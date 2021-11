Auf Linie gebracht

Emmanuele Contini/imago images Abstimmung bei der konstituierenden Sitzung im Abgeordnetenhaus in Berlin (Berlin 4.11.2021)

Am Donnerstag hat sich das aus 147 Abgeordneten bestehende Berliner Abgeordnetenhaus nach der Wahl vom 26. September konstituiert. Nach der Wahl von Dennis Buchner (SPD) zum Parlamentspräsidenten und von Cornelia Seibeld (CDU) sowie Bahar Haghanipour (Grüne) zu Stellvertretern wurde ein 15köpfiges Präsidium gewählt. Diesem gehört auch der Köpenicker AfD-Abgeordnete Martin Trefzer an. Gegen den nur mit Stimmen seiner eigenen Fraktion gewählten AfD-Mann hatten lediglich die beiden Linke-Abgeordneten Elif Eralp und Ferat Kocak gestimmt. Alle übrigen Abgeordneten hatten sich enthalten oder nicht an der Abstimmung teilgenommen.

»Die AfD ist der geistige Brandstifter der rechten, rassistischen und antisemitischen Anschläge in Hanau und Halle. Ich kann nicht anders, als jederzeit gegen die AfD zu stimmen«, begründete Kocak am Freitag gegenüber junge Welt sein Stimmverhalten. Alles andere als ein klares Nein führe zu einer Normalisierung der Partei. Zudem sei ein Hauptverdächtiger eines Brandanschlages, den Kocak im Jahr 2017 nur mit Glück überlebt hatte, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der AfD im Bezirk Neukölln mit guten Kontakten zur AfD-Fraktion, sagte der kurdischstämmige Politiker mit Verweis auf »persönliche Gründe«.

Vor der Konstituierung des Abgeordnetenhauses hatten die Spitzen der bisherigen und wohl auch zukünftigen Koalitionspartner Grüne, Linke und SPD die strategische Entscheidung getroffen, sich bei der Wahl des AfD-Abgeordneten zu enthalten. So sollte verhindert werden, dass sich die rechte Partei als Opfer inszenieren kann und der parlamentarische Betrieb behindert wird.

Über dieses Vorgehen hatte es bei der Linke-Fraktionssitzung nach jW-Informationen heftige Auseinandersetzungen gegeben. Das Ansinnen weiterer Abgeordneter, neben Eralp und Kocak mit Nein zu stimmen, sei dort von einer Machtriege um Kultursenator und Spitzenkandidat Klaus Lederer unter Verweis auf die Notwendigkeit eines geschlossenen Stimmverhaltens autoritär abgebügelt worden. Mehrere Abgeordnete, die sich dem nicht fügen wollten, und auch einige Grüne verließen daher während der Wahl des AfD-Vertreters den Saal, um – wie es im parlamentarischen Jargon heißt – »politisch pinkeln zu gehen«.

Im Berliner Bezirk Pankow sieht sich der bisherige Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) unterdessen von Grünen und FDP mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Wiederwahl am Donnerstag abend sei mit Stimmen der AfD erfolgt. Die Linke war bei der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im bevölkerungsreichsten Berliner Bezirk mit 19,7 Prozent hinter die Grünen zurückgefallen, die 24,7 Prozent erhielten. Nachdem Linke und SPD im Bezirk Koalitionsgespräche mit den Grünen vor einer Woche abgebrochen hatten, bildeten die beiden Parteien nun eine Zählgemeinschaft zur Bürgermeisterwahl. Benn wurde mit 29 von 55 Stimmen der BVV gewählt, sechs mehr als Linke und SPD zusammen haben. Alle fünf AfD-Abgeordneten hätten in der geheimen Abstimmung für den 53jährigen Linke-Politiker votiert, behauptete die Berliner Zeitung am Freitag. Ohne die Stimmen der AfD-Fraktion hätte Benn nicht die erforderliche Mehrheit erhalten, zitiert das Blatt den AfD-Abgeordneten Daniel Krüger. Diesem ging es nach eigener Aussage bei der Wahl des Bürgermeisters darum, eine funktionsfähige Verwaltung sicherzustellen. Die Linke in Pankow sprach am Freitag gegenüber dpa von einer »unbewiesenen Behauptung, die jeder Grundlage entbehre«. Die Partei gehe nach Gesprächen im Vorfeld der Abstimmung davon aus, dass Benn »mit Unterstützung von Einzelverordneten aus dem demokratischen Lager« gewählt worden sei.