flickr.com/photos/marcwathieu/2238605825 Dynamische Planung statt Chaos des Marktes: Aufnahme aus dem Kontrollraum des »Projekts Cybersyn« in Chile (1970–73)

Die aktuelle Krise des Neo­liberalismus gibt offenbar den Blick auf Alternativen frei, die von seinem TINA-Prinzip (There is no alternative) bislang verdeckt wurden. Beispielhaft hierfür steht die gegenwärtige Renaissance der Kybernetik, die an die Planungs- und Steuerungsdiskussionen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts anknüpft. Das Buch »Technologisches Regieren« des Soziologen und Politikwissenschaftlers Vincent August (»Theorieblog«) ließe sich der derzeitigen Suche nach anderen Organisationsformen von Wirtschaft und Gesellschaft zuordnen.

Am Scheideweg

Folgt man August, befanden sich die westlichen Gesellschaften um die Mitte der 1970er Jahre am Scheideweg. Das sich abzeichnende Ende des fordistischen Produktionsregimes des »Golden Zeitalters des Kapitalismus« stellte die modernen Industrienationen vor die Wahl: entweder den Weg einer neoliberalen oder aber einer – wie August sie etwas unglücklich nennt – technologischen Krisenlösung einzuschlagen. Der Rückweg zum souveränen Regierungsstil jedenfalls war versperrt.

Durchgesetzt hat sich bekanntlich die neoliberale Option, die Alternativen und Kritik als Produktivkräfte nutzt. Auch das technologische Denken in den Begriffen von Systemen, Netzwerken und Selbstorganisation fiel der Integrationskraft des Neoliberalismus zum Opfer. Der ehemals eigenständige Reformstrang des technologischen Regierens erscheint heute nur mehr als eine weitere »soziale Innovation«, die die neoliberale Ordnung stabilisiert.

Augusts Anspruch besteht nun darin, jene Schichten der Vergangenheit freizulegen, die die Geschichtsschreibung der Sieger unter sich begraben hat. Zunächst rekonstruiert er, wie und warum das bis dato erfolgreiche Projekt souveräner Herrschaft am Anfang der 1970er Jahre scheiterte: Mit der Zunahme von »Komplexität, Kontingenz und Konnektivität der Gesellschaft« versagten die überlieferten Verfahren zentraler Planung und hierarchischer Steuerung. Bekannte Strategien der Problemlösung, wie etwa die weitere Rationalisierung, Normierung und Zentralisierung von Prozessen aller Art, brachten in einer Gesellschaft funktional ausdifferenzierter und miteinander vernetzter Teilsysteme zunehmend irrationale Ergebnisse und nicht intendierte Nebeneffekte hervor – die dann erneut aufwendig kontrolliert und korrigiert werden mussten. Kurzum: Das alte Paradigma souveräner Herrschaft stieß angesichts der neuen gesellschaftlichen Komplexität an seine immanente Grenze. Die Komplexität und Verschränkung der zu regulierenden (sozialen) Systeme erforderte immer kompliziertere Steuerungsprogramme. Bald übertraf der Aufwand für interne Kommunikations- und Koordinationsprozesse der (staatlichen) Steuerungszentrale den erwünschten Output. Ganz konkret erschien die Gefahr einer Selbstblockade durch die Bürokratisierung der Verwaltung im Zuge des Ausbaus des bundesdeutschen Sozialstaates seit den 1960er Jahren. Nicht wenige sprachen vom unmittelbar bevorstehenden »Staatsversagen«.

Selbstregulierende Systeme

Glücklicherweise hatte es aber die alte Gesellschaft des Fordismus nicht versäumt, in ihrem Schoß all jene Potentiale zu entwickeln, die es zur Abwendung einer bevorstehenden Unregierbarkeit der Gesellschaft bedurfte. Eine Schlüsselrolle spricht August hierbei der Kybernetik zu, dem Vorläufer des technologischen Regierens. Während das souveräne, technokratische Paradigma der Moderne zu Krisenlösung mehr Kontrolle und Repression einforderte, setzte das technologische Regieren auf die Mobilisierung der Eigenlogiken sich selbst regulierender Systeme und Subjekte. Deren Autonomie ist die Voraussetzung für Selbstorganisation und -kritik, also eben jener Fähigkeiten, die es braucht, um sich – flexibel und dynamisch – in einer sich ständig verändernden, komplexen Umwelt zu behaupten. »Innovationsfähigkeit, Offenheit und Kreativität« waren Leitideen eines Denkens, das alle die Potentiale von »Diversität, Differenz und Situativität« freisetzte, die zuvor durch das rationalistische und normierende Denken der Souveränität blockiert wurden.

Mit Michel Foucault und Niklas Luhmann behandelt August exemplarisch zwei sehr unterschiedliche Varianten des Netzwerkdenkens, um so die ganze Breite dessen Spektrums vorzuführen: Während sich Foucault auf das individuelle Subjekt und seine »Technologien des Selbst« konzentrierte, beschäftigte sich Luhmann mit sozialen Systemen und ihrer Vernetzung. Beiden sei gemeinsam, dass sie – inspiriert durch die Kybernetik – die klassischen Theorien von Herrschaft, Politik, Subjekt, Staat und Gesellschaft ablehnten, die sie durch eine Neubeschreibung in den Kategorien von Macht (Foucault) oder Kommunikation (Luhmann) ersetzten. Dem neuen Denken attestiert August »eine im weiten Sinne freiheitliche Stoßrichtung, gerade weil es ihr um die Befreiung von politischen, rationalistischen und moralischen Dogmatiken geht, die in ihrer Perspektive gleichermaßen aus der Aufklärung stammen«. Da allerdings die progressiven und emanzipatorischen Momente in das Korsett des Neoliberalismus gezwungen wurden, erscheint uns Foucault heute als Neoliberaler und Luhmann als Konservativer.

Neue Kleider

Augusts Studie ist eine äußerst lesenswerte Darstellung akademischer Weltaneignung, die – und darin liegt ihr Fehler – die Perspektive seiner Protagonisten übernimmt. August identifiziert die universitäre Produktion von Ideen mit der gesellschaftlichen Praxis. Damit liefert seine »Geschichte vom Aufstieg des Netzwerk-Denkens« gerade keinen Beitrag zur »Selbstaufklärung der vernetzten Gesellschaft«, sondern reproduziert lediglich die Selbstinszenierung postmoderner Intellektueller und den von ihnen proklamierten epistemischen Bruch mit der »veralteten Rationalität der Moderne«.

Denn zum einen lassen sich die Praktiken »regulierter Selbstregierung« bis in die Anfänge der Moderne und des Liberalismus zurückverfolgen. Zum anderen gab es keine Ablösung repressiver Herrschaft durch die dezentral verfasste Projektkultur einer »Network ­Governance«. Beides existiert zugleich. Es gibt also nicht nur das von August behauptete Neben- und Miteinander von technologischen Netzwerk- und neoliberalen Marktmechanismen, sondern ebenso die Gleichzeitigkeit direkter Zwangsmittel und kooperativer Praktiken selbstorganisierter Akteure. August entgeht leider völlig, dass der stumme Zwang staatlich durchgesetzter ökonomischer Verhältnisse bis heute auf dem Paradigma der Souveränität basiert, das nie überwunden, sondern lediglich ideologisch neu eingekleidet wurde.