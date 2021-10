Grüner Kolonialismus

Stoyan Nenov/File Photo/REUTERS Ein samischer Hirte und seine Rentierherde auf dem Finnmark-Plateau in Norwegen (Juni 2018)

Adele Matheson Mestad, die Direktorin des Norwegischen Instituts für Menschenrechte, sprach von einem »historischen Urteil«: Am 11. Oktober hat der Oberste Gerichtshof Norwegens entschieden, dass zwei auf der Halbinsel Fosen errichtete Windparks gegen die in UN-Resolutionen verbürgten Rechte der Sámi als Ursprungsbevölkerung der Region verstoßen. Die Windparks in der Nähe von Trondheim sind Teil der größten Konzentration dieser Anlagen auf dem Europäischen Festland. Die 2010 von der norwegischen Regierung ausgestellten Genehmigungen zur Errichtung der Parks werden durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs null und nichtig.

Die samischen Rentierzüchter, die Fosen als Weideland verwenden, organisierten früh Widerstand. Als 2016 der Bau begann, formierte sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen »Gegenwind«. Windparks werden im Namen »grüner« Energiegewinnung gerne in Sápmi (Name des Siedlungsgebiets) plaziert, weit weg von den Mehrheitsbevölkerungen der nordischen Länder. Die Auswirkungen auf die Rentierzucht sind enorm. Kerstin Andersson von Amnesty Sápmi meint dazu gegenüber der jW: »Die Forschung zeigt, dass Rentiere Windkraftanlagen meiden. Das Problem sind nicht nur die Turbinen. Jede Anlage verlangt Straßen und Stromnetze. Je mehr von ihnen gebaut werden, desto mehr Weideland verschwindet.«

Die Windparks auf Fosen wurden errichtet, obwohl der Rechtsprozess noch liefen. Für die Rentierzüchter ist klar, dass die insgesamt 151 Windräder abgerissen werden müssen. Runar Myrnes Balto, Vorsitzender des »Norske Samers Riksforbund«, meinte in der Tageszeitung Aftenposten im Anschluss an das Urteil: »Heute feiern wir einen großen Sieg für die Rentierzucht. Aber das Urteil zeigt auch, dass die Windparks niemals hätten gebaut werden dürfen. Um so betrüblicher ist es, dass sie bereits großen Schaden an den Weidegebieten angerichtet haben.«

Ob die Anlagen tatsächlich abgerissen werden, ist unklar. Der Oberste Gerichtshof ist für die Vollstreckung des Urteils nicht zuständig. Das ist die norwegische Regierung, die sich abwartend gibt. Die Energieunternehmen, zu denen auch die Stadtwerke München als Teileigentümer eines der Parks zählen, hoffen auf eine Kompromisslösung.

Seit Jahren gibt es Proteste gegen das, was in Sápmi »grüner Kolonialismus« genannt wird. Es geht nicht nur um Windparks, sondern auch um Wasserkraftanlagen und angeblich nachhaltige Bergbauprojekte. Die Sámi meinen, dass ihr Siedlungsgebiet zu einem Experimentierfeld für eine »grüne« Energiegewinnung wird, die ihre Lebensgrundlagen zerstört. Eine Fortsetzung der Kolonisierung Sápmis, die von Landraub, Zwangsumsiedlungen und dem Verbot samischer Sprache, Kultur und Religion geprägt war. Auch wenn die Bürgerrechte mittlerweile gestärkt wurden, bleibt das Land der Sámi in staatlicher Hand.

Die Regierungen der nordischen Länder erteilen nicht nur Genehmigungen für Windparks, Wasserkraftanlagen und Bergwerke, sondern auch für die Jagd, den Fischfang, Rodungen, Militärübungen, Automobilteststrecken und Geoengineering. Weder Schweden noch Finnland haben das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert, das die Rechte indigener Gesellschaften sichern soll. Einzig in der norwegischen Provinz Finnmark, in der die Sámi die Mehrheit der Bevölkerung stellen, haben sie eine gewisse Kontrolle über die Nutzung des Landes.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu Fosen könnte als Präzedenzfall richtungsweisend sein. Es ist nicht der einzige Entscheid, der ein Umdenken andeutet. Im Januar 2020 bestätigte der Oberste Gerichtshof Schwedens, dass der Vereinigung der Rentierzüchter von Girjas, in der Nähe von Gällivare, das alleinige Recht auf die Jagd und Fischerei in ihrem Gebiet zukommt. Auch diesem Urteil ging ein zehnjähriger juristischer Konflikt voraus. Seine Bedeutung in Schweden kann mit der des Fosen-Urteils in Norwegen verglichen werden.

Beispiellos war auch der im August 2021 bekanntgegebene Rückzug des deutschen Kupferproduzenten Aurubis aus einem Milliardenschweren Bergbauprojekt in Finnmark. Aurubis erklärte, dass die Betreiber des Bergwerks die Nachhaltigkeitskriterien des Unternehmens nicht garantieren könnten. Breite Proteste der samischen Bevölkerung waren diesem Beschluss vorausgegangen.

Bei Kerstin Andersson herrscht trotzdem nur vorsichtiger Optimismus: »Es braucht immer noch die Gerichte, um dem Staat und den Konzernen ihre Grenzen aufzuzeigen. Doch die Rechte der Sámi sind stärker, als viele glauben wollen.«