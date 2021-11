Von den Diensten umhegt

Hendrik Schmidt/dpa/lsn Zentrale des NSU-Terrors: Bei der Untersuchung der Brandruine des Zwickauer Mehrfamilienhauses fanden die Fahnder die Tatwaffe, mit der neun Menschen ermordet worden waren (23.11.2011)

Wer sich heute mit dem Thema »Nationalsozialistischer Untergrund« befasst, stößt auf etliche Dutzend Sachbücher und viele Bände fiktionaler Literatur; auf Krimis, Theaterstücke, Hörspiele und Kinofilme. Ausschüsse und Gerichte haben ebenfalls einige Kilometer an Akten hinterlassen. Eine Nachahmertruppe, die sich selbst »NSU 2.0« nennt und zumindest virtuell seit 2018 Terror verbreitet, ist vor allem deshalb berüchtigt, weil Polizisten mitwirken – die Beamten haben sich den Namen einer Bande mutmaßlicher Polizistenmörder gegeben, um das polizeiliche Datensystem zur Auskundschaftung verhasster Migranten zu missbrauchen. Ein neueres Sachbuch von 2020 heißt konsequenterweise »NSU 1.0«, es handelt vom originalen Neonazitrio aus Thüringen und soll »spannender und brutaler als ein Thriller« sein, so die Bewerbung auf Amazon. Es existiert auch, wenig verwunderlich, ein üppiges Dickicht an »alternativer«, verschwörungsmythologischer Geschichtsschreibung zum Thema im Internet. Ein kaum zu durchdringender Wust.

Zu den Akten gelegt

Mordende Faschisten gab es in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch vor dem NSU durchgehend: Dem Oktoberfestattentat 1980 zum Beispiel fielen 13 Menschen zum Opfer. Und auch nach 2011 folgten wiederholt verbrecherische Taten, so die Ermordung Walter Lübckes und der rassistische Anschlag von Hanau, der 2019 – wie mutmaßlich der Terror des NSU – zehn Tote fordern sollte. Die Besonderheit der Neonazizelle liegt also nicht in ihrer mörderischen Effektivität, sondern in ihrer schieren Unverwundbarkeit, über 13 Jahre hinweg. Ihre »Tarnkappe« half, allen polizeilichen Zugriffsversuchen zu widerstehen. Sie ist nur aus der Frühgeschichte der Gruppierung erklärbar und offenbart Abgründe an faschistischer Wühltätigkeit in den Behörden einer parlamentarischen, bürgerlichen Demokratie. Weiterhin kann die sich im November 2011 überschlagende Nachrichtenlage als eine politische Krise der BRD, als Legitimationsproblem speziell für die Inlandsgeheimdienste charakterisiert werden: 2012 traten in schneller Folge die Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und der entsprechenden Landesbehörden Thüringens, Sachsens und Berlins zurück.

Untersuchungsausschüsse wurden im Bundestag und in acht Landesparlamenten eingesetzt. Die politisch prägenden Ereignisse fanden indes nach 2011 statt: der Aufstieg der AfD, die »Flüchtlingskrise«, klandestine Terrorzellen, Waffen- und Munitionsdiebstähle riesigen Ausmaßes und Vorbereitungen für einen »Tag X«, einen faschistischen Putsch, in Teilen der Polizei und des Militärs.

