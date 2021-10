Nach sechs Monaten Einigung

Paul Zinken/dpa Ausdauer hat sich gelohnt: Dritter Warnstreik von Einzelhandelsbeschäftigten aus Berlin und Brandenburg im Zentrum der Hauptstadt (31.8.2021)

Die Streiks im Handel zeigen Wirkung: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nun mitgeteilt, in immer mehr Bundesländern seien in den vergangenen Tagen Tarifverträge abgeschlossen worden. Zuletzt wurde dies am Donnerstag für den Einzelhandel im Saarland gemeldet und für Schleswig-Holstein. Zuvor wurde aus zahlreichen anderen Bundesländern über Erfolge informiert.

Sechs Monate. »So lange mussten die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel schon lange nicht mehr auf die dringend notwendige und redlich verdiente Tariferhöhung warten«, sagte Monika Di Silvestre, im Saarland zuständige Verhandlungsführerin im Handel.

Schlusslicht beim Arbeitskampf ist offenbar Mecklenburg-Vorpommern. Verdi hatte noch für letzten Freitag zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschafter zeigten sich unzufrieden mit dem aktuellen Angebot der Kapitalseite. Für die nächsten 24 Monate wurde demnach eine Lohnerhöhung von lediglich 3,8 Prozent angeboten, die von der Tarifkommission als »völlig inakzeptabel« angesehen wird. Statt dessen fordere man einen Lohnzuwachs von 4,5 Prozent sowie einen Aufschlag von 45 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Wie auch in anderen Bezirken scheiterte die Kapitalseite in Berlin und Brandenburg mit ihrer Forderung, die Höhe der Entgelte davon abhängig zu machen, wie ein Unternehmen durch die Coronapandemie gekommen ist. »Den Versuch der Arbeitgeber, die Beschäftigten je nach Unternehmen unterschiedlich zu bezahlen und damit die Tarifgemeinschaft spalten zu wollen, haben wir gemeinsam gestoppt«, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach. Die Binnendifferenzierung im Einzelhandel sei damit vom Tisch, und es werde weiterhin keinen brancheninternen Wettbewerb über die Löhne geben.

In zahlreichen Tarifbezirken, in denen der Arbeitskampf erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte, einigten sich die Parteien auf eine Lohnerhöhung von drei Prozent in diesem Jahr und eine weitere in Höhe von 1,7 Prozent im nächsten Jahr. So zum Beispiel in Berlin und Brandenburg, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Auch die Auszubildenden erhalten mehr Geld. In diesem und im nächsten Jahr steigt ihre Vergütung um jeweils 30 Euro im Monat.

Damit geht nach über sechs Monaten eine der schwierigsten Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel zu Ende. »Angesichts der pandemiebedingt schwierigen Lage ist das Ergebnis ein akzeptabler Kompromiss für beide Seiten«, erklärte Di Silvestre abschließend.

Auch Heike Lattekamp, Verhandlungsführerin von Verdi Nord, bezeichnete den Abschluss des Arbeitskampfs als großen Erfolg. Man habe erneut eine überdurchschnittliche Entgelterhöhung für die unteren Lohngruppen erreicht. Aber eine wichtige Verdi-Forderung ist nach wie vor nicht realisiert: Auch wenn sich die Tarifparteien nicht darauf einigen konnten, so sei es weiterhin Ziel der Gewerkschaft, die Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Damit wolle man einer Verzerrung des Wettbewerbs durch anhaltende Tarifflucht, prekärer Entlohnung und einem Wettbewerb zu Lasten der Beschäftigten entgegenwirken.

In den »neuen« Bundesländern spielt darüber hinaus die Angleichung der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West eine große Rolle. Klar sei, betonte Weißbach, »dass wir über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Schlechterstellung der Kolleginnen und Kollegen, die zufällig auf ehemaligem DDR-Gebiet arbeiten, nicht weiter akzeptieren«. Hier sehe man die Kapitalseite in der Pflicht, die Diskriminierung der Ostbeschäftigten durch die wöchentliche Mehrarbeit von einer Stunde endlich abzuschaffen.