Unibetrieb, unterschichtig

© 2020 Constantin Film Verleih GmbH Die Zwerge werfen lange Schatten im Sönke-Wortmann-Kintopp, während vordergründig die Redekunst zelebriert wird

Adaptiert Sönke Wortmann mal wieder eine französische Erfolgskomödie – in diesem Fall: »Die brillante Mademoiselle Neïla« (Yvan Attal, 2017) –, erwartet wohl kein Mensch einen guten Film. Entsprechend nutzlos wäre es auch, über die lauwarme Routine der Dramaturgie von »Con­tra« die Nase zu rümpfen. Unverhohlen, wie der 62jährige auch bei seinem 16. Spielfilm auf kommerziellen Erfolg spekuliert, erscheint es dann aber doch durchaus aufschlussreich, was er hier zu Reizthemen wie Rassismus, Diversität und politischer Korrektheit als vermeintlichen Common sense auftischt.

Dabei klafft gleich im ersten Akt eine bezeichnende Leerstelle: Wenn Juraprofessor Pohl (Christoph Maria Herbst) sich zu einer – wie er es nennt – »Polemik« hinreißen lässt, wirken deren Dauer und Intensität, gemessen am Anlass, dem Zuspätkommen von Studienanfängerin Naima (Nilam Farooq), auffallend übertrieben. Um so mehr stellt sich die Frage, warum er dabei vor vollem Hörsaal von »meinem Kulturkreis« faselt und einen in der islamischen Welt weitverbreiteten Vornamen als Kuriosität betrachtet. Dass Doron Wisotzkys Drehbuch den Professor anschließend zum brillanten Rhetoriker erklärt, der wiederholt über den gezielten Gebrauch von Sprache doziert, lässt das anfängliche Gezeter erst recht unsinnig klingen – ganz gleich, ob man die unausgesprochene Prämisse des Films akzeptiert, dass der Jurist Pohl eben kein Rassist sei.

Erwartungsgemäß wird der Eklat in sozialen Medien skandalisiert – wobei die mehr oder minder linken Kreise, die sich im Unibetrieb mit großem Eifer antirassistisch zu engagieren pflegen, bezeichnenderweise unsichtbar bleiben. Um so auffälliger, wie vordergründig bourgeois die akademische Welt in diesem Film gezeichnet ist und er Rassismus folglich mit Standesdünkeln kurzschließt.

Noch bevor ein Disziplinarausschuss über sein Verhalten befinden soll, wird Pohl von seinem Vorgesetzten (Ernst Stötzner) dazu verdonnert, Naima auf die Teilnahme an einem deutschlandweiten studentischen Debattierwettbewerb vorzubereiten. Dabei werden seine Sprachgewandtheit und Rhetorikkenntnisse mit ihrer verbalen Plumpheit kontrastiert, die der Professor als »unterschichtig« identifiziert. Durchaus folgerichtig wirft der Handlungsverlauf die Frage auf, inwieweit sich Naima unter dem Einfluss ihres Mentors von dem gönnerhaft-sympathisch stereotypisierten (sub-)proletarisch-migrantischen Milieu entfremden mag, in dem sie als Tochter marokkanischer Einwanderer am Frankfurter Stadtrand aufgewachsen ist. Ebenso folgerichtig scheint, dass das konkreteste Beispiel für Rassismus eine Debattengegnerin liefert, die als Karikatur von AfD-Bür­gerlichkeit angelegt ist.

Während Naima von Debattensieg zu Debattensieg eilt, wird vordergründig die Kunst der gehobenen Rede zele­briert – wobei sich freilich jeder Redeinhalt aufs neue als abgedroschene Banalität entpuppt. Mit dem kulturellen Kapital des Bildungsbürgertums scheint es also nicht mehr allzuweit her zu sein. Weshalb sich in »Contra« denn auch soziales Kapital als ausschlaggebend für den Karriereerfolg erweist.