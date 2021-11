Protest gegen Professor

Stefan Sauer/dpa

Zahlreiche Studierende an der Universität Greifswald lehnen die Rückkehr des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber an die Einrichtung ab. Der Juraprofessor, der dem völkischen Flügel der Partei zugerechnet wird, ist Lehrstuhlinhaber für bürgerliches Recht, Medizinrecht, Arbeitsrecht und Rechtsgeschichte. Am Dienstag protestierten rund 500 vor allem junge Menschen anlässlich seiner Vorlesung an diesem Tag (Foto), wie der Nordkurier berichtete. (dpa/jW)