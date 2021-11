SFFP/Jo Molitoris Hauptsitz von Wirecard im bayerischen Aschheim

Re: Wir machen Moor

Im Einsatz für den Klimaschutz

Auf der Insel Rügen verbringen Freiwillige ihren Urlaub, um Moore zu renaturieren. Wie kann man die nassen Flächen auch wieder landwirtschaftlich nutzen? Eine Idee: die Moorpflanzen zu nachhaltigen Rohstoffen für den Bau von Möbeln oder kleinen Häusern verarbeiten. Ist das denn gut fürs Raumklima? Wir werden es sehen! Jedenfalls sind Moore ein guter Kohlendioxidspeicher. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Ein Sommer in Branitz

Pücklers persönlichster Park

1845, im Alter von über 60 Jahren, begann der »Parkomane« Fürst Pückler sein Meisterstück: den letzten Park, den er gestalten würde. Der Fürst schuf aus einer märkischen Sandwüste eine Oase, Park Branitz. Ein Gartendenkmal von internationalem Rang, das die Besucherinnen und Besucher noch heute erleben können.

RBB, 20.15 Uhr

Wirecard – Die Milliardenlüge

Wirecard steht für einen der größten politischen Skandale aller Zeiten. 2019 wollte das Finanztechnologieunternehmen sogar die Deutsche Bank übernehmen – bis das Lügengebäude im Juni 2020 zusammenbrach und 3,2 Milliarden Euro Schulden hinterließ. Die Dokumentation erzählt aus der Perspektive einzelner ungehörter Aufklärer. D 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Teilzeit Startup

Mütter gehen neue Wege

Während der Coronapandemie wagt Friederike von Rodde in ihrer Elternzeit einen großen Schritt und gründet eine Textilmanufaktur, in der sich Mütter und Väter in Teilzeit beruflich weiterentwickeln können. Ihr Ziel ist es, ein elternfreundliches Unternehmen aufzubauen. Für ihre Beschäftigten, darunter auch ehemalige Erwerbslose, ist die Arbeit wieder identitätsstiftend geworden. D 2021.

HR, 20.15 Uhr

Die Anstalt

Mit den Gästen Till Reiners und Sarah Bosetti ein scharfes Satiremenü – präsentiert von Max Uthoff und Claus von Wagner. D 2021.

ZDF, 22.15 Uhr

Makro: Big Four

Wirtschaftsprüfung unter Beobachtung

Weltweit dominieren EY, PwC, KPMG und Deloitte den große Gewinne versprechenden Markt der Abschlussprüfungen. Mit ihrem Wissen über Unternehmen und Steuergesetze machen sie sich zu unverzichtbaren Experten. Sind die Big Four zu mächtig geworden? Ganz sicher. D 2021.

3sat, 22.25 Uhr

Das Leben eines Betrügers

Der Schweizer Betrüger Josef Jakob starb im Alter von 71 Jahren. Niemand weinte ihm eine Träne nach. Er selbst beschrieb seine Gefängnisaufenthalte einmal so: »Ich habe hier drin ein einigermaßen geregeltes Leben. Ich habe dreimal am Tag eine warme Mahlzeit, ein warmes Bett, ich kann fernsehen, ich kann Stereoanlage hören, ich kann zwischendurch in Urlaub, und dann habe ich erst noch 250 Franken Sackgeld. Das habe ich draußen eigentlich nicht.«

3sat, 23.50 Uhr