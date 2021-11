»Ach da bist du«

Jaan Toomik | Courtesy the Artist and Temnikova & Kasela, Tallinn Fast jeder hat schon einmal die Lust verspürt, das grausame Spiel zu beenden: Film-Still aus »Oleg« (Jaan Toomik, 2020)

Um den Sklaven, die auf den Zuckerrohrplantagen Haitis schuften mussten, auch noch den Fluchtweg in den Suizid zu versperren, machte man ihnen weis, im Falle ihres Freitods hätten sie als Untote bis in alle Ewigkeit weiterzuarbeiten. Das erfuhr ich im Begleittext zu einem Bild des haitianischen Künstlers Wilson Bigaud, das eine zombifizierte Sklavenfamilie zeigt, die von einem mit einer Peitsche bewaffneten Aufseher zur Arbeit geführt wird. Es hat mich tagelang verfolgt. Sind wir nicht in gewisser Weise alle in der Lage haitianischer Sklaven, wenn wir mit dem Gedanken spielen, uns dem Existenz- und Arbeitszwang zu entziehen? Überall auf der Welt werden Suizidanten behandelt wie Deserteure, die sich unerlaubt von der Realitätstruppe entfernt haben.

Das Bild wird im Rahmen einer Ausstellung gezeigt, die bis Ende Februar 2022 im Kasseler Museum für Sepulkralkultur zu sehen ist. ­»Suizid – Let’s talk about it!« heißt sie und bietet neben Kunstwerken und Informationen zum Thema auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm. So sind an drei Tagen der Woche Studenten der Sozialarbeit der Universität Kassel anwesend, die Besuchern für Gespräche und Beratung zur Verfügung stehen. Sie haben auch an der Gestaltung der Ausstellung mitgewirkt, indem sie zum Beispiel gesammelt und aufgeschrieben haben, was die Leute so sagen, wenn in ihrem Umfeld jemand Hand an sich gelegt hat. Es handelt sich meist um Sätze, die Flaubert in sein »Wörterbuch der Gemeinplätze« hätte aufnehmen können. Sie dienen dazu, mit einem für sie unbegreiflichen Geschehen irgendwie fertig zu werden. Das Thema Suizid ist von Schweigen umgeben. Die Gesellschaft stellt kaum sprachliche Ausdrucksformen zur Verfügung, die es erlauben würden, Empfindungen mitzuteilen, die schließlich in den Suizid münden. »Ich könnte das nicht!« hört man aus der Umgebung des Suizidanten, dabei hat fast jeder irgendwann schon einmal die Lust verspürt, das grausame Spiel zu beenden und die Figuren mit einer wütenden Handbewegung vom Brett zu fegen.

Gleich im Anschluss wird man mit den Fakten konfrontiert. Man erfährt, dass die Suizidrate – das sind die Suizidanten pro 100.000 Einwohnern – in Europa in Litauen mit 26,1 am höchsten ist. Deutschland belegt mit 12,3 einen Platz im Mittelfeld. Alle neun Minuten stirbt hierzulande jemand durch eigene Hand. Der Suizid verursacht mehr Tote als Verkehrsunfälle, Drogen und Gewaltdelikte zusammen. Zahlen sind die Spur, die gelebtes Leben in den Aufzeichnungen der Wissenschaft hinterlässt, hier der Suizidologie. Sie prägen glücklicherweise nur einen kleinen, zur Lagebestimmung allerdings auch notwendigen Teil der Kasseler Ausstellung. Da, wo ich mich als Psychologe die Hälfte meines Lebens aufgehalten habe – im Gefängnis –, liegt die Suizidrate in Deutschland aktuell bei 129,4. Gefängnisse bündeln jene Faktoren, die Suizidalität begünstigen: Einsamkeit, Erfahrungen des Scheiterns, ein Leben unter Bedingungen der Würde- und Perspektivlosigkeit. Der Tag im Gefängnis beginnt nicht von ungefähr mit der sogenannten Lebendkontrolle: Die Bediensteten haben die Zellentüren zu öffnen und nachzuschauen, ob der jeweilige Insasse sich im Laufe der Nacht das Leben genommen hat. Unglückserfahrungen sind am gefährlichsten, wenn menschliche Berührungsfläche fehlt, wenn sie in sich rotieren.

Im Obergeschoss des Museums, das man über eine hölzerne Treppe erreicht, stieß ich auf einen Raum, der Cartoons und Karikaturen zum Thema Suizid zeigt. Am besten gefallen hat mir eine Karikatur, auf der eine Frau mit Kopftuch zu sehen ist, die im Garten Laub recht. Über sich, in einem beinahe kahlen Baum, sieht sie die Beine ihres Mannes baumeln: »Ach da bist du.« Ein Cartoon zeigt einen Teddybären, der sich auf die Schienen einer Spielzeugeisenbahn gelegt hat. In einer Sprechblase lesen wir: »Ich hoffe, du wirst mit deinem neuen Teddy im Gameboy glücklich.«

Etliche Fotos und Kunstwerke umkreisen das Thema Einsamkeit. Der Suizidant ist häufig vor seinem physischen Tod bereits aus der Welt gefallen und einen sozialen Tod gestorben. »Man muss aus allen menschlichen Bindungen treten, ehe man es tut«, notierte Klaus Mann 1939 in seinem Tagebuch, nachdem sein Freund und Kampfgefährte Ernst Toller sich erhängt hatte. Er machte sich Vorwürfe, dachte an »all das Versäumte – was nie wieder gutzumachen ist«. »Es hätte bloß mal jemand mit mir reden müssen«, hat einmal ein Gefangener zu mir gesagt, der einen Suizidversuch überlebt hatte. Auch hier gilt, dass, was gesagt werden kann, nicht agiert werden muss. Gegen Ende meines Rundgangs stieß ich auf eine futuristisch anmutende Kapsel, die entfernt an den Messerschmitt-Kabinenroller aus meinen Kindertagen erinnerte. Sie stellte sich als erweiterte Variante der zum Zweck der Selbsttötung über den Kopf gezogenen Plastiktüte heraus, die in der Schweiz beim assistierten Suizid zum Einsatz kommt.

Während ich durch die Ausstellung ging, fegte ein veritabler Herbststurm über Nordhessen und pfiff ums Gebäude. Die Stimmung draußen passte gut zu der inneren Stimmung, in die die Ausstellung mich versetzt hatte. Sie hatte mich aufgewühlt und zum Nachdenken gebracht, ohne mich zu schockieren und zu verstören. Das ist auch der Anspruch der Ausstellungsmacherinnen und -macher: an Tabus rühren, die über dem Thema liegen, diese aber nicht niederreißen. Die Kasseler Schau nähert sich einem komplexen Thema behutsam aus vielen Perspektiven und liefert eine Menge Denkanstöße. Das ist das Beste, was man über eine Ausstellung sagen kann.