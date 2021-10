Unbekannt verzogen

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Die Fraktionskovorsitzenden Amira Mohamed-Ali und Dietmar Bartsch (r.) am Donnerstag in Leipzig

Das »soziale Gewissen« des Landes will die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag sein, »soziale Opposition aus einem Guss« – jedenfalls wenn es nach einem Strategiepapier geht, das die wiedergewählten Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali als Diskussionsgrundlage für eine zweitägige Klausur erstellt hatten. Die ging am Donnerstag in Leipzig zu Ende. Im Zentrum stand das Debakel bei der Bundestagswahl, bei der die Partei den Einzug nur knapp schaffte und die Fraktion von 69 auf 39 Abgeordnete reduziert wurde. In Leipzig wurde nun der Fraktionsvorstand komplettiert. Dabei bestätigten die Wahlergebnisse nach Informationen von jW, dass die alte Machtaufteilung in der Fraktion zwischen dem rechten Lager um Bartsch und dem um Sahra Wagenknecht offenbar fortbesteht.

Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurden Susanne Ferschl, Gesine Lötzsch, Nicole Gohlke und Ali Al-Dailami gewählt, zur frauenpolitischen Sprecherin Heidi Reichinnek. Lötzsch bekam 34 von 36 abgegebenen Stimmen, Ferschl 32, Gohlke 27. Al-Dailami setze sich gegen Kathrin Vogler mit 24 zu zwölf Stimmen durch, Reichinnek gegen Gökay Akbulut mit elf zu neun. Bereits am Montag waren Mohamed Ali und Dietmar Bartsch in ihren Ämtern bestätigt worden.

In ihrem Strategiepapier, das jW vorliegt, nennen die beiden Fraktionschefs fünf Themenfelder, die künftig im Fokus stehen sollen: soziale Sicherheit, Steuergerechtigkeit, wirksame Klimapolitik, Alltagsprobleme der Bürgerinnen und Bürger sowie eine konsequente Friedenspolitik. In puncto Phrasendichte steht das Dokument dem Sondierungspapier der »Ampel«-Parteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen kaum nach. Die Linke müsse Grundfragen stellen und wieder »Adresse für soziale Fragen« werden, dazu müsse man sich »auf den Markenkern fokussieren«. Manches klingt angesichts der desaströsen Ausgangslage der Linkspartei wie ein Pfeifen im Walde. »Wir sind die soziale Kraft in Deutschland«, heißt es etwa beschwörend.

Aufschlussreich ist, was Bartsch und Mohamed Ali unter »sozialer Opposition« verstehen. Gefordert wird eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Der Anstieg auf zwölf Euro pro Stunde, den die designierte »Ampel«-Koalition umsetzen will, reiche nicht. Mit Lohndumping und miesen Arbeitsverträgen müsse Schluss sein. Die Verfasser plädieren für eine »große Steuerreform«, die kleine und mittlere Einkünfte entlaste sowie Spitzeneinkommen und Vermögen stärker besteuere. Im Papier heißt es: »Die wahren Leistungsträger in unserem Land – die Pflegekraft, der Busfahrer, die Erzieherin, der Polizist – müssen entlastet werden.«

Von Erwerbslosen, von Hartz IV, überhaupt von Beziehern staatlicher Transferleistungen ist auf den sieben Seiten kein Wort zu finden. Statt dessen ist die Rede von »Normalverdienern«, für die eine bezahlbare Wohnung in den Innenstädten oder der Traum vom Eigenheim kaum noch erreichbar sei. Dass vieles im Alltag teurer werde, entwerte »die hart verdienten Einkommen von Arbeitnehmern, Selbständigen und Rentnern«. Das gleicht der Rhetorik der SPD im Bundestagswahlkampf.

Thies Gleiss, einer der Bundessprecher der Parteiströmung Antikapitalistische Linke (AKL) und im Bundesvorstand der Partei, lässt kein gutes Haar am Papier der neuen alten Fraktionsspitze. Es »toppt in Sachen ›Weiter so‹ alles bisher Geschriebene«, erklärte er am Donnerstag gegenüber jW. Es sei »eine einzige Ansammlung von Stilblüten«. Wieder einmal werde nur »ein Selbstverständnis als Regierung im Wartestand zelebriert, die darauf hofft, mit den Landesregierungen mit Linke-Beteiligung echte Regierung zu spielen«, so Gleiss.