Tief im Osten

Egmont Ehapa Media/Asterix®-Obelix®-Idefix® / © 2021 Les Éditions Albert René / Goscinny – Uderzo Zwei Männer im Schnee: Asterix und Obelix

Jean-Yves Ferri und Didier Conrad haben kürzlich ihr fünftes Gemeinschaftswerk zur legendären Comicserie »Asterix« veröffentlicht. Es ist das 39. Abenteuer der Gallier. Und? Na? In den Fanforen liegen mal wieder die Nerven blank. Alles beim alten also, denn schon lange vor Ferri und Conrad schlugen sich Verächter und Treuefans die Panels um die Ohren, dass sämtliche gallischen Hühner kopfüber von der Stange fielen.

Asterix und seine Mannen stehen seit mehr als 60 Jahren auf dem Olymp der franko-belgischen Charme-Art (Hergé, Franquin, Peyo, Roba, Morris, Goscinny, Uderzo, Moebius), sie dominieren mehr oder weniger den europäischen Comicmarkt. Die Startauflage des neuen Asterix liegt bei weltweit fünf Millionen Alben. Und wohin geht die Reise? Es wird doch eine Reise geben? Selbstverständlich, und sehr kalt wird es auch. Mir tat sofort das Pferd von Obelix leid, das den Helden mit durchgedrückter Mittelhand, wie man als Pferdekenner sagt, durch tiefsten Schnee schleppen muss. Wir erkennen gerade noch die Ohren und die dem Leser zugewandten fragenden Augen des Reittiers. Das Brandzeichen der einheimischen Reiterinnenarmee, hier führen die Frauen das Regime, jawohl, ist übrigens ein roter Stern.

Nun, liebe Leser, wissen wir also alle, wohin die Reise geht. In den Osten. Wir wollen uns gar nicht erst bemühen, Geschichte, Panels, das Autor-Zeichner-Team zu loben oder zu verfluchen. Mein Sohn (zwölf Jahre alt) vergibt sechs von zehn Punkten, ich gebe eine 7,59. Knapp gesagt: Die frühslawische Amazonenrepublik und ihr Kampf gegen das Imperium bieten uns, was man erwarten darf. Was denn sonst! Auffällig ist, dass aktuelle Diskussionen aus der Realwelt häufig in die Sprechblasen sickern, etwa wenn Obelix ein paar Römer »immunisieren« will, der vernünftige Asterix vor den »Nebenwirkungen« warnt. Alte Schule ist da schon eher, wenn ein Zenturio der Römer den Handwerkslegionären beim Aufbau des Römerlagers zubrüllt: »Ich will ein Provisorium, das Bestand hat!«

Egmont Ehapa Media/Asterix®-Obelix®-Idefix® / © 2021 Les Éditions Albert René / Goscinny – Uderzo Das aktuelle »Asterix«-Heft

Wir erinnern uns. Das gallische Dorf ist der letzte Widerstand gegen die römischen Besatzer. All die spleenigen Kollegen der Schicksalsgemeinschaft, eben Asterix (klein, aber oho), Obelix (der gutmütige Kraftprotz), Miraculix (Druide und Crystal-Meth-Koch, Verzeihung, ich meinte natürlich Schöpfer des Zaubertranks), der das ansonsten harmlose Dorfkollegium in eine antike Terminatormaschine gegen die Legionen Roms verwandelt. Vergessen wir auch nicht die Seele des Dorfes und Frau des Häuptlings Majestix, Gutemine. Mein persönlicher Liebling ist und bleibt Methusalix: 93 Jahre alt, raufboldigster all dieser Raufbolde und gleichzeitig Gemahl des schönsten Mädchens im Dorf. Seufz. Hütet euch vor seinem Gehstock.

Wir müssen noch erwähnen, dass Asterix seit über 60 Jahren so viel Erfolg hat, weil die Ausgangslage des Widerstandes gegen die Hegemonie des Imperiums bis heute ungebrochen ist. Und war es nicht Gérard Depardieu (Obelix-Darsteller in vier Filmen), der aufgrund einer in Frankreich geplanten Reichensteuer sein Vaterland verließ, um medienwirksam die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen? Ist das der Stand? Ist das das Niveau des derzeitigen Klassenkampfes, also des Widerstandes gegen das Imperium der omnipotenten Westachse? Und ist der neue Asterix eine Art Brandmelder dieser Verquerung? Ein letzter Nonsense of Sense? Könnte sein.