Das Tote Meer stirbt

Reuters/Mohamad Torokman

Das Tote Meer zwischen Jordanien, Israel und dem von diesem besetzten Westjordanland trocknet immer weiter aus. Eine am Dienstag von Reuters veröffentlichte Fotoreportage zeigt Drohnenaufnahmen, die das Ausmaß der Umweltkatastrophe bei Jericho vor Augen führen. Durchschnittlich sinkt der Wasserspiegel des Toten Meeres im Jahr um einen Meter. Dadurch entstehen Krater, von denen einige die Größe von Basketballfeldern haben, andere so tief wie zwei Stockwerke sind. Experten führen das Absinken des Wasserspiegels auf mehrere Faktoren zurück. Einerseits leiteten sowohl Israel als auch Jordanien ab den 1960er Jahren große Wassermengen aus dem Fluss Jordan, der Hauptquelle des Toten Meers, für (land-)wirtschaftliche Aktivitäten um. Andererseits beschleunigt der weltweite Klimawandel, der zu teils extrem hohen Temperaturen in der Region führt, das Absinken des Wasserspiegels. (jW)