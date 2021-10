Erinnerung, tanze!

Leszek Januszewski Ganz große Gefühle tanzen: Lucía Lacarra und Matthew Golding

Ballett steht oft für große Gefühle. Aber die Formate, die Emotionen zu präsentieren, waren bisher nicht sehr einfallsreich. Da ist zunächst das klassische Handlungsballett von »Schwanensee« bis »Romeo und Julia«. Dann gibt es das abstrakte Ballett, zumeist als Vertanzung einer Sinfonie oder eines Requiems. Außerdem das Themenballett, das einzelne Szenen inhaltlich aufeinander abstimmt, Collagen und Montagen, die sich beliebig kombinieren lassen. Aber Tanz und neue Medien, Tanz und Film? Hier blieb das kreative Potential zumeist als Videoclip im Internet stecken. Bisher.

Denn die für ihre Intensität berühmte spanische Ballerina Lucía Lacarra und ihr kanadischer Partner Matthew Golding vereinen Film und Ballett zu einem neuen Aufführungsformat. »In the Still of the Night« heißt ihr vierzigminütiges Programm, das in Rückblicken und Flashbacks eine tragische Liebesgeschichte erzählt. Beim Ballett Dortmund fand Mitte Oktober die umjubelte Premiere statt, am 30. Oktober ist die nächste Vorstellung.

Für das Vorgängerprojekt »Fordlandia«, ein Event, das auf die Geisterstadt selben Namens in Amazonien anspielt, beauftragten Lacarra und Golding Choreographen wie Yuri Posso­khov und Christopher Wheeldon, um spektakuläre Hebungen vor expressiv eingefärbten, filmischen Himmels- und Naturszenarien zu tanzen. Für »In the Still of the Night« choreographierte Golding mit zarter Hand selbst, er zeichnet auch für Libretto, Kostümdesign und zusätzliche Videoprojektionen verantwortlich. »Matthew hat ein außerordentliches Talent für filmische Inszenierungen«, sagt Lacarra. Sie muss es wissen: Sie hat die entsprechenden Fähigkeiten in ihrem Tanzpartner geweckt, hat ihn ermutigt, sie zu entwickeln.

Wie der Film »Dirty Dancing« spielt die »Stille der Nacht« in den swingenden 60er Jahren. Man sieht das Pärchen ausgelassen und eng tanzen, flirten, Champagner trinken, mit dem Cabrio durch die spanische Pampa gurken – alles als Film auf der Hinterwand der Bühne. Doch die Rahmenhandlung hat eine andere Atmosphäre: Golding sitzt bei Mondschein auf dem Bett, er hält ein Foto in der Hand und kann sich vor Kummer kaum halten.

Rückblenden erlauben uns über den Beziehungsverlauf zur Geliebten Aufschluss: Sie hat ihm das Foto gegeben, das er auf der Bühne in der Hand hält. Kurz darauf hört man das Quietschen von Bremsen. Die Liebende, sie wird auf der Landstraße totgefahren. Ihr Partner ist daran womöglich nicht unschuldig. Quälen ihn Gewissensbisse? Er beschwört die Erinnerung – und tatsächlich erscheint seine Geliebte auf der Bühne: eine geisterhafte, poetische Imagination einer Vollmondnacht, gleichwohl ganz fasslich. Ihr gemeinsamer Tanz ist so lyrisch, sinnlich, ästhetisch wie ein Gedicht von Diego Rivera. In präzisen, langgestreckten Bewegungen entstehen surreal wirkende Hebungen, bei denen Lacarra so viel Körperbeherrschung zeigt, als wäre sie eine moderne Elfe. Golding ist der hingebungsvoll liebende Mann, dessen Leidenschaft an die Liebe zur Natur gekoppelt ist. Phantastische Bilderwelten entstehen, reißen mit.

Am Ende ein Erwachen: Die begehrte Frau steht im grellen Tageslicht da, endlich leibhaftig, kaum noch durchgeistigt. Was hier ist Illusion, was Realität? Darüber mag das Publikum streiten. So oder so: Die Verzahnung tänzerischer Motive auf der Leinwand mit dem Livetanz auf der Bühne erlaubt ein rauschhaftes Erleben, unterstrichen von der wie auf traurigen Wolken schwebenden Musik von Philip Glass. Weltweit ist diese Kombination einmalig.