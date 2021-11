imago images/Eventpress So ausgelassen war es lange nicht mehr: Leipziger Opernball, 2021

Was für eine Show! Am vergangenen Freitag trat Roland Kaiser in der Leipziger Arena auf. Die fasst gut 12.000 Zuschauer, das Konzert war nahezu ausverkauft. Schon Wochen vorher wurde ausführlich über Kaisers wachsende Liebe zu Leipzig und Sachsen berichtet. Corona? Passte wohl nicht in die heile Schlagerwelt.

Großformatig ging es am Samstag weiter: In der Oper Leipzig stand, nachdem er im letzten Jahr ausgefallen war, der Opernball an. Mit dabei: irgendwelche Baubonzen, Influencer und Schauspielerinnen, die man nicht kennt. Wie schön! Einen Sitzplatz für die 2.000 Gäste gab es schon ab 562 Euro. Wer den ganzen Abend lieber stehend verbringen wollte, konnte schon ab 220 Euro in die Oper, wo zu später Stunde DJ Ronny Rockstroh auflegte. So ausgelassen war es lange nicht mehr. Corona? Also bitte! Wer möchte denn gleich so ordinär werden, wenn ganz Leipzig – also jenes, das zählt – darüber rätselt, ob der Mann mit falschem Bart und Perücke am Tisch acht vielleicht der Rammsteiner Till Lindemann war?

Während Roland Kaiser wie seit 40 Jahren schon sein »Santa Maria« trällerte und der Vorstandsvorsitzende von Porsche im Opernhaus wie in guten, alten »Wetten, dass«-Zeiten ein Auto – was auch sonst! – verloste, herrschte in den Krankenhäusern der Stadt Alarmzustand. Schuld daran war wieder mal das Coronavirus. Oder auch die Dummheit der Menschen, die weder Impfschutz noch Nasenschutz verstehen. Ungeimpfte wurden erkrankt eingeliefert, Ungeimpfte infizierten Patienten, die zwar geimpft, aber aufgrund ihrer Vorerkrankungen immungeschwächt waren.

Kurz: In den Helios-Kliniken begann das große Testen des Personals, um Übertragungsketten zu durchbrechen, und das Klinikum St. Georg verhängte wegen der wachsenden Fallzahlen ein Besuchsverbot für seine Patienten. Dem Lokalblatt gelang am Montag das Kunststück, zugleich von einer steigenden Inzidenz und (auf drei Seiten) dem rauschenden Opernball zu berichten. Warum auch nicht: In Leipzig steht es vielleicht schlecht, aber immer noch besser als im restlichen Sachsen.

Montag begann auch wieder die Schule nach zwei Wochen Herbstferien. Einige Schulen hatten sicherheitshalber schon vorher angekündigt, dass es ab sofort wohl zu Ausfällen durch Krankheit kommen könnte. Abwehrschwacher Lehrkörper. Dank steigender Infektionszahlen war zumindest die offizielle Vorwarnstufe schon am Montag erreicht. Heißt für die Schüler: Masken auf im Unterricht (ja, auch am Platz).

Nun könnte man fragen, warum Dresden schon im Vormonat ein Kaiser-Konzert abgesagt hat, während in Leipzig der Rasenballverein noch immer vor Publikum spielt. Man könnte auch fragen, warum die Show der Großen weitergehen darf, während schon wieder von Schulschließungen die Rede ist. Den Opernball muss man bei einer solchen Debatte aber strikt rausnehmen. Denn zum einen fiel er ja schon letztes Jahr aus, das war ausreichend entgegenkommend an die aktuelle Lage. Und zum anderen haben die Lindemann-Fans doch bei der Tombola fleißig gespendet, für die Stiftung »Leipzig hilft Kindern«. Und damit ist doch alles wieder gut, oder?