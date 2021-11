Niemand ist eine Insel

Weltkino Filmverleih/dpa The winner takes it all: »Niemand erwartet ›Persona‹ von dir«

Manche Filme schaut man ja so weg. Mit einem Auge auf dem Smartphone. Mit einer Hand in der Chipstüte. Man findet nichts Besonderes daran. Und dann gehen sie doch in einem auf. Dann kommen einzelne Szenen wieder. Am nächsten Tag oder am Tag darauf. Irgendetwas hat sich da festgebissen in der Erinnerung, irgend etwas hat da angedockt und schlägt Wurzeln. Mia Hansen-Løves »Bergman Island« hat die Krallen, um sich in dem ein oder anderen Hirn festzusetzen.

Wie das gelingt, ist einigermaßen schwer zu erklären. Die äußere Handlung ist unscheinbar. Der Filmemacher Tony (Tim Roth) und seine Partnerin, die Drehbuchschreiberin Chris (Vicky Krieps), ziehen sich auf die schwedische Insel Fårö zurück, um dort zu arbeiten. Sie haben die Gelegenheit, das Haus von Ingmar Bergman zu bewohnen, der ebenda gelebt und seine letzten Filme gedreht hat. Während Tony sich in der Abgeschiedenheit weiß verputzter Wände wohl zu fühlen scheint und mit seiner Arbeit vorankommt, ist Chris verunsichert. Sie mag nicht in dem Bett schlafen, in dem »Szenen einer Ehe« gedreht wurde; ein Film, wegen dem sich »Millionen haben scheiden lassen«, wie die Vermieterin dem Filmemacherpaar das Bettgestell anpreist. Der »Bergman-Safari«, während der Tony mit anderen Cineasten über die Insel gekarrt wird, um unscheinbare Bäume zu bestaunen, die in irgendeinem Bergman-Film zur Kulisse gehörten, bleibt sie fern. Chris irritiert die Selbstverständlichkeit, mit der die Bergman-Verehrerinnen vom örtlichen Fanclub den Mann in Schutz nehmen, der 9 Kinder von 6 Frauen hatte – und sich wohl um keines so recht kümmerte. Schließlich musste er in Stockholm Stücke inszenieren und Filme drehen. »Wie hätte er das hinbekommen können, wenn er gleichzeitig Windeln gewechselt hätte?« fragt eine unschuldig. Chris’ hilfesuchender Blick zu ihrem Mann bleibt unbeantwortet.

Ihre wiederholten Versuche, mit Tony über ihre Drehbuchideen zu sprechen, werden von zahlreichen Telefonanrufen unterbrochen, die dieser, ohnehin nur teilnahmslos zuhörend, beantwortet. Ihr aber antwortet er nicht. »Ich bin nicht der Richtige, um das zu besprechen«, sagt er. Und sowieso: »Niemand erwartet ›Persona‹ von dir.«

Der Plot, an dem Chris arbeitet, und der sich fortan zum Film im Film entwickelt, ist das eigentliche Herz von »Bergman Island«. Auch darin geht es um eine Beziehungsgeschichte, auch sie spielt in Schweden. Eine Jugendliebe trifft sich auf der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin wieder, es kommt zum Sex. Tags darauf will er aber nichts mehr von ihr wissen, während sie dem verpassten Leben mit ihm nachtrauert. »Du hast ein Kind mit einem anderen«, gibt er als Grund an, warum sie nicht zusammen sein können. »Ich wollte ein Kind mit dir«, sagt sie, abgewandt im Bett neben ihm liegend. Er beugt sich zu ihr. Greift ihr zwischen die Beine. »Ich will nicht«, sagt sie. »Doch, du willst«, sagt er. Ein paar Stunden später, während sie noch zu »The winner takes it all« tanzt, verschwindet er in der Fåröer Nacht. Sie wird ihn nicht wiedersehen.

Nun beginnt die eigentliche Magie von »Bergman Island«. Denn die beiden Plots werden miteinander verquickt. Figuren aus der einen Geschichte tauchen in der anderen auf. Orte und Kleidungsstücke gleichen sich. Beim Szenenwechsel wird es für den Zuschauer zunehmend schwierig, sich zurechtzufinden, welche Geschichte gerade weitererzählt wird.

Fast unnötig zu erwähnen, dass auch Mia Hansen-Løve mit einem Filmemacher liiert ist, mit ihm ein gemeinsames Kind hat, und nach eigener Auskunft regelmäßig nach Fårö reist, um dort an ihren Drehbüchern zu arbeiten. Die Doppelbödigkeit der Filmhandlung wirft die Frage nach den Zeichen bereits auf. Gesteht Chris in ihrem Skript einen Seitensprung? Trauert auch sie einer unerwiderten Liebe nach? Erklärt ihr Drehbuch in irgendeiner Weise die offenkundig unterkühlte Beziehung zu Tony?

Hansen-Løve, die in ihren Regiearbeiten häufig Menschen aus ihrer engsten Umgebung zum Vorbild für ihre Figuren nimmt (»Eden« , »Der Vater meiner Kinder«, »Alles was kommt«) hat dieses Prinzip nun gleichsam auf sich selbst angewandt. Wieviel von Ingmar Bergmans Biographie taucht in seinem Werk auf? Wieviel von Chris scheint in ihrem Drehbuch durch? Wie viel Hansen-Løve?

Diese verschachtelte Struktur und die überaus stimmige Inszenierung des Verwirrspiels machen »Bergman Island« zu einem Ereignis.