündnis der Alliierten nicht widerrufen, und der Verdacht des Antikommunisten de Gaulle, die Kommunisten wollten nach der Befreiung die Macht in Frankreich an sich reißen, musste zerstreut werden. Stalin zügelte Thorez, der auf dem XX. Parteitag der KPdSU neben den Chinesen der einzige war, der eine Eloge auf den 1953 verstorbenen Diktator ausbrachte, auch in anderen heiklen Angelegenheiten. Etwa war Thorez Befürworter einer Internationalisierung des Ruhrgebiets und eines Anschlusses der Saar an Frankreich. Damit wären die beiden Zentren der Schwerindustrie und des Bergbaus den Deutschen entzogen gewesen. Aber Moskau verfolgte damals für Deutschland noch Einheitspläne, und Wjatscheslaw Molotow erklärte, in Potsdam sei es niemals darum gegangen, »die Saar unter französische Hoheit zu ­stellen«. Ihre von der Nazizeit geprägte Abneigung gegen Deutschland sollte die KPF später zu dem Fehler verleiten, die Wiederbewaffnung der BRD strategisch wichtiger einzuschätzen als die algerische Unabhängigkeit.

Wenn die Sowjets nicht immer für klug hielten, was die ihnen meistens ergebene KPF trieb, war sie den US-Amerikanern und ihren Verbündeten, allen voran den Gaullisten, ein Dorn im Auge. Nach dem Sieg vom 10. November warnte Pierre-Henri Teitgen – während der Résistance de Gaulles Informationsminister – vor einer »Sowjetisierung« Frankreichs. Dean Acheson, damals Staatssekretär von Harry S. Truman, ab 1949 sein Außenminister, malte im Februar 1947 ein Schreckensszenario aus: »In Frankreich, wo vier Kommunisten im Kabinett sitzen, einer von ihnen als Verteidigungsminister, wo Kommunisten die größte Gewerkschaft kontrollieren und staatliche Institutionen, Fabriken und Armee infiltrieren, wo fast ein Drittel der Wählerschaft kommunistisch votiert und sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, könnten die Russen jederzeit den Hahn zudrehen.«

Schwindender Einfluss

Der Kalte Krieg isolierte die KPF. Zwei Tage vor dem verhängnisvollen 5. Mai 1947 hatte Thorez seinem Zentralkomitee eine hellsichtige Analyse unterbreitet: »Die Politik der Regierung und infolgedessen die allgemeine Politik unseres Landes rutscht ins Reaktionäre ab, einer Politik zu, die nicht nur von reaktionären Kreisen Frankreichs, sondern direkt von der internationalen Reaktion beeinflusst ist. Das ist unser Ausgangspunkt.« Freilich war der westliche Antikommunismus nicht der einzige Grund dafür, dass die KPF an Einfluss verlor. Die von Thorez angeprangerte Armut, die Versorgungskrise, die noch 1947 zu einer riesigen Streikwelle geführt hatte, wichen allmählich. Die Wirtschaft strukturierte sich neu, und die sich so herausbildende Arbeiterschaft, die nicht nur in der Schwer-, sondern auch in der verarbeitenden Industrie beschäftigt war und die weiblicher und urbaner wurde, forderte andere Angebote als die, die ihnen Thorez machen konnte oder wollte.

Pierre Mendès France, der einen dritten Weg im Sinn hatte (Kapitalismus mit planwirtschaftlichen Elementen) und entschiedener Antikolonialist war, entsprach den Vorstellungen dieser modernen Wählerschaft besser. Allerdings lässt sich rückblickend die Aversion von Thorez gegen jeglichen »Opportunismus« begreifen – und opportunistisch war für ihn nicht nur Mendès France, das waren der Titoismus, nicht minder Polen unter Wladyslaw Gomulka und erst recht der Sonderweg der italienischen Kommunisten unter Palmiro Togliatti. Nicht, dass alle diese Versuche, das kommunistische Projekt den Verhältnissen anzupassen, Verirrungen gewesen wären. Im Gegenteil gingen aus ihnen viele gute Ideen hervor, die jedoch sämtlich in denselben trüben Strom des Kapitalismus münden sollten. Maurice Thorez scheint das geahnt zu haben.