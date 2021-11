Nachschlag: System Mann

ZDF/© 2019 LT2 Film Limited Macht und Manipulation. Harvey Weinstein

Am Beginn der »Me too«-Kampagne stand der Skandal um den im vergangenen Jahr als Sexualstraftäter verurteilten Filmproduzenten Harvey Weinstein. Als Chef der Produktionsfirma Miramax war er in den 1990er Jahren zu einem einflussreichen Filmemacher aufgestiegen. Je größer sein Ruhm und sein Einfluss wurden, desto öfter nutzte Weinstein seine Macht, um von Angestellten und Schauspielerinnen Sex zu verlangen. Dass er dabei skrupellos vorging und seine Opfer mit Geld und Strafandrohungen einschüchterte, war früh innerhalb der Filmwelt bekannt. Aber erst 2017 verschafften sich die Betroffenen laut Gehör. Die Dokumentation von Ursula Macfarlane zeichnet anhand von zahlreichen Gesprächen mit Miramax-Mitarbeiterinnen und Schauspielerinnen nach, wie das System Weinstein funktionierte. Es ist die gleiche Verbindung von Macht und Manipulation, wie sie – wenn auch in einem minder schweren Fall – die Causa des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt kennzeichnet. Es ist das System Patriarchat. (row)