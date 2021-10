»Einheitsfront« gegen Teheran

Hintergrund: Überwachung ­kaputt?

Die Überwachung der iranischen Nuklearanlagen sei »nicht mehr intakt«, soll der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender NBC News gesagt haben. Das ist in dieser Form nicht wahr, aber zunächst ist eine Vorbemerkung angezeigt: Die IAEA, eine Unterorganisation der UNO, wird in englischsprachigen westlichen Medien gern als »Watchdog«, also Wachhund, bezeichnet. Das ist falsch: Hauptaufgabe der in Wien ansässigen Behörde ist die Beratung aller Staaten, die mit nuklearen Stoffen arbeiten, in Fragen der technischen Sicherheit. Die IAEA wurde nicht dazu geschaffen, die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags zu überwachen, dessen Unterzeichnung ohnehin freiwillig ist. Die Herstellung von Atomwaffen ist nicht international geächtet. Nicht einmal ihr Einsatz ist verboten.

Dass die Überwachung der iranischen Anlagen »nicht mehr intakt« sei, hat Grossi nicht behauptet. Seine Bemerkung bezog sich ausschließlich auf eine Fabrik in Karadsch. Dort werden Teile für Gaszentrifugen produziert, die zur Anreicherung von Uran benötigt werden. Die IAEA hat in Karadsch, wie überall in den iranischen Nuklearanlagen, rund um die Uhr aktive Überwachungskameras installiert. Zwei davon wurden bei einem Sabotageakt, für den der Iran den Staat Israel verantwortlich macht, unbrauchbar. Die iranische Seite weigert sich seither, die Kameras durch die IAEA ersetzen zu lassen.

Für das Überwachungssystem insgesamt ist das unerheblich. Im Kern ist das iranische Verhalten lediglich ein politischer Protest dagegen, dass die IAEA sich weigert, Sabotageakte und militärische Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu verurteilen und für deren internationale Untersuchung einzutreten. Alle iranischen Anlagen, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, stehen deren Inspektoren nach wie vor offen. (km)