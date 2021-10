Autoindustrie in der Krise

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Auslaufmodell: Das Opel-Werk in Eisenach wird vorübergehend dichtgemacht, die Produktion nach Frankreich verlagert

Während Tesla expandiert und Rekordzahlen bei Kunden und Umsätzen präsentiert, schwächelt das Gros der Autoindustrie. Die Folgen der Coronapandemie werden als Hauptursache der Krise genannt. Doch möglicherweise spielt auch Behäbigkeit beim Strukturwandel eine Rolle.

Große Aufregung gab es im VW-Konzern, nachdem durchgesickert war, dass Vorstandschef Herbert Diess in einer Aufsichtsratssitzung Ende September von bis zu 30.000 wegfallenden Arbeitsplätzen wegen der anstehenden Elektrifizierung geredet hatte (siehe jW vom 19.10.21). Zwar ruderte er anschließend mit Blick auf Belegschaft, Betriebsrat und Mitaktionär Land Niedersachsen zurück. Am Donnerstag erklärte er jedoch, das Stammwerk in Wolfsburg müsse produktiver werden. »Sicherlich brauchen wir dazu einen Abbau von Stellen.« Darunter fielen Jobs in der Produktion und Stellen in Verwaltung und Entwicklung. Außerdem hatte Diess selbst bekanntgegeben, dass er sich beim Konkurrenten Tesla über die Autoelektrifizierung informiert hatte.

Ärger zwischen VW-Betriebsrat und Diess brach in dieser Woche aus, weil der Konzernchef sich nicht bei einer für den 4. November angesetzten Betriebsversammlung den Fragen der Beschäftigten aus dem Wolfsburger Werk stellen will. Statt dessen reist er zu Gesprächen mit Investoren in die USA. »Dieses Verhalten ist beispiellos in der Geschichte unseres Konzerns und zeigt einmal mehr, dass der Konzernvorstandsvorsitzende selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft hat«, zitierte Reuters die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Zwar erklärte Diess sich zwischenzeitlich bereit, per Video für kurze Zeit an der Versammlung teilzunehmen. Cavallo blieb allerdings bei ihrer Forderung nach persönlicher Teilnahme des Bosses. An seiner Stelle solle Finanzchef Arno Antlitz die Termine in den USA wahrnehmen.

Neben der schleppenden Umsetzung der Produktion von E-Autos haben VW, Mercedes, BMW und Co. mit durch die Pandemie bedingten Lieferengpässen bei Mikrochips zu tun. In der Folge schickte Daimler Tausende von Beschäftigten an den Mercedes-Standorten in Rastatt, Bremen und Sindelfingen in Kurzarbeit. Seit Oktober habe sich die Produktion halbwegs normalisiert, doch würden viele Fahrzeuge unfertig auf Halde abgestellt, da noch Bauteile fehlten. Ein Daimler-Sprecher erklärte gegenüber dpa, das sei »ein völlig normaler Vorgang in der Automobilproduktion«.

Kurzarbeit gibt es auch in deutschen Opel-Werken: So soll in Eisenach wegen fehlender Halbleiter das Werk für drei Monate geschlossen werden. Der Mutterkonzern Stellantis will zudem die Werke in Eisenach und Rüsselsheim aus der Opel Automobile GmbH herauslösen und so laut dem Betriebsratsvorsitzenden Uwe Baum die erfolgreich praktizierte Mitbestimmung aushebeln (siehe jW vom 18.10.21). Die Kurzarbeit im Eisenacher Opel-Werk, wo der SUV »Grandland« hergestellt wird, betrifft 1.300 Beschäftigte. Statt dessen werde der SUV nun im französischen Peugeot-Werk Sochaux gebaut und die Produktion Anfang 2022 nach Eisenach zurückgeholt. Peugeot gehört ebenfalls zum Stellantis-Konzern. Betriebsrat und IG Metall kritisierten die kurzfristig getroffene Entscheidung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) warf Stellantis vor, der Konzern verlege »die Produktion von Deutschland weg, weil er hier Kurzarbeitergeld bekommen kann«.

Mit Steuergeld soll der Krise der Automobilindustrie begegnet werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte im August einen eine Milliarde Euro umfassenden »Zukunftsfonds Automobilindustrie« für die Jahre 2021 bis 2025 an. Das Fördergeld werde für die Transformation der Branche eingesetzt. Dass dort bis vor kurzem exzellent verdient wurde und die Konzerne den Strukturwandel offenbar verschlafen haben, überging der Minister. Den Konzernen wird es recht sein: warum Gewinne reinvestieren, wenn Geld aus öffentlichen Kassen fließt.