Dabei wurde der »NSU-Skandal«, der seinerzeit international für skeptische Blicke auf die demokratische Stabilität der Bundesrepublik gesorgt hatte, ganz bürokratisch im August dieses Jahres mit dem »Beschluss Nr. 157/2021« des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs zu den Akten gelegt: Dieser hat »die Revisionen der Angeklagten Beate Z.« und anderer »im Beschlusswege verworfen«. Dies wurde in den Massenmedien meist eher knapp und sachlich zur Kenntnis genommen, wie auch Beate Zschäpes Ankündigung vom 28. Oktober, Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen. Dies spätestens markiert den offiziellen Schlusspunkt unter dem Thema NSU, das mit einem mysteriösen, aus dem Ruder gelaufenen Bankraub in Eisenach am 4. November 2011 begonnen hatte. Die Spur der drei Neonazis nahm allerdings sehr viel früher ihren Anfang – die Gründung des Trios aus Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt führt zurück in die 1990er Jahre und in die virulente rechte Szene Thüringens und Sachsens. In eine Zeit, als die staatlichen Strukturen der DDR zerschlagen, neue bundesdeutsche jedoch nicht – oder mangelhaft – errichtet worden waren. Aus Sicht der westlichen Sieger war der wilde Osten eine Art Strafkolonie, in die beamtete Versager, die behördlichen »Wanderpokale«, abgeschoben werden konnten – Spitzenposten gingen an Hochstapler und Scharlatane. Doch dieser Reigen mediokrer Gestalten sollte nicht täuschen, denn gleichzeitig wurde der Aufbau der BRD-Ordnung in den »fünf neuen Ländern« zu einem Experimentierfeld staatspolitischer Zweckerwägungen. Welche Rolle dabei die Instrumentalisierung – und manchmal: Initialisierung – faschistischer Bewegungen und Ideologien gespielt hat und weiterhin spielt, zeigt sich auch 30 Jahre später verlässlich in immer neuen Skandalen.

Niemals alleine

Am 4. November 2011 endete der bewaffnete Überfall auf die Eisenacher Sparkasse mit zwei toten Bankräubern – mutmaßlich ein sogenannter erweiterter Suizid. Zu diesem Zeitpunkt deutete nichts auf etwas anderes als einen rein kriminellen Hintergrund hin, bis eine der aufgefundenen Waffen einem weiteren Verbrechen aus dem Jahr 2007 in Heilbronn zugeordnet werden konnte: Mord und Mordversuch an zwei Polizisten. Auch die Explosion und der anschließende Brand eines Mehrfamilienhauses in Zwickau wenige Stunden später wurde zunächst nicht mit diesen Ereignissen in Verbindung gebracht. Die Mieterin der zerstörten Wohnung, Beate Zschäpe, war verschwunden. Vier Tage lang soll sie kreuz und quer durch die Republik gereist sein und NSU-Bekennerschreiben an verschiedenen Stellen im ganzen Land in Briefkästen geworfen haben, bis sie am 8. November 2011 in Jena bei der Polizei vorstellig wurde.

In der Universitätsstadt Jena, in der Zschäpe sich stellte, war sie mit Mundlos und Böhnhardt 13 Jahre zuvor, im Jahr 1998, in den Untergrund gegangen. Die Neonazis hatten in ihren Jugendjahren in einem Neubauviertel der Stadt mit Rohrbomben experimentiert, bei der Durchsuchung einer Garage fand die Polizei kiloweise Sprengstoff – professionelles TNT, kein selbst angerührtes Schwarzpulver. Beschafft hatte es ein Geliebter Zschäpes namens Thomas Starke, »Vertrauensperson Nummer 562« des Berliner LKA. Vom ersten Schritt in den Untergrund an waren die drei niemals alleine. In auffälliger Nähe tummelten sich Dutzende »Vertrauensleute« von Inlands- und Militärgeheimdiensten, aus Bundes- wie Landesämtern. Es dürfte selten in der Geschichte einen solchen Fall gegeben haben: Trotz förmlicher Umzingelung durch Spitzel wollen die Behörden bis 2011 rein gar nichts vom Wirken der Rechtsterroristen mitbekommen haben. Schon unmittelbar nach ihrer Flucht begann die Glückssträhne für den NSU, der sich zunächst mit dem Versuch, neonazistische Brettspiele ­(»Pogromly«) zu verkaufen, über Wasser halten wollte. Immer wieder kam Hilfe, gab es Geld aus dubiosen Quellen – der notorische Spitzel Tino Brandt beispielsweise erwarb gleich zehn der Brettspiele zu je 100 DM, bezahlt vom Verfassungsschutz, der für »szenetypische Straftaten« immer Verständnis aufbringen kann. Mit Wissen des Dienstes organisierte Brandt auch Spendensammlungen und reichte die Einnahmen an Ralf Wohlleben, später Mitangeklagter Zschäpes beim Münchner NSU-Prozess und mit einer milden Strafe davongekommen, weiter. Auch V-Mann Starke sollte sich weiterhin um die drei kümmern: Nachdem sein TNT sie unter Fahndungsdruck gesetzt hatte, organisierte er eine erste »konspirative Wohnung« in Chemnitz und ermöglichte ihr reibungsloses Untertauchen. Bei selbstgebastelten Spielen blieb es nicht. Die Bande sollte sich auf Anschläge, Banküberfälle und Morde spezialisieren.

