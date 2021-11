Permanent nur abarbeiten

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Demonstration der Brandenburger Asklepios-Beschäftigten vor dem Landesgesundheitsministerium (Potsdam, 21.10.2021)

Am 22. Juni hatten Verdi und Asklepios das letzte Mal verhandelt. Seitdem haben die Beschäftigten der psychiatrischen Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben 18 Tage gestreikt. Um die nächsten sechs Streiktage zu verhindern, teilte das Unternehmen der Gewerkschaft am Donnerstag mit, wieder zu Gesprächen bereit zu sein. Zur Bedingung für neuerliche Verhandlungen machte das Management, dass bereits der 19. Streiktag unterbleibt. Das schlug die Verdi-Tarifkommission aus, wie Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke am Donnerstag auf der Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin den mindestens 200 anwesenden Beschäftigten mitteilte. Der Ausstand wird erst am Montag ausgesetzt. Dann setzen sich die Dienstleistungsgewerkschaft und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH zusammen, so Franke.

Als »einer der großen Player im Gesundheitsmarkt in Deutschland mit rund 170 Einrichtungen und 67.000 Beschäftigten verweigert Asklepios vielen Belegschaften Tarifverträge«, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand von Verdi, auf der Kundgebung. Und »euch verweigert er eine anständige Vergütung«, rief die Gewerkschafterin den Beschäftigten auf der Kundgebung zu.

An den Fachkliniken des Konzerns verdienen die Beschäftigten bis zu 21 Prozent weniger als an öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel dem Städtischen Klinikum in Brandenburg (Stadt). Und selbst an den Asklepios-Häusern in Hamburg und Göttingen erhalten die Kollegen mehr. Dort bezahlt der Konzern nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Im Land Brandenburg aber nicht. »Sie säckeln das Geld ein über unsere Sozialversicherungsbeiträge«, so Bühler. Damit werde nämlich der TVöD refinanziert. »Statt das Geld an euch weiterzugeben, nehmen sie es aus dem System und machen sich damit ein schönes Leben.« Dass solche »Arbeitgeber überhaupt im Gesundheitswesen aktiv sein dürfen«, fasste Bühler gleich zu Beginn ihrer Rede vor dem Bundesgesundheitsministerium zusammen, »das hat die Politik zu verantworten.«

Während die Gesundheitsminister der Länder am selben Tag über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Coronapandemie diskutierten, werden naheliegende Maßnahmen also weiterhin nicht umgesetzt. Bei den brandenburgischen Asklepios-Krankenhäusern sind die Arbeitsbedingungen so schlecht, dass die Fachkliniken mittlerweile ernsthafte Personalprobleme haben. »Wir streiken nicht nur für mehr Geld, sondern auch für mehr Personal«, sagte eine Krankenschwester einer gerontopsychiatrischen Station der Asklepios-Klinik in Teupitz am Rande der Kundgebung gegenüber jW. Es braucht gute Arbeitsbedingungen, damit sich überhaupt neues Personal bewirbt. In der letzten Zeit habe es eine Personalflucht gegeben, die die übriggebliebenen Beschäftigten an ihre Grenzen bringt. In der Frühschicht versorge sie zusammen mit einer weiteren Kollegin 24 Patienten. In der Nachtschicht hält sie allein die Stellung. Die Arbeit, die sie leisten, ist im Grunde nicht zu schaffen. Sie sind zuständig für Visiten, die Pflege, die Aufnahme von Patienten, sowie für die Entlassung. Weil die Servicekräfte abgeschafft worden seien, müssen die Krankenschwestern auch Betten machen, das Essen zubereiten und verteilen. Es fehle an einem Tablettsystem. Selbst um den Geschirrspüler müssten sie sich kümmern. »Wir können nur abarbeiten«, so die Pflegerin. Zum Teil müssten sie sogar erledigen, was der Dienst zuvor nicht geschafft hat. Für Gespräche mit den Patienten bleibe keine Zeit. Das ist gerade auf einer psychiatrischen Station besonders schlimm. Viele, die dort liegen, seien einsam. »Die, die nicht laut genug sagen können, was sie brauchen, fallen hinten runter«, so die Pflegerin. Ihre Kollegin ergänzte: »Und die Beschäftigten werden alle krank.« Um die Arbeit zu schaffen, bräuchte es mindestens vier Arbeitskräfte in der Frühschicht.

Gewerkschafter Franke machte am Rande der Demonstration zur Parteizentrale der FDP und der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen gegenüber jW deutlich, dass Asklepios nur neue Kräfte bekommen wird, wenn der Konzern die Arbeitsbedingungen verbessert.