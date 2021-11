Der ewige Kampf

imago images / United Archives Jung, smart, in nie wieder erreichter Spiellaune: The Specials (1979)

»Too many protest singers / Not enough protest songs«, beklagte Edwyn Collins in »A Girl Like You«, seinem Überraschungshit von 1994. Im Seuchenjahr 2020/2021 stellt sich die Lage anders dar, zumindest für The Specials: Beflügelt von der freundlichen Akzeptanz ihres Reunion-Albums »Encore« (erstes Studioalbum mit neuem Material seit 1998, erste Aufnahmen mit Terry Hall seit »Ghost Town« von 1981) wollte die Band aus Coventry Anfang 2020 wieder ins Studio, um neue Songs aufzunehmen. Dann erkrankten Lynval Golding und Nikolaj Torp Larsen im Februar an einer Grippe, die sich als Covid-19 herausstellte – und alle Pläne wurden von Kontakt-, Reise- und sonstigen Beschränkungen vereitelt. Man erinnert sich.

Um beim Abwarten und Herumsitzen nicht zu verzweifeln, aber auch, weil die wohlfeile Social-Media-Ironie keine Option war, beschloss die Band, rund ums Thema Protestsongs zu recherchieren. Ein schlüssiger Gedanke, denn in ihrer Anfangszeit waren The Specials quasi die Inkarnation des Protestsongs. Die multikulturellen Wurzeln der Bandmitglieder provozierten National-Front-Schläger, die in den späten Siebzigern mit Vorliebe ausgerechnet Punk- und Skakonzerte für ihre widerwärtigen Aktionen heimsuchten. Seit ihrem Debütalbum von 1979 setzten sich The Specials in ihren Songs mit Rassismus, Krieg, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit auseinander, auch »Encore« widmet sich Themen wie »Black Lives Matter« und Polizeigewalt.

Das neue Album sollte eine Art Interimsprojekt werden, das Sorge und Unzufriedenheit gleichermaßen ausdrückt, aber auch Unbeugsamkeit und Bock auf Revolte. Auf der Suche nach passendem Material suchte sich die Band gut fünfzig politisch motivierte Songs aus verschiedenen Epochen des Blues, Reggae, Spiritual und Folk, von denen zwölf herausgefiltert wurden. Ska kommt nur in Spurenelementen vor, hie und da mit Bläsersätzen und Off-Beat angedeutet.

The Specials gestehen jedem Song seinen eigenen Stil zu, zum Beispiel Country (!): »Freedom Highway« von den Staple Singers, der von den Bürgerrechtsmärschen von Selma nach Montgomery 1965 handelt, kommt als überdrehter Honky Tonk daher, Malvina Reynolds’ Verliererhymne »I Don’t Mind Failing in This World« dagegen als minimalistisches Mitsingliedchen. Der Antikriegssong »Soldiers Who Want to Be Heroes«, im Original von Rod McKuen (1963), wird in Ragtime-Klänge gekleidet, während sich The Specials im Spiritual »Ain’t Gonna Let Segregation Turn Us Around« (1924) in einen wahren Rausch aus Handclaps und Skank-Rhythms spielen. Leonard Cohens »Everybody Knows« offenbart seine visionäre Kraft (»Everybody knows the plague is coming / Everybody knows that it’s moving fast«) im eindrucksvollen Duett von Terry Hall und der Londoner Sängerin Hannah Hu, die auch im Talking-Heads-Cover »Listening Wind« zu hören ist, aus dem die Specials einen so melancholischen wie bedrohlichen Trompeten- und Schlagzeugdialog machen. Aktuellster Track ist »Fuck All the Perfect People«, 2012 von Angelina Jolies Onkel Chip Taylor mit Knast­insassen aufgenommen, den die Specials als Tom-Waits-artigen, taumelnden Kneipenwalzer interpretieren.

Das Album endet mit einer ganz und gar nicht triumphalen, eher traurig-skeptischen Version von Bob Marleys Protestklassiker »Get Up, Stand Up«: Der ewige Kampf für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zehrt an den Kräften. Es braucht noch viel mehr Protest Songs und Singers.