Die Untersuchung der Ruine in Zwickau ergab schließlich weitere Anhaltspunkte. Die Fahnder stießen im Schutt auf eine gut erhaltene Ceska-Pistole. Dieses Fabrikat – mit aufgeschraubtem Schalldämpfer – suchte die Polizei schon lange. Mit der Waffe waren zwischen 2000 und 2006 neun Attentate begangen worden: Die bislang größte ungeklärte Mordserie in der Geschichte der BRD. Acht der neun Toten waren türkischer Herkunft. Erst Ende 2011, nach Auffliegen des NSU, wurden Verbindungen erkennbar: Die Eisenacher Bankräuber und Heilbronner Polizistenmörder waren auch verantwortlich für die »Ceska-Morde«.

Nach Herstellung dieser Zusammenhänge gerieten die Inlandsgeheimdienste Ende 2011 in den Fokus der Kritik. Denn die Geschichte des NSU ist ohne die Verfassungsschutzämter, ohne das V-Mann-Unwesen und ohne politische Protektion nicht erklärbar. Allein neun Gewährsleute sollen zwischen 1999 und 2003 vom BfV in der »Operation Rennsteig« aus dem »Thüringer Heimatschutz« (THS) angeworben worden sein, dem auch Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos in ihrer Jenaer Zeit angehörten. Die Akten zu diesen Spitzeln (und viele weitere) wurden am 10. November 2011 beim Bundesverfassungsschutz in einer konzertierten Aktion vernichtet. Zwei weitere Agenten gewann das BfV schließlich in der »Operation Saphira«, die auf »Rennsteig« folgte. Über den Hintergrund dieser beiden Operationen, die gemeinsam mit anderen Landesämtern und dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) durchgeführt wurden, ist immer noch so gut wie nichts bekannt. Tino Brandt, Kopf des THS, stand im Sold des Thüringer Landesamtes – unter dem Decknamen »Otto« soll er rund 200.000 DM erhalten haben. Auch »Vertrauensmann Küche« war eine Topquelle in der Thüringer Neonaziszene. Aus der neonazistischen »Blood & Honour«-Organisation, die sich zu dieser Zeit mit Überlegungen zu rechtsterroristischen Anschlägen befasste, arbeitete der Geraer Sektionschef unter dem Decknamen »Hagel« den Diensten zu. Ebenfalls in diesem Milieu war der bereits erwähnte Polizeispitzel Thomas Starke aktiv. Auch dem MAD gelang eine Anwerbung. Selbst das bayerische Landesamt konnte mit einem eigenen Agenten nah an der Terrorzelle aufwarten. Mit »Primus«, »Strontium« und »Corelli« führte das BfV schließlich noch mindestens drei weitere Quellen im Zwickauer und Chemnitzer Umfeld des NSU.

