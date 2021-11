Uneins in die vierte Welle

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Gesundheitsministerkonferenz der Länder im bayerischen Lindau (4.11.2021)

Die Zahl der registrierten täglichen Coronaneuinfektionen erreichte einen neuen Rekordwert. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages insgesamt 33.949 neue Fälle. Das geht aus Zahlen des RKI von Donnerstag morgen hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Der bisherige Rekord lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Coronapatienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – den für eine mögliche Verschärfung der Coronabeschränkungen wichtigsten Parameter – gab das RKI mit 3,62 an; am Dienstag lag er bei 3,29.

Für das erste Coronajahr führt das Statistische Bundesamt einen Anstieg der Zahl der jährlichen Todesfälle um 4,9 Prozent auch auf die Pandemie zurück. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, starben 2020 insgesamt 985.572 Menschen, davon 492.797 Männer und 492.775 Frauen. Vier von hundert Todesfällen gingen demnach im vergangenen Jahr direkt auf das Virus zurück. So sind 40.000 Menschen den Angaben zufolge 2020 an Covid-19 als sogenanntem Grundleiden gestorben.

Derweil kamen in Lindau am Bodensee am Donnerstag die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu einer zweitägigen Konferenz zusammen. Den Vorsitz hat Bayern. Dabei soll es vor allem um den Kurs in der Coronapolitik für den bevorstehenden Winter gehen. Diskutiert werden soll, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Das Bundesgesundheitsministerium forderte eine umfassende Testpflicht in Pflegeheimen. Der Beschlussentwurf aus Länderkreisen sieht aber nur vor, dass Bund und Länder »darauf hinwirken, dass ein ausreichendes Testangebot in den Einrichtungen vorgehalten wird«. Eine 2G-Option (also Genesene und Geimpfte), wie vom Bund vorgeschlagen, findet sich in dem Papier für Pflegeheime nicht. (dpa/jW)