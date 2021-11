Die neue Norm verwalten

imago images/NurPhoto Mit Ölkanistern kostümierte Demonstranten am Wochenende in Glasgow

Im schottischen Glasgow hat am Sonntag die diesjährige UN-Klimakonferenz begonnen. Ein »Weiter so« dürfe es nicht geben, schrieb zur Eröffnung Patricia Espinosa Cantillano den Vertretern von 197 Staaten ins Stammbuch. Mexikos ehemalige Botschafterin in Deutschland ist seit 2016 Leiterin des Sekretariats der UN-Klimarahmenkonvention. Die Treibhausgase seien eine »Investition in unsere eigene Auslöschung«. Die Mexikanerin weiter: »Entweder wir setzen auf eine schnelle und großangelegte Reduzierung der Emissionen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder wir akzeptieren, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft auf diesem Planeten entgegenblickt.«

Allzuweit entfernt sind wir davon nicht mehr. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag die globale Temperatur bereits rund 1,1 Grad Celsius über dem Mittel der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das noch halbwegs als vorindustrielle Zeit gelten kann.

Die Weltmeteorologieorganisation WMO, der Dachverband der nationalen Wetterdienste, mahnte zum Auftakt der Klimakonferenz, dass die zurückliegenden sieben Jahre die wärmsten waren, seit es Aufzeichnungen der Temperatur gibt. Die atmosphärische Konzentration der Treibhausgase erklimmt immer neue Rekordwerte und liegt inzwischen höher als je zuvor in den letzten mindestens 800.000 Jahren. Der Planet werde damit in klimatisch für die Menschheit bisher unbekanntes Territorium katapultiert. Seitdem diese vor rund 10.000 Jahren Landwirtschaft und Viehzucht begonnen hat, ist sie im besonderen Maße auf die stabilen Klimaverhältnisse angewiesen, die ihr die nacheiszeitliche Ära bisher bieten konnte.

Doch damit ist es zunehmend vorbei. Zum Beispiel hat sich der Anstieg des Meeresspiegels seit 2013 weiter beschleunigt. Zwischen 1993 und 2002 stieg er 2,1 Millimeter pro Jahr, seit 2013 beträgt der Anstieg bereits 4,4 Millimeter pro Jahr. Auch die Versauerung und die Erwärmung der Ozeane schreiten voran und gefährden die Fischerei und damit einen wichtigen Teil der Welternährung.

Der Zustandsbericht der WMO zeige, dass sich der Planet vor unseren Augen verändere, so UN-Generalsekretär António Guterres. »Die Wissenschaftler sind sehr klar, was die Fakten angeht. Nun müssten die Staatschefs genauso klar in ihren Handlungen sein«, so Guterres in einer Videobotschaft zur Eröffnung der Glasgower Klimakonferenz. Diese müsse zu einem Wendepunkt werden. WMO-Generalsekretär Petteri Taalas erinnerte an die schwere Hitzewelle, die diesen Sommer Kanada mit Temperaturen von fast 50 Grad Celsius heimsuchte. Auch in vielen Teilen des Mittelmeerraumes habe es 2021 neue Rekordtemperaturen gegeben, und oft sei die außerordentliche Hitze von zerstörerischen Feuern begleitet gewesen.

Auf der anderen Seite hat es in diesem Jahr erneut in verschiedenen Regionen extreme Niederschläge gegeben, die Hunderte Tote forderten und viele Milliarden an ökonomischen Schäden anrichteten. Hierzulande ist vielen noch das schreckliche Julihochwasser am Nordrand der Eifel und im Rheinland in Erinnerung, das insbesondere im rheinland-pfälzischen Ahrtal 133 Todesopfer forderte und Milliardenschäden anrichtete.

Auch Regionen in Japan, China, Südafrika, Norditalien und erst vergangene Woche auf Sizilien und im US-Bundesstaat Kalifornien waren von überdurchschnittlich starken Niederschlägen und verheerenden Überschwemmungen betroffen. Sizilien wurde von einem sogenannten Medicane, einem hurrikanähnlichen Wirbelsturm, getroffen. Bisher waren derartige Stürme ein eher seltenes Phänomen, aber im Rahmen der Klimaveränderungen wird es vermutlich aufgrund des sich erwärmenden Mittelmeeres häufiger auftreten.

Gleichzeitig nimmt der Eisverlust der Gebirgsgletscher und der großen Eismassen in der Antarktis und auf Grönland weiter zu. Dort hat die Forschungsstation auf dem höchsten Punkt des Eisschildes im August zum dritten Mal in neun Jahren Temperaturen über null Grad Celsius registriert. Am 14. August fiel entsprechend Regen statt Schnee, was dort in über drei Kilometern Höhe nie zuvor beobachtet worden war. »Extremereignisse sind die neue Norm«, so WMO-Chef Taalas.