Nachschlag: Strahlende Gesichter

Antti Yrjonen/ZUMA Press/imago images Sieht sauber aus, das finnische Kernkraftwerk Olkiluoto – was aber ist mit dem Uranabbau, dem Risiko im Betrieb und dem Verbleib des Atommülls? (Eurajoki, 27.2.2020)

Auf einer Insel im Südwesten Finnlands steht das Atomkraftwerk Olkiluoto. Es soll knapp 17 Prozent des nationalen Strombedarfs decken. Von der Stromerzeugung durch Kernspaltung scheint ein Großteil der Bevölkerung fest überzeugt. Der am Dienstag abend von 3sat gezeigte Beitrag des Wirtschaftsmagazins »Makro« begleitet Anwohner und einen Bürgermeister, die voller Vertrauen in die Worte des Kraftwerksbetreibers sind, wonach die Anlage sicher sei. Von dem AKW profitiert die Gemeinde direkt durch steuerliche Abgaben des Unternehmens und die Löhne. So sind Investitionen in die Infrastruktur möglich, die andere Orte in der Gegend nicht leisten können. Ein erfahrener AKW-Gegner, der zu Wort kommt, predigt primär einen geringeren Lebensstandard. Ein Endlager hat Olkiluoto auch – für schwach bis mittelstark strahlenden Abfall. Der soll in Gusseisen und Kupfer eingewickelt für alle Ewigkeit vergraben werden. (mb)