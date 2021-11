Alleingelassen hinter Gittern

Felix Kästle/dpa Ruhigstellen mit Glotze: Ein Gefangener im Neubau der Justizvollzugsanstalt Ravensburg

Isolation, Einsamkeit sowie mangelnde Betreuungs- und Resozialisierungsangebote – die Situation in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) spitzt sich immer weiter zu. Insgesamt 59.056 Gefangene und Verwahrte befanden sich laut dem Statistischen Bundesamt zum Stichtag der Erhebung am 30. Juni dieses Jahres in der Bundesrepublik in Haft. Vor allem wegen der Coronapandemie hat sich die Lage der Inhaftierten nachhaltig verschärft. So kam es im Rahmen der Pandemiebekämpfung verstärkt zu Einschränkungen von Besuchen und Kontakten. Mängel bezüglich der Gesundheitsversorgung in Haftanstalten und reduzierte Sozialarbeit trugen außerdem dazu bei, dass sich viele Gefangene im Stich gelassen fühlen.

Das führte vielerorts zu einem Anstieg der Suizide von Inhaftierten, mehr Aggression in den Haftanstalten und einem verstärkten Drogenkonsum hinter Gittern, der von den Verantwortlichen im Justizapparat nicht selten bestritten wird. Allein in Hamburger Justizanstalten kam es in der bisherigen Coronazeit 2020 und 2021 bisher zu zehn Selbsttötungen. Wie der »rot-grüne« Hamburger Senat jüngst auf eine Anfrage der dortigen Linksfraktion hin erklärte, wurden aufgrund der Pandemie »im Sinne der Hafterleichterung (...) alle Hafträume in der Aufnahmequarantäne mit einem Radiogerät ausgestattet«. Ansonsten würden als Ausgleich für das coronabedingt eingeschränkte Sport- und Freizeitprogramm im Rahmen der Suizidprophylaxe in besonderen Fällen »den gefährdeten Gefangenen zur Stabilisierung TV-Geräte zur Verfügung gestellt«. Für Cansu Özdemir, die justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, ist derlei nicht nachvollziehbar. »Obwohl sich die Lebensumstände der Gefangenen aufgrund der Pandemie dramatisch verändert haben, hat die Justizbehörde keine spezifischen Maßnahmen zur Suizidprävention ergriffen«, kritisierte sie. Wesentliche Pfeiler der Suizidprophylaxe seien weggefallen – etwa Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten. Dennoch habe es keine ausgleichenden Angebote gegeben. »Insbesondere die psychischen Belastungen, die mit der Aufnahmequarantäne – also der 14tägigen Isolation zu Haftbeginn – einhergehen, wurden offensichtlich verkannt. Zumindest blieb die einzige Antwort auf diese Situation die Ausstattung der Hafträume mit Radios«, monierte die Abgeordnete in einer Mitte Oktober veröffentlichten Erklärung.

Unterdessen mehren sich unter Experten Diskussionen, die eine radikale Neuaufstellung des Knastsystems einfordern. »Das Zellengefängnis ist inhuman und muss abgeschafft werden«, stellte der 1947 geborene Autor und anerkannte Haftexperte Klaus Jünschke, der selbst aufgrund seiner Mitgliedschaft in der »Rote Armee Fraktion« (RAF) mehr als 16 Jahre einsaß, Anfang September in Berlin auf der »11. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft« klar (siehe jW vom 6. September). Jünschke verwies dabei unter anderem auf den Paragraphen drei in den Länderstrafvollzugsgesetzen zur Gestaltung des Vollzuges, in dem festgeschrieben steht, dass »das Leben im Vollzug (…) den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden« solle. »Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges« sei »entgegenzuwirken«. Außerdem sei »der Vollzug (…) darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern«.

Auch in Gremien der UNO und des Europarates gebe es inzwischen Unterstützung für diese Forderung nach Abschaffung der Zellengefängnisse, betonte Jünschke und verwies auf einen bereits im Jahr 2011 veröffentlichten Report des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Folter, Juan Ernesto Méndez, in dem er zu dem Schluss kam, dass mehr als 15 Tage Einzelhaft »als Verstoß gegen die UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe gelten sollten«. Auch das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) sei der Meinung, dass die maximale Dauer 14 Tage nicht übersteigen und vorzugsweise darunterliegen solle. Jünschke wies außerdem darauf hin, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik sei.