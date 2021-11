Nur lange Fragen

imago stock&people »Beweg dich, Mann, oder geh unter« – Thomas Brasch

Aus seinem kalten Bett, dem Versteck in der Stille des Dorotheenstädtischen Friedhofs, sehe ich ihn winken; mit gutturaler Stimme aus dem Haus ohne Fenster, Türen ohne Klinken, lässt er Sindbad sprechen: »Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt.«

Dieses Urteil klingt bitter, doch klingt darin kaum Verbitterung an. Eher spricht daraus die Leidenschaft, Konflikte anzunehmen, ihnen nicht auszuweichen: wenn sie hochschäumten bei der Arbeit, die das Schreiben ihm auflud; wenn sie überkochten bei den riskanten Versuchen, die Lust zu tragen, die er in der Dichtung und in der Liebe fand; wenn er seine Verse auf die Haut einer Geliebten schrieb.

Ein Zerissener

Zehn Jahre nach seinem Tod, als bereits fünf Bücher postum publiziert worden waren und mehrere biographische Werke, eine mit dem Humboldt-Preis 2007 ausgezeichnete Magisterarbeit, ein Hörbuch, ein Hörspiel und ein Dokumentarfilm über ihn vorlagen, meinten einige, Thomas Brasch sei – wie kaum ein Schriftsteller seines Formats – zu schnell in Vergessenheit geraten. Heute, zehn Jahre und drei Brasch-Filme später, nachdem 2013 die opulente Gesamtschau seiner Gedichte unter dem Titel »Die nennen das Schrei« im Suhrkamp-Verlag herausgekommen ist und die Sängerin und Songwriterin Masha Qrella auf dem im Februar 2021 beim Berliner Label Staatsakt erschienenen Album »Woanders« siebzehn Brasch-Gedichte vertont hat, ist diese Einschätzung hinfällig.

»Thomas war ein wildes Tier« (Katharina Thalbach), der Kompromisslosigkeit verschrieben, aber sein Bruder Klaus, der 1980 mit kaum 30 Jahren starb, war derjenige, dem er den Titel seines ersten Prosabandes »Vor den Vätern sterben die Söhne«, 1977 im Westberliner Rotbuch-Verlag erschienen, in prophetischer Weise hätte widmen können.

»Beweg dich, Mann, oder geh unter«: Diese Passage aus dem Sindbad-Gedicht macht klar, warum er literarisch rastlos tätig sein musste und so immens produktiv war. Seine Arbeit hielt ihn existentiell über Wasser, indem er anschrieb gegen das atemraubende Leistungsprinzip, gegen die Lustfeindlichkeit des Alltags in den – von Bertolt Brecht so genannten – unbewohnbaren Städten. Er sieht einen Kontinent sterben und ein Zeitalter. Er hat dem Tod ins schwammige Antlitz gesehen. Schließlich war ein ganzes Land, die DDR, wegen Knast, Zensur und der Unmöglichkeit, Bücher zu machen, für ihn unbewohnbar geworden. Als er im Dezember 1976 in den anderen Teil Deutschlands ging, verließ der »Hund ohne Familie« ein zerrissenes Land, um endlich das tun zu können, was er tun musste – weil er selbst ein Zerrissener war.

»Der Fremde mit dem bösen Blick«, der nicht mal ein ordentlicher Dissident sein wollte, krachte als »Provokateur« (Wikipedia) in die Kulturlandschaft der BRD. Sei es nun Zufall oder Bestimmung, der Name Brasch (zu mittelniederdeutsch brāsch = Lärm, Krach) bezeichnet ursprünglich einen Lärmer oder Polterer. Er selbst sah sich als Geschichtenerzähler und vermied Geschwätz; Meinungen langweilten ihn. Er kannte »keine schnellen Sätze«, er hatte »nur lange Fragen«. Der »zornige junge Mann mit den schönen braunen Augen« (Annett Gröschner), »Agitator« für den »Kommunismustraum«, der wusste, wo »der Aufstand fault«, forderte: »Wir (Schriftsteller) müssen diktieren, worüber gesprochen wird. Wir müssen die Lähmung unseres Lebens, die Kaninchen-Schlange-Situation, auflösen.«

Meinungen langweilten ihn

Vater Staat, der »das große kalte Bett« bereitet und die Hirne verstaatlicht, war für ihn das Ungeheuer, das ihn zwang, den »anarchischen Anspruch auf die eigene Geschichte« zu bewahren und den »Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes« auch in der kleinsten Zelle auszuhalten. Die Irrwitzigkeiten im sozialen Getriebe blieben sein Antrieb. Die Replik zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises im Januar 1982 gipfelte in der Bekundung: »Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche.«

Seine mehr als fünfzig dramatischen Werke gründeten auf dem Erfahrungsschatz zahlloser lyrischer Texte und Übersetzungen. Die »Gedichtschreiberei« erschien ihm als »Sprachübung, literarisches Messerwetzen«. Was seine unmittelbare Wirkung als Dichter betraf, gab er sich keinen Illusionen hin: »Ich werd’ überhaupt nicht gebraucht, weil es eine Gesellschaft gar nicht gibt, die Dichtung braucht.« Der äußerst knapp gehaltene Wikipedia-Eintrag zu Thomas Brasch bestätigt diese Auffassung: Von den acht Ehrungen, die ihm im Westen zuteil wurden, sind lediglich vier erwähnt. Aber wie gesagt: Meinungen langweilten ihn. Die Lähmung des Lebens gilt es aufzulösen: »Das Schlimmste war mir nicht das Sterben / Viel schlimmer ist lebendig zu verderben.«