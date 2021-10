Gemeinsam gen Norden

Daniel Becerril/REUTERS Flüchtling auf dem Weg nach Norden (Huixtla, Mexiko, 26.10.2021)

Tausende meist mittelamerikanische Migranten haben sich erneut zu einer Karawane zusammengeschlossen, um zu Fuß entweder Mexiko-Stadt oder die USA zu erreichen. Am Mittwoch zogen sie durch den Süden Mexikos, kamen nur ein kurzes Stück voran, mit Kindern und schmerzhaften Blasen an den Füßen. »Wir haben keine Probleme mit den Einwanderungsbehörden gehabt. Gott öffnet uns Türen«, erklärte ein hoffnungsvoller honduranischer Migrant gegenüber Reuters, der die Nacht zum Dienstag mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Huixtla in der Nähe einer Straße verbrachte, während es ununterbrochen regnete. In Villa Comaltitlan erzählten einige, dass sie sich vor der Abreise am frühen Donnerstag morgen ausruhen wollten (siehe Bild). Viele hatten kleine Kinder dabei. Die jüngste Karawane konnte bislang friedlich weiterziehen. Ein großer Teil der Menschen flieht vor gewalttätigen Banden und der drückenden Arbeitslosigkeit in ihrer Heimat. (Reuters/jW)