Freundliche Belagerung

Diese freundliche Belagerung sollte es dem Trio einfacher machen, auch wenn nicht immer alles reibungslos lief: 2.000 DM, die die flüchtigen Neonazis für gefälschte Pässe aus Geheimdienstkassen erhalten sollten, wurden von einer Jenaer Neonazigröße unterschlagen. Andererseits waren die polizeilichen Ermittlungen selbst oft auffällig täppisch. So betrieben beispielsweise Polizisten in Nürnberg (die Stadt war der Ort der meisten NSU-Mordanschläge: an Enver Simsek im Jahr 2000, an Abdurrahim Özüdogru 2001 und an Ismail Yasar 2005) einen eigenen Dönerstand; ein halbes Jahr lang verkaufte dort ein V-Mann Dürüm und Kebap an die Passanten. Die Überlegung dahinter: Wenn die Polizei seine Rechnungen irgendwann nicht mehr zahlt, steht die »Dönerfleischmafia« vor der Tür, die des Mordes an Yasar verdächtigt wurde. Die fixe Idee der Ermittler, dass hinter den Migrantenmorden migrantische Täter stecken müssen, nahm aberwitzige Formen an. Die Angehörigen wurden jahrelang mit erfundenen Verdächtigungen gegen ihre toten Verwandten konfrontiert. Ein leitender Kriminaldirektor umriss die Ausgangslage vor dem Bundestag so: »Keinerlei verwertbare Tatortspuren, kein Motiv, keine Verbindung zwischen den Opfern.« Die Polizei konzentrierte sich auf die Herkunft der Toten. Dem 2004 in Rostock ermordeten Mehmet Turgut wurden »Verbindungen ins Hamburger Drogenmilieu« unterstellt – sein Bruder hatte einmal in der Hansestadt gelebt. Diese Mutmaßungen fanden mittels der Medien, die für die Mordwelle den handlichen Begriff »Dönermorde« ersannen, ihren Weg in die Öffentlichkeit. Auch das war kein Zufall, denn die Polizei bediente sich einer eigenen Medienstrategie, um den Informationsfluss zu steuern.

Und manchmal war die Polizei dem Trio sogar dicht auf den Fersen: Zu welchen Behinderungen der Verfassungsschutz griff, um einen Zugriff abzuwenden, belegen die Untersuchungsausschüsse eindrucksvoll. Der Polizist Mario Melzer von der Thüringer »Sonderkommission Rechtsextremismus« (Soko rechts) berichtete im Januar 2013 vor dem Bundestagsausschuss von einem mulmigen Gefühl: Kollegen hätten »im zweiten Dienstprogramm« dem Verfassungsschutz zugearbeitet. Geheimdienstler gingen ein und aus, lasen Unterlagen, stöberten in Vernehmungsprotokollen; immer wieder hätten er und andere das Gefühl gehabt, dass Neonazis gewarnt würden. Er sei unter Druck gesetzt worden, die »Hexenjagd« auf Tino Brandt, den THS-Chef und Verfassungsschutzspitzel, einzustellen.

Der Zeuge präsentierte eine eigene Hypothese zum Tempo, in dem sich aus Dorfnazis schlagkräftige Strukturen gebildet hatten. Die geheimnisumwitterte »Operation Rennsteig« passe ins Bild: Überall dort, wo der namengebende Thüringer Wanderweg verlaufe, hätten sich THS-Stützpunkte gebildet, koordiniert von »Vertrauensmann« Brandt. Dass auch unter den NSU-Mitgliedern Spitzel gewesen sein könnten, hielt er nicht für ausgeschlossen – schon das Abtauchen des Trios nach der Durchsuchung der Jenaer Bombenwerkstatt könne fingiert gewesen sein, schließlich habe die Garage einem Polizisten gehört: »Gute Voraussetzungen für Überwachung«. Der Leiter der »EG Zentralstelle Extremismus«, Nachfolgeeinheit der Soko, hätte eventuell mehr dazu sagen können. Allerdings beging er Selbstmord, er soll sich mit einer Hundeleine an seiner Kellertreppe erhängt haben. Der Abschiedsbrief, den er hinterließ, wurde postwendend als »Verschlusssache« deklariert.

