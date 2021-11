Nachschlag: Revolutionsromantik

REUTERS Alberto Korda am 9. August 2000 neben seinem weltberühmten Bild von Che Guevara. Der Fotograf starb am 26. Mai 2001

In Pandemiezeiten ist das Reisen komplizierter geworden – in manche Regionen der Welt gar unmöglich. Eine Möglichkeit, Fernweh etwas zu lindern, sind Reisereportagen. Der deutsch-französische Sender Arte hat – wobei man sagen muss, dass der gute Content von den Franzosen kommt – da einiges parat. Die Sendereihe »Stadt Land Kunst« bietet neuerdings Beiträge unter dem Titel »Inspirationen«: Vorgestellt werden zwei Künstler, Literaten oder Musiker. In der letzten Folge ging es unter anderem um den kubanischen Fotografen Alberto Korda und sein weltberühmtes Che-Guevara-Porträt. Die Doku zeichnet seinen Werdegang vom Modefotografen, der geschockt von der Armut im Land zum Unterstützer der Revolution wurde, nach. Neben dem »Guerrillero Heroico« werden weitere eindrucksvolle Bilder von kubanischen Frauen, Bauern und Massenveranstaltungen nach dem Sieg der Revolution gezeigt. Im Anschluss empfiehlt sich Musik von Carlos Puebla oder Victor Jara, um den Abend würdevoll abzurunden. (es)