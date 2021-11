Mit eigener Hymne

U. Stamm/Future Image/imago images Olaf Scholz, farbloser Kanzler in spe, auf greller Gewerkschaftsbühne (Hannover, 27.10.2021)

Alles war angerichtet. Schließlich verbaute und verlegte die Crew reichlich technisches Equipment für einen reibungslosen Ablauf im Hannover Congress Centrum (HCC): drei Kilometer Traversen, mehr als 150 Elektrokettenzüge, 15 Kilometer Signalkabel und acht Kilometer Glasfaserkabel. Dazu für die Akustik 55 Mikros und 300 Quadratmeter Projektionsflächen für das Bewegtbild, also Livestreams und Videoschnipsel vom Veranstaltungsmarathon vor und hinter den Kulissen.

Der Anlass des Aufwands: Am Montag vor einer Woche kam der viertägige 7. Ordentliche Bundeskongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, kurz: IG BCE, zusammen. Stimmungsvoll: Ein kräftiges Farbenspiel in Rottönen umhüllt das weiße Rednerpult samt übermannshohem Gewerkschaftslogo während der Eröffnungsrede von IG-BCE-Vize Ralf Sikorski. Für einige Gewerkschafter zuviel Effekthascherei auf der Bühne, einer kommentierte die Performance auf Facebook so: Für Narzissmus gebe es Internetclips und vor allem »den Rest des Jahres«.

Von Miesmachern ließ sich die Kongressregie indes nicht stören. Und wie es sich für ein hochoffizielles Gewerkschaftsevent gebührt, war das Programm pickepackevoll. 453 Anträge (ohne Initiativanträge), über die 400 Delegierte befinden sollten.

Und klar, kein Kongress ohne Motto: »Mit. Mut. Machen« stand auf großen Lettern auf einer der Leinwände. In seinem Rechenschaftsbericht verwies der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis »auf den gewerkschaftlichen Dreiklang«, wie er es nannte: Rechtsschutz für Mitglieder, aktive Verbandsspolitik und Zukunftssicherung abhängig Beschäftigter bei der industriellen Transformation. Viel Allgemeinplätze. In diesem Stil ging es in Vassiliadis anschließender Grundsatzrede weiter. »So wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben.« Oder: »Wir brauchen und wir wollen Veränderung.« Und für die IG BCE typische Klientelpolitik: Ihre rund 600.000 Mitglieder bildeten traditionell »die Mitte der Facharbeiterschaft«. Sie seien es, die dieses Land am Laufen hielten, über die aber selten gesprochen werde, meinte Vassiliadis.

Das reichte den Delegierten an Positionsbestimmung und visionärem Ausblick. Vassiliadis’ Wiederwahl war gesichert, satte 97,4 Prozent stimmten für seine weitere vierjährige Amtszeit. Der Geehrte: »Ich verspreche euch: Ich habe echt Energie – und keine volatile. Ihr habt meinen Akku voll aufgeladen.« Applaus brandete auf. Ähnlich hoch fielen die Stimmenergebnisse für alle Mitglieder des geschäftsführenden IG-BCE-Hauptvorstands aus: Vize Ralf Sikorski wurde mit 97,7 Prozent in seinem Amt bestätigt. Birgit Biermann erhielt als neugewählte Hauptvorständin 88,4 Prozent. Karin Erhard und Francesco Grioli wurden mit 89,5 Prozent bzw. mit 95,4 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt.

Der Kongressmittwoch war durch Auftritte der Politprominenz überschattet. Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Armin Laschet (CDU) grüßten, über den Tag verteilt, die Delegierten samt Publikum an den virtuellen Endgeräten. Der Chef der Freien Demokraten war aus Termingründen nicht vor Ort, ließ sich aber per Video nach Hannover schalten. Seine Kernbotschaft, wie gewohnt druckreif und anlassbezogen: »Betriebliche Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft sind ganz entscheidende Standortfaktoren.« Der Beitrag der Gewerkschaften hierfür dürfe, so Lindner leger, nicht unterschätzt werden. Der Liberale war sich mit allen Parteichefs einig, »das Neue« im Zuge der industriellen Transformation »kann man in dem Begriff der sozialökologischen Marktwirtschaft zusammenfassen«. Breite Zustimmung aus der Mitte der Kongressteilnehmer.

Auch am Abschlusstag, dem Donnerstag, arbeiteten sich die Delegierten, wie es hieß, »zügig durch die Anträge«. Demnach soll die gewerkschaftliche Vernetzung hierzulande und international verbessert werden, die IG BCE zu einer »nachhaltigen Gewerkschaft« digital weiterentwickelt werden. »Es war sehr schön, endlich wieder Gemeinsamkeit und Freundschaft unter uns und mit Euch erleben zu können. Das hat gutgetan«, resümierte der altneue Vorsitzende Michael Vassiliadis – ganz im Sinne der erstmals auf dem Kongress vorgestellten IG-BCE-Hymne der Kölner Kapelle Brings: »Die BeeCeeEee ist unser Zuhauuus.«