Gab es mehr Täter?

Neun Morde an Migranten soll der NSU zwischen 2000 und 2006 begangen haben. An allen Attentatsorten existieren neofaschistische Strukturen, die Tatorte waren akribisch ausspioniert. Angebracht ist die Frage, ob es mehr als die bekannten Täter gegeben haben könnte – ob die Gruppe mehr Mitglieder hatte oder innerhalb einer größeren Struktur operierte. So folgte auf den letzten dem NSU zugerechneten Migrantenmord (an Halit Yozgat im April 2006) in einem Internetcafé in Kassel ausnahmsweise die Festnahme eines Verdächtigen: des hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme. In seiner Behörde unter dem Spitznamen »kleiner Adolf« bekannt, hatte sich Temme verdächtig gemacht, weil er als einziger Zeuge einem Aufruf der Polizei nicht gefolgt war. Eine spätere Auswertung des Computers, den er im Café benutzt hatte, bewies seine Anwesenheit während der Tat. Dass er mit einem Freispruch aus der Sache herauskam, hat er der Schützenhilfe der hessischen Politik zu verdanken: Mit Verweis auf die »Sicherheit des Landes Hessen« blockierte der damalige Innenminister Volker Bouffier (CDU) eine Befragung der V-Leute, die Temme beruflich betreute – darunter auch ein Kasseler Neonazi. Mit eben jenem Nazi hatte Temme wenige Minuten vor dem neunten NSU-Mordanschlag telefoniert. Auch seine Personalakte beim Landesverfassungsschutz durften Ermittler nicht einsehen; es stand erneut die »Sicherheit des Landes« auf dem Spiel.

Außer einer Versetzung geschah Temme, der eine Reihe von Auftritten in Ausschüssen und vor Gericht zu absolvieren hatte, nichts. Seine neue Arbeitsstelle lag ebenfalls in Kassel, im Regierungspräsidium. Sein damaliger Vorgesetzter: Walter Lübcke. Lübcke, der die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt hatte und dadurch zur Zielscheibe für Rechte geworden war, wurde am 2. Juni 2019 durch den Neonazi Stephan Ernst ermordet. Es war ausgerechnet der Exgeheimdienstler Temme, der während seiner vorangegangenen Tätigkeit mit Ernst betraut gewesen war. Dieser war als vorbestrafter Neonazi Zielobjekt des Verfassungsschutzes; 2009 soll er allerdings »vom Radar der Behörden verschwunden« sein. Zehn Jahre später tauchte er wieder auf – die Akten waren selbstverständlich gelöscht.

Der einzige Anschlag, der keine Migranten traf, wird dem NSU mit dessen zehnter Tat, dem Polizistenmord von Heilbronn, zugeordnet. Am 25. April 2007 starb die 22jährige Beamtin Michèle Kiesewetter am Rande der Heilbronner Festwiese durch einen Kopfschuss, ein Kollege überlebte schwer verletzt. Die Jagd nach den Mördern reiht sich nahtlos ein in die Serie von Fahndungspannen. Minuten nach dem Anschlag rasten Streifenwagen zu den Alarmpunkten rund um den Tatort, die Besatzungen notierten Kennzeichen vorbeifahrender Wagen. 201 Listen wurden erstellt, 33.000 Kennzeichen kamen so zusammen. Dann aber verschwand das Material. Dabei war auch ein Wohnmobil mit dem Kennzeichen Chemnitz – PW 87 erfasst worden: Der Mieter des Caravans war Uwe Böhnhardt. Statt dessen stocherte die Polizei im Trüben; zwischen 2007 und 2008 überwachte das BKA die Besucher der Webseite der Polizeidirektion Heilbronn akribisch – in der Hoffnung, dass der Mörder sie besuchen könnte.

