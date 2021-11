Das nächste Hufescharren

imago images/Steinach Die CDU-Politiker Merz und Röttgen rechnen sich gute Chancen für den Parteivorsitz aus

Für innerparteiliche Demokratie und Streitkultur war die CDU bisher nicht bekannt. Das soll sich jetzt offenbar ändern. Die Partei überlegt, wie vor ihr bereits die SPD, erstmals in ihrer Geschichte ihre rund 400.000 Mitglieder über den Vorsitz entscheiden zu lassen. Nachdem sich die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der Partei am Wochenende bei einem Treffen in Berlin mit großer Mehrheit für diesen Weg ausgesprochen hatten, dürften die an diesem Dienstag tagenden Parteigremien – Vorstand und Präsidium – das Vorgehen beschließen.

Dieser Tage nimmt das Gerangel der potentiellen Kandidaten für die Nachfolge des glücklosen Armin Laschet an Intensität zu. So berichtete Bild, dass der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz bereits daran arbeite, »ein Topteam aufzustellen«. Der Sauerländer wolle unter anderem Nochgesundheitsminister und Parteivize Jens Spahn in dieses Team holen, ihn damit also auch von einer eigenen Kandidatur um den Vorsitz abbringen. Laut Bild war am Montag ein Treffen von Merz, Spahn und dem Chef der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, geplant, bei dem über das Thema gesprochen werden sollte. Merz’ größte Sorge, so das Boulevardblatt, gelte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der bereits Ambitionen auf den Vorsitz hat erkennen lassen.

Bei dem digitalen Parteitag der CDU im Januar, auf dem es um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende gegangen war, waren Merz und Röttgen gegen Laschet angetreten. Röttgen war im ersten Wahlgang mit 224 Stimmen ausgeschieden, für Laschet hatten 380, für Merz 385 Delegierte votiert. In der Stichwahl schlug der Ministerpräsident von NRW seinen Rivalen dann mit 521 zu 466 Stimmen. Wenn diese Abstimmung repräsentativ für die Gesamtpartei ist, kann Röttgen sich Chancen ausrechnen. Sein Kalkül könnte sein, dass Mitglieder, die hinter Laschets Wahl standen, eher zu ihm wechseln als zum Parteirechten Merz.

Für diese Überlegung spricht auch, dass sich Röttgen am Montag alle Mühe gab, sein liberales Image aufzupolieren. Im Deutschlandfunk erklärte der frühere Umweltminister, er sei der Auffassung, »dass wir konservatives Gedankengut, konservative Politik und Politiker in der CDU brauchen«, womit er vermutlich auch Merz meinte. Für ihn sei aber »eindeutig klar, dass das Zentrum der Partei, auch der Vorsitzende in der Mitte stehen müssen«. Röttgen fügte hinzu: »Ich glaube, dass ich in der Mitte der Christlich-Demokratischen Union stehe, würde sagen, in der modernen Mitte.«

Das Treffen von Merz mit Spahn und Linnemann wollte der CDU-Außenpolitiker nicht weiter kommentieren. Er erklärte dazu lediglich: »Die drei werden sich treffen, es werden sich aber noch viel mehr treffen.« Am Nachmittag kämen etwa die nordrhein-westfälischen CDU-Abgeordneten zusammen, zu denen die drei Genannten ebenso wie Röttgen gehören, um sich bei einer zweitägigen Klausurtagung zu beraten. »Dass miteinander gesprochen wird, ist klar«, sagte Röttgen. In der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin« hatte der Unionspolitiker am Sonntag erklärt, er rechne mit einer Entscheidung über den Parteivorsitz bis Ende des Jahres.

Die Vorsitzendenwahl muss nach dem Statut der CDU auf einem Parteitag erfolgen. Die Partei verlasse sich darauf, dass das vorherige Votum der Mitglieder dabei »akzeptiert und respektiert wird«, hatte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Wochenende erklärt. Parteivize Julia Klöckner sagte gegenüber dpa, sie werde dafür werben, »das Votum der Kreis- und Bezirksvorsitzendenkonferenz ernst zu nehmen und anzunehmen«. In der jetzigen Situation sei der Wunsch nach breiter Einbeziehung der Mitglieder »nicht nur verständlich, sondern notwendig«. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, begrüßte das Votum der Konferenz als »richtiges und wichtiges Signal«. Die scheidende Kanzlerin und frühere CDU-Vorsitzende Angela Merkel sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, sie werde sich »in diese Debatten nicht einmischen«.