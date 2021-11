Klaffende Lücken

Fabian Strauch/dpa Personalmangel birgt Lebensgefahr: Die Coronaseuche trifft auf ein überlastetes Gesundheitssystem

Vergangenes Wochenende in einer der Berliner Vivantes-Kliniken, später Abend: Ein schwerkranker Patient kann nach der dringend nötigen Behandlung nicht auf die Intensivstation, weil dort kein Bett frei ist. »Wir haben herumtelefoniert, um einen Platz für ihn zu finden, auch in Brandenburg«, berichtet einer der beteiligten Pfleger. Doch nirgends fand sich ein Intensivbett. Während der quälend langen Wartezeit musste der Patient narkotisiert werden, wodurch ein Anästhesieteam gebunden war. Das stand nicht zur Verfügung, als ein weiterer Notfall eingeliefert wurde. »Der Mangel wird immer sichtbarer«, sagt der Pfleger. Und er meint nicht den Mangel an Betten oder Technik, sondern den Mangel an Pflegekräften.

Die Coronapandemie habe den seit Jahren in Deutschland verbreiteten Pflegenotstand besonders deutlich gemacht und verschärft, heißt es im Dossier »Arbeitsbedingungen in der Pflege«, das die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Nach anderthalb Jahren Pandemie hätten die meisten Pflegekräfte Optimismus und Tatkraft verloren, erklärt dort eine Kinderkrankenschwester und Betriebsrätin aus München. Die Arbeitsbelastung sei so enorm, dass die Mehrheit sich völlig machtlos fühle. »Das System muss geheilt werden«, meint sie, und Dorothea Voss, Leiterin der Forschungsförderung der HBS und Expertin für die Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen, pflichtet ihr bei. Pflegekräfte wollten ihre Arbeit gut machen, könnten das aber nicht, weil die Personalbemessung nicht stimme. Die lasse sich zudem nicht ohne weiteres verbessern, weil viele Beschäftigte wegen der miserablen Arbeitsbedingungen aus dem Beruf ausstiegen. Immerhin habe seit Beginn der Pandemie der öffentliche Druck zugenommen, so Voss. Vielen Menschen sei inzwischen klar, wie wichtig Tarifverträge in der Pflege sind.

Ursächlich für die Abwärtsspirale aus Personalmangel und daraus folgender Dauerbelastung sei die Ökonomisierung der Krankenhäuser, stellt im Dossier Regina Dickey fest, Betriebsrätin der Uniklinik Gießen und Aufsichtsratsmitglied im privaten Rhön-Klinikum. »Dabei haben Krankenhäuser doch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.« Aber Profitorientierung und der Einstieg vieler Privatinvestoren erhöhten den Druck. Dickey befürchtet, dass über kurz oder lang die noch geltenden Tarifverträge in den Rhön-Tochterunternehmen der wachsenden Kommerzialisierung zum Opfer fallen könnten.

In der vor kurzem angelaufenen Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder (TdL) agieren auch die Verhandler auf Länderseite wie knallharte Unternehmensvertreter. In einem aktuellen Verdi-Flugblatt für die Gesundheitsbeschäftigten heißt es: »Statt Wertschätzung bringt der TdL-Verhandlungsführer Reinhold Hilbers (CDU) den Beschäftigten Unverschämtheiten entgegen.« Einen Fachkräftemangel gebe es nur in »Spezialbereichen«, gesonderte Verhandlungen für Gesundheitsbeschäftigte und 300 Euro Prämie für sie wären unnötig, da es sich im Moment nur um »zeitweise Belastungen« handele. Auch einen Inflationsausgleich und angemessene Lohnerhöhungen hält der niedersächsische Finanzminister Hilbers für überflüssig, droht sogar mit weiterer Arbeitsplatzvernichtung im Falle zu üppiger Entgeltanhebungen.

Dabei fehlen nach Einschätzung des Gesundheitssystemforschers Michael Simon derzeit gut 100.000 Vollzeitstellen in der Krankenpflege. Bei einer Personalbesetzung wie in den Krankenhäusern der Schweiz oder Dänemarks müssten sogar zwischen 160.000 und 260.000 weitere Vollzeitkräfte eingestellt werden. Simon kritisiert im HBS-Dossier das Fallpauschalensystem, nach dem seit über 15 Jahren Behandlungen in deutschen Krankenhäusern abgerechnet werden. Es erzeuge Kostendruck, ohne dass die Qualität der Leistungen angemessen berücksichtigt werde. Die Fallpauschalen müssten abgeschafft werden, weil sie zu Lasten der Behandlungsqualität und der Beschäftigten gingen.