Der Mord an Kiesewetter ist die Tat, die aus dem Rahmen fällt. Im Gegensatz zu den neun tödlichen Attentaten auf Migranten nutzte der NSU diesmal eine andere Waffe – sie wurde später bei Mundlos und Böhnhardt in Eisenach entdeckt. Ebenso wie bei den vorangegangenen neun Anschlägen sollen beide, so das Münchner Oberlandesgericht im Urteil zum »NSU-Prozess«, die alleinigen Täter sein. Und doch gibt es Ungereimtheiten: Bis heute existieren keine Beweise für ihre Anwesenheit am Tatort. Polizisten aus der Einheit Kiesewetters waren im rassistischen »Ku-Klux-Klan« organisiert, so auch ihr direkter Vorgesetzter. Der »Große Hexenmeister«, Chef des Klans, arbeitete als V-Mann. Dieser Klan, der sich aus Behördenmitarbeitern rekrutierte, war selbst eine Geheimdienstgründung; in den Untersuchungsausschüssen fiel die Bezeichnung »Honeypot«: Ziel der Operation sei angeblich gewesen, gesetzesbrüchige Polizisten anzulocken und dingfest zu machen – ersteres ist unzweifelhaft gelungen. Der mysteriöse Tod wichtiger Zeugen wirft weitere Fragen auf. Ein Hinweisgeber, der schon vor dem Auffliegen des NSU präzisere Angaben zu den Tätern des Kiesewetter-Mordes gemacht hatte, verbrannte 2013 in Stuttgart ausgerechnet an dem Tag in seinem Auto, an dem er erneut vom LKA befragt werden sollte. Seine Exfreundin, ebenfalls potentielle Zeugin, verstarb 2015 im Alter von 20 Jahren. Deren Verlobter wiederum wurde 2016 stranguliert in seiner Wohnung gefunden. NSU-Weggefährte und V-Mann »Corelli«, Mitfinanzier des Nazifanzines Der Weiße Wolf, in dem man im Januar 2002 (!) die Grußbotschaft »vielen Dank an den NSU« lesen konnte, verschied plötzlich im Zeugenschutzprogramm.

Vier Jahre Pause?

2006, nach dem neunten Mord des NSU im Internetcafé, demonstrierten Menschen in Kassel unter dem Motto »Kein zehntes Opfer«. Ihnen war die rassistische Dimension der Terrorwelle fünf Jahre vor Auffliegen des NSU klar. Die Linkspartei erkundigte sich 2007 in einer Anfrage an die Bundesregierung nach dem Fortgang der Ermittlungen in der damals so genannten Ceska-Mordserie. In der Anfrage war speziell auf die Opferauswahl – türkische oder türkisch aussehende Männer – hingewiesen worden. »Zu laufenden Ermittlungsverfahren«, so die Regierung in ihrer Antwort, »wird keine Auskunft erteilt«. Am 25. April 2007, rund ein Jahr nach dem letzten mit der Ceska begangenen Mord, trafen sich BKA-Profiler zu einer Lagerunde. Sie waren oft unterschiedlicher Meinung, aber in einer Frage gab es Übereinstimmung: Es wird zu einem zehnten Mord kommen, die Serie ist nicht beendet. Exakt am Tag dieses Treffens wurde Hunderte Kilometer weit entfernt Michèle Kiesewetter mutmaßlich von den Rechtsterroristen erschossen.

Bis zu ihrem Tod 2011 sind keine weiteren tödlichen Anschläge des NSU bekannt. Dabei hatten die Mitglieder der Zelle in mindestens 14 Städten Hunderte potentielle Opfer ausgespäht: Im Brandschutt des Zwickauer Unterschlupfes sind Stadtpläne gefunden worden, auf denen fast 400 Adressen von Politikern, Parteien und jüdischen Einrichtungen markiert waren. Unter den Orten auf den Karten waren Hamburg mit 112 Adressen, München mit 78 und Dortmund mit 30 Einträgen, aber auch kleinere Städte wie Göttingen mit neun oder Münster mit 15 Markierungen vertreten. Dort waren Anschriften von Politikern und Parteibüros von CDU, SPD und DKP notiert. Gelbe Hinweise standen für Integrationseinrichtungen und Ausländervereine, aber auch für Dönerimbisse und türkische Einkaufsläden.

