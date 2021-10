Israel: Außenministerin Schwedens zu Besuch

Jerusalem. Nach jahrelanger diplomatischer Eiszeit zwischen den Ländern ist Schwedens Außenministerin Ann Linde zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Die