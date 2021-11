Lizenzierte Geldeintreiber

imago stock&people Das hat Methode: Ohne Bleibe nach Zahlungsunfähigkeit

Unter den vielen Euphemismen, mit denen das Ausbeuten und Abzocken von Menschen verschleiert wird, ist der Begriff »Forderungsmanagement« sicher einer der schlimmsten. Eine Branche, die ihre dubiosen Aktivitäten gern mit diesem Wort verharmlost, ist die der Inkassofirmen – Geldeintreiber mit staatlicher Lizenz, die Hunderttausende in die Schuldenfalle treiben. Seit vielen Jahren laufen die Verbraucherzentralen und Wohlfahrtsverbände, hierzulande die wichtigsten Träger der Schuldnerberatung, Sturm gegen die Regelungen, die diesen Firmen völlig überzogene Gebühren erlauben. Mit der Anfang Oktober in Kraft getretenen Reform des Inkassorechts haben sie jetzt einen gewissen Erfolg erzielt, mehr indes nicht.

Durch die Gesetzesänderung sinken die Gebühren, die Inkassofirmen verlangen dürfen, zwar, jedoch nicht durchgängig. Nach wie vor orientieren sich die Gebühren, das ist der Hauptkritikpunkt, an den Vergütungsregeln von Anwälten. Demnach liegen sie zwischen dem 0,5- und 2,5fachen eines festgelegten Satzes. Die Reform soll vor allem Schuldner entlasten, »die sich um einen zügigen Ausgleich der Forderungen bemühen«, wie es in einer Mitteilung der Bundesregierung vom März dieses Jahres heißt.

Wer die Forderung auf eine erste Mahnung hin begleicht, zahlt »nur« noch einen Gebührensatz von 0,5. Derzeit wird im Durchschnitt ein Satz von 1,1 geltend gemacht. Verbesserungen gibt es auch bei »geringen Forderungen«, bei denen die Inkassokosten bisher oft über der ursprünglichen Forderung lagen. Dafür wurde eine neue Wertstufe für Forderungen bis 50 Euro eingeführt, bei der die Gebühr statt bisher 45 Euro »bloß« 15 bis 30 Euro betragen darf. Eingeführt wurde auch ein Wert von 0,9, auf den die Gebühr für die »Einziehung einer unbestrittenen Forderung« begrenzt ist. In Fällen, die als »besonders schwierig oder umfangreich« gelten, können die Inkassofirmen dagegen wie bisher richtig zulangen.

Für Kerstin Föller, Leiterin der Abteilung Insolvenz, Kredit und Konto bei der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH), ist das einer der Minuspunkte der Reform, die sie auch insgesamt als misslungen bewertet. Denn wie und warum Inkassofirmen Fälle als »besonders schwierig« deklarierten, sei nicht eindeutig geklärt und auch kaum nachprüfbar, erklärte Föller am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Die Reform gehe ferner am eigentlichen Problem, »auf das wir seit Jahr und Tag hinweisen«, so die Expertin, vorbei: die Anlehnung an die Anwaltsgebühren.

Wer eine Inkassofirma aufmacht, braucht kaum mehr als eine Registrierung, kann aber für seine »Dienstleistungen« dasselbe fordern, wie ein Anwalt, der jahrelang Jura studiert haben muss, sagte Föller. Für weitgehend standardisierte Vorgänge dürften die Firmen nach wie vor völlig überzogene Gebühren erheben. Auf diesen Punkt verwies auch Michael Weinhold von der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände, der die Caritas, die Diakonie und andere Wohlfahrtsverbände angehören, kürzlich in der Augsburger Allgemeinen. »Wir haben es beim automatisierten Mengeninkasso mit einer kaufmännischen Tätigkeit zu tun, nicht mit einer viel aufwendigeren Rechtsanwaltstätigkeit«, erklärte er.

Föller befürchtet, dass die Reform des Inkassorechts nur Menschen hilft, die finanziell ohnehin in der Lage sind, Rechnungen zu bezahlen. Die neuen Regelungen würden vermutlich nichts daran ändern, dass die Praktiken der Inkassobranche bei vielen Haushalten dazu beitragen, dass sie in der Schuldenfalle festsitzen. Die Firmen seien »Kostentreiber«, so Föller; bei mindestens der Hälfte der Klienten in der Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale Hamburg seien sie für eine erhebliche Verschärfung der finanziellen Probleme verantwortlich. Viele seien den staatlich lizenzierten Geldeintreibern hilflos ausgeliefert. »Die kommen oft erst zu uns, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht«, sagte die Beraterin. Sie wies darauf hin, dass die Verschuldung eines Haushaltes weitere Probleme nach sich ziehen kann: etwa den Absturz in die Sucht, Ehestreitigkeiten oder nicht selten die Wohnungslosigkeit.

Für den Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen (BDIU) ist offenbar schon die moderate Begrenzung der Gebühren zuviel. Laut Medienberichten verwahrte sich der Verband gegen »die kategorische Behauptung, Inkassokosten seien zu hoch«, und warnte vor Umsatzeinbußen für die Branche von mindestens einem Drittel. Kerstin Föller kann über eine solche Behauptung nur den Kopf schütteln: »Unglaublich, das ist Jammern auf hohem Niveau.«