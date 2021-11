Nachschlag: Die Augen des Teufels

Mary Evans/Falcon International AF Archive/imago images »Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben«, Jamie Lee Curtis als Laurie in John Carpenters »Halloween« (1978)

»Ich traf ihn vor 15 Jahren. Man sagte mir, da sei nichts mehr da. Keine Vernunft, kein Gewissen. Nicht mal ein rudimentärer Sinn von Leben und Tod, Gut und Böse, richtig oder falsch. Ich traf dieses sechsjährige Kind mit seinem ausdruckslosen, bleichen, leeren Gesicht und den schwärzesten Augen – den Augen des Teufels.« Von wem ist die Rede? Einem besonders amoralischen Exemplar von Zarathustras Übermenschen? Nein, es ist Michael Myers, der psychopathische Schwesternmörder aus John Carpenters »Halloween«, so wie ihn der selbst nicht wenig dubiose Psychiater Dr. Loomis in seinem analytischen Blick hatte. »Halloween« ist der beste aller Teen-Slasher-Filme. Er steckt die Geschichte des Genres von seiner Urszene, dem Halloween­abend 1963, bis zu seiner Gegenwart 1978 ab. In dieser steht eine Babysitterdreierbande im Zentrum. Jamie Lee Curtis war für die Rolle der Toughesten der drei prädestiniert. Ihre Mutter Janet Leigh spielte bereits in Hitchcocks »Psycho« (1960). (aha)