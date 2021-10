Regierung gesteht Flaute ein

Kay Nietfeld/dpa Ein scheidender Bundeswirtschaftsminister als falscher Prophet mit Schautafel (Berlin, 27.10.2021)

Die Fehlerquote regierungsamtlicher Konjunkturprognosen ist in der Regel hoch. Wenig überraschend: Am Mittwoch schraubte das Bundeskabinett seine Wachstumserwartungen für 2021 drastisch herunter. Nach dem coronabedingten Einbruch des Bruttoinlandsprodukts 2020 erwartet die Regierung für dieses Jahr, dass es nur noch um 2,6 Prozent zulegt – im April war noch ein Plus von 3,5 Prozent vorhergesagt worden. Für 2022 rechnet die Bundesregierung nun mit einem Wachstum von 4,1 Prozent statt wie bisher 3,6 Prozent.

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Peter Altmaier behauptete am Mittwoch in Berlin, Deutschland sei nach der Coronakrise wieder auf dem Wachstumspfad. In diesem Jahr komme es angesichts der aktuellen Lieferengpässe und weltweit hoher Energiepreise aber nicht zum erhofften »Schlussspurt«. 2022, sagte der CDU-Politiker weiter, werde die Wirtschaft indes deutlich an Fahrt gewinnen. Gebremst wird die wirtschaftliche Aufholjagd vor allem durch stockende Rohstofflieferungen. Altmaier sprach von einer historisch einmaligen Knappheit an Vorleistungsgütern. Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten bleibe aber nach wie vor hoch: »Wenn sich die Lieferengpässe schrittweise auflösen, kommt es in 2022 zu deutlichen Aufholeffekten.«

Die Bundesregierung erwartet ferner, dass die Inflationsrate bereits zum Jahreswechsel 2021/22 wieder ein deutlich niedrigeres Niveau erreicht – weil dann Sonderfaktoren wegfallen wie die Rücknahme der zwischenzeitlichen Mehrwertsteuersenkung des zweiten Halbjahres 2020. Diese schlägt inzwischen voll auf die Teuerung durch. Seit Januar gelten wieder die regulären Mehrwertsteuersätze. Preise für Waren und Dienstleistungen steigen also tendenziell.

Mit Folgen vor allem für Verbraucher. »Höhere Preise verringern die real verfügbaren Einkommen der Haushalte, was den Konsum ­vorübergehend dämpft«, teilte ­Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, am Mittwoch mit. (dpa/jW)