Anfang Juli 2012 nahm der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) das Gesuch des Präsidenten des BfV, Heinz Fromm, um »Versetzung in den Ruhestand« an. Aus der Koalition aus Union und SPD wurde sein Vorschlag, Hans-Georg Maaßen zum neuen Geheimdienstchef zu ernennen, begrüßt. Der Mann sei »sehr klug, sehr fleißig, sehr präzise und auch sehr hilfsbereit«, lobte Wolfgang Bosbach (CDU), seinerzeit Vorsitzender des Innenausschusses. Zur Aufarbeitung des NSU konnte seine Tätigkeit nichts beitragen. Doch Maaßen sollte es zu Berühmtheit aus eigener Kraft bringen: Nach offenkundiger Fraternisierung mit Rechtspopulisten und der Behauptung, die ausländerfeindliche Hetzjagd von Chemnitz im Jahr 2018 habe nie stattgefunden, wurde er aus dem Amt gedrängt. Die Personalie sollte noch weiter reichende Konsequenzen haben: Die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles stürzte unter anderem über diesen Fall (sie wollte Maaßen befördern statt entlassen); Olaf Scholz konnte sich schließlich als starker Mann seiner Partei und Kanzlerkandidat 2021 durchsetzen.

Hat es wenigstens politische Konsequenzen aus dem Fall NSU gegeben? Die Antwort muss ambivalent ausfallen. Einerseits hat die Aufarbeitung das Vertrauen vieler Menschen in die Sicherheitsorgane Deutschlands nachhaltig erschüttert – die vielen Skandale in Behörden und Bundeswehr der letzten Jahre überraschen niemanden mehr. Rechte bei der Polizei – das klingt wie eine Normalität, die sie ist. Der Legitimationsverlust reicht erheblich über politisch linke oder migrantische Teile der Gesellschaft hinaus, bis weit hinein in bürgerliche Milieus; der Verfassungsschutz leidet, zum Beispiel bei der Anwerbung neuer Fachkräfte, immer noch unter seinem Ruf. Dies ist fraglos positiv zu werten.

Anderswo sieht die Bilanz schlechter aus: Ausgerechnet die Behörden, die tief in den NSU-Fall verstrickt waren, sind gestärkt daraus hervorgegangen. Die frühen Rufe nach Auflösung des Verfassungsschutzes waren schnell verstummt, das Bundesamt kam rasch wieder aus der Schusslinie, in der Konsequenz wurde das – nach den Erfahrungen mit der faschistischen Gestapo von den Alliierten erlassene – Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten ausgehebelt. So sitzen in dem im November 2011 als Ad-hoc-Maßnahme »gegen rechts« gegründeten »Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum« (GETZ) insgesamt 40 Behörden an einem Tisch und tauschen sich aus; Polizeiquellen fließen mit den Daten der Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz, dem Militärischen Abschirmdienst MAD und der Auslandsspionage zusammen; Europol und der Zoll sind beteiligt, ebenso das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Kapazitäten dieses Gremiums sind nach nur einem Jahr auf alle »Phänomenbereiche des Extremismus«, also insbesondere auf »Ausländer-« und »Linksextremismus« ausgeweitet worden.

Während die eigentliche Zielsetzung des NSU – ein Deutschland ohne Migranten – gewissermaßen Teil des akzeptierten politischen Diskurses geworden ist, stehen die Strukturen, ohne die die Terrorzelle nie hätte überleben können, besser da denn je. Übler noch: Zu ihrer geheimdienstlichen Hochrüstung wird ausgerechnet die Erfahrung des NSU-Skandals missbraucht, wird der V-Mann-Führer zum Antifaschisten geschminkt. Das sollte nicht hingenommen werden.