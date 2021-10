Der Sound der Community

Wolfgang Hub/dpa/Bildfunk Mit den Menschen kamen die Lieder: Ankunft von türkischen Gastarbeitern in Düsseldorf (27.11.1961)

Das freie Leipziger Radio Blau wird ab November auch digital über DAB+ senden. Die Lizenz läuft acht Jahre. In den letzten Oktobertagen empfiehlt es sich, wie gewohnt auf den Internetstream oder UKW-Radio zuzugreifen und so z. B. die neue Ausgabe »Onda-Info – Nachrichten aus Lateinamerika« (NPLA 2021; Di., 18 Uhr, Radio Blau) zu hören. Digitalradio kann man als Medium zwar kritisch sehen, sollte jedoch nicht die Augen davor verschließen, dass es dadurch im digitalen Äther ein wenig pluraler wird.

Von den Öffis ist diesbezüglich leider nur wenig Gutes zu erwarten. Dort wurde der Pluralismus aus Kostengründen abgeschafft. Hat eine Person für ARD oder DRadio ein Thema abgearbeitet, wird der Beitrag auf allen Kanälen übernommen. Eine bedenkliche Entwicklung, wie sich etwa vor rund einer Woche an der Berichterstattung über den Sänger Gil Ofarim zeigte, der mutmaßlich dem verbalen antisemitischen Übergriff eines Hotelangestellten ausgesetzt war. Der MDR-Beitrag von Michael Voß lief am 17.10. auf den ARD-Infowellen und im DLF. Voß geht mit keiner Silbe auf das antisemitische Klima in der BRD ein, stellt statt dessen die Glaubwürdigkeit Ofarims in Frage. Der Subtext des Audios könnte lauten: Deutschland hat kein Problem mit Antisemitismus, sondern eines mit Juden, die nicht die Wahrheit sagen.

Eine Premiere steht mit Max Lindemanns Bearbeitung von Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung »Das Stadtwappen« (DLF/HfS »Ernst Busch« 2021; Di., 20 Uhr, DLF) an. Die Story um den Turmbau zu Babel wird ergänzt durch O-Töne aus dem Alltag einer Berliner Familie. Als »Hiobsbotschafterin« verdingt sich in Feo Franks Hörspielserie die Titelfigur »Alice« (DLF Kultur/BR 2021), die berufshalber schlechte Nachrichten übermittelt, vom Beziehungsaus bis zur Kündigung des Arbeitsplatzes. Das achtteilige Stück läuft derzeit auf allen DRadio-Kanälen und ist auch im Podcast »Krimi-Hörspiel« zu finden.

Historisch und horroraffin geht es bei Jan Decker zu. Er ist mit »Comet Hau« (SWR 2021; Teil 1/2 Mi., 20 Uhr, Bayern 2) und »Kalte Sophie« (NDR 2019; So., 19 Uhr, NDR Kultur) zu hören. Die Aufarbeitung von Naziverbrechen in der Nachkriegs-BRD ist Thema von Günther Weisenborns »Die silberne Sechs« (HR 1960; Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur). Eine Klassikerneubearbeitung gibt es mit George Orwells »1984« (BR 2021; Ursendung Teil 1/4 Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Ferda Ataman und Johannes Nichelmann widmen sich im Feature »Gastarbeiter-Kultur – 60 Jahre Migration aus der Türkei« (WDR 2021; So., 15 Uhr, WDR 3) der türkischen und kurdischen Kulturszene in Deutschland. Um strukturelle sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Kindern in einem Dorf geht es in Sibylle Tamins »Jagdszenen aus Unterfranken – Der Fall Eschenau« (BR/DLF/WDR/RBB 2008; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Die Premiere einer Theateradaption steht mit Zsuzsa Bánks »Alles ist groß« (HR 2021; Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur) an.

Das Wettrüsten der Nationen mit künstlich geschaffenen Hochgebirgen spielt Leon Englers »Hummer & Durst« (DLF Kultur 2020; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio) durch. Auf Netflix, Spotify und Co. schaut Julian Ignatowitsch in »Die Streaming-Revolution« (DLF 2021; So., 20 Uhr, DLF). Zum 100. Geburtstag von Ilse Aichinger kommt »Die größere Hoffnung« (Eigenproduktion/ORF 2016; Mo., 14 Uhr, ORF Ö 1), bearbeitet von Anne Bennent. Und ein Mundarthörspiel muss auch mal sein, z. B. »Sonnenwende. Toter Hund« (SFB-ORB/NDR 2001; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur) von Holger Böhme.