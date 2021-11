Erinnerung an die Zukunft

Marvel Studios 2021 via AP Die erste gehörlose Marvel-Superheldin: Lauren Ridloff (vormalige Miss Deaf America) als Makkari

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei ... Stanley Kubrick! Ein schwarzer Monolith, allerdings mit goldenen Verzierungen, zieht gleichsam als Verbeugung vor »2001: Odyssee im Weltraum« (1968) auch in Chloé Zhaos »Eternals« durchs All, etwa 157 Minuten lang. Das markiert schon einmal die Ambitionen des nunmehr 26. Films im sich mittlerweile in Phase vier befindlichen, nicht immer übersichtlichen Marvel Cinematic Universe (MCU).

Nachdem die 1976 von Zeichnerlegende Jack Kirby geschaffenen Eternals, eine uralte, gottgleiche Alien-Spezies, über Jahrtausende im Verborgenen auf der Erde gelebt haben, zwingen sie die Ereignisse aus »Avengers: Infinity War« (2018) und »Avengers: Endgame« (2019), wo Thanos (Josh Brolin) die Hälfte aller Lebewesen im Kosmos ausgelöscht hat, aus dem Schatten zu treten und sich im Kampf gegen ihre Erzfeinde, die Deviants, wiederzuvereinen.

Es ist ein Film wie aus dem Lehrbuch der Diversität: So gut wie alle Ethnien sind in der zehnköpfigen Superheldentruppe vertreten. Im Götterkostüm fehlen lediglich Schauspieler vom fünften Kontinent. Immerhin leben aber zwei von ihnen in Australien. Lauren Ridloff als Makkari tritt als erste gehörlose Figur im MCU auf, während der von Brian Tyree Henry gespielte Tech-Wizard Phastos wohl der erste offen homosexuelle Superheld ist (mit Ehemann und Adoptivkind). Die zweifache Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao (bester Film und beste Regie 2021 für »Nomadland«) scheint ohnehin mehr an Charakterzeichnung, Selbstironie und philosophischen Aspekten interessiert als an Daueraction. Dementsprechend lässt sie der CGI-Abteilung auch die schlampig programmierten Deviants-Monster glatt durchgehen. Dafür sind die seltsam stilisierten Bilder der Kosmogonie prächtig gelungen.

Ironischerweise ist der Erstentwurf zu »Eternals« unter dem Titel »New Gods« 1970 bei der Konkurrenz von DC entstanden. Kirby stand noch ganz unter dem Einfluss der Lektüre von Erich von Dänikens Bestseller »Erinnerungen an die Zukunft« (1968). Als er dann zu Marvel zurückkehrte, startete seine Götterdämmerung richtig durch: Erst »The Celestials« betitelt, dann in »Return of the Gods« umbenannt, erblickten »The Eternals« im Juli 1976 das Licht der Comicwelt. Ein früher Roman von Kubricks brillantem Koautor Arthur C. Clarke stand dabei Pate: »Childhood's End« (1953, hierzulande als »Die letzte Generation« erschienen) lieferte Kirby die Grundideen von »Overlords«, die das Schicksal der Erde kontrollieren und sich nach 50jähriger Wartezeit offenbaren.

So komplex wie die bis 2009 publizierte Comicreihe, von der in diesem Jahr »Vol. 5« erscheinen wird, kann der Kinofilm naturgemäß nicht sein. Die gezeichneten Geschichten zeigen den erstmaligen Besuch der ­Celestials auf dem Planeten Erde vor einer Million Jahren. Einige der Superhelden sind 20.000 Jahre alt und älter. »Eternals« hat als Film dennoch zu viele Zeitsprünge, die zwar »nur« 7.000 Jahre vom alten Babylon bis zur Gegenwart umspannen, kann sie aber dramaturgisch besser verflechten als beispielsweise der völlig missratene »Cloud Atlas« (2012) von Tom Tykwer und den Wachowski-Schwestern.

Die Eternals-Anführerin Ajak verkörpert Salma Hayek. Mit ihrer stoischen Art und der Fähigkeit zur Selbstheilung bildet Ajak die Brücke zwischen den Eternals und deren noch gottgleicheren Schöpfern, den ­Celestials. Die zwischen ihrem Exliebhaber und Kollegen, dem Quasi-Superman Ikaris (Richard Madden), und ihrem allzu menschlichen Boyfriend Dane Whitman (Kit Harrington) hin und her gerissene Sersi legt Gemma Chan mit sexy Leberfleck über der Oberlippe als große Tragödin an. Tiefe Trauer schwingt mit in ihren Worten: »Alles stirbt, nur wir nicht.« Dagegen hat Angelina Jolie als Schwertkämpferin Thena unfreiwillig komische Momente bei Kampfszenen in eitler Pose. Am Ende gibt es – wie gewohnt im MCU – während und nach dem Endlosabspann (Credits für Programmierer, Anwälte, noch mehr Programmierer) zwei Filmclips, die auf weitere Fortsetzung und Verquickung hindeuten. Denn alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.