Utopie zum Tanz

»Ookii Gekkou« ist Japanisch und bedeutet Vollmond, und gleich mit dem Eröffnungstrack »Big Moonlight« ihres neuen Albums (ent-)führen Vanishing Twin die geneigte Hörerinnenschaft in eine somnambul wirkende Zwischenwelt, die von Mondschein und Sternenstaub erhellt wird. Die letzte Platte der Londoner Band heißt »The Age of Immunology« und erschien 2019, kurz bevor eine gewisse Pandemie den Weltenlauf rüde unterbrach. Sind Vanishing Twin also Visionäre? Seher? Nein, eher psychedelische Träumer mit gelegentlichem Ökopessimismus, der auf »Ookii Gekkou« einem universellen Glauben an eine bessere Zukunft gewichen ist.

Can, Sun Ra und Stereolab sind die retrofuturistischen musikalischen Leuchttürme, an denen sich Sängerin und Gitarristin Cathy Lucas, Schlagzeugerin Valentina Magaletti und ihre Kollegen Susumu Mukai, Phil M. F. U. und Elliott Arndt orientieren – und doch immer wieder mal vom sowieso mäandernden Weg abkommen, sich wie im von Katzenschnurren untermalten »The Organism« oder dem Experimental-Instrumental »In Cucina« im grenzenlosen Free-Jazz-Exotica-Improsog verirren. Apropos Stereolab: Deren Erwähnung ist kein typisch musikjournalistisch herbeiphantasierter Vergleich, Laetitia Sadier höchstselbst gibt eine (sehr dezente) Gastgitarreneinlage in »Wider Than Itself«.

Am stärksten und bezauberndsten sind Vanishing Twin, wenn sie Nostalgie und Utopie zum gemeinsamen Tänzchen bitten: Im bereits genannten Titelstück sorgen tremolierende Gitarrenhooks, schwebend leichte Cymbalbeats und rhythmisch verschobenes Glockenspiel für Post-Rock-Atmo mit Brazilectro-Flair. Besonders im funky »Phase One Million« und den knackigen drei Schlusstracks wird klar, wie wichtig Cathy Lucas und Valentina Magaletti für den Sound der Band sind: Rückgrat, Stimme, Spielbein sozusagen. Lucas und Magaletti halten die kühnen Ideen zusammen, damit sie nicht im Orbit pulverisiert werden. Denn Vanishing Twin wollen und können viel, zum Beispiel Oboe, Klarinette und No-Wave-Attitüde zusammenbringen wie in »Tub Erupt«. Außerdem sind die Musikerinnen und Musiker Mitglieder des Haha Sounds Collective, einem Londoner Chor- und Musikensemble, das einerseits der Liebe zu Jazz-, Film- und Protestmusik frönt, aber auch »Mutter Natur durch die Kraft des Gesangs beschützen will« (Selbstbeschreibung). Das birgt die Gefahr esoterischer Freak-out-Exzesse, aber da sind ja Lucas und Magaletti vor. Im Licht des Vollmonds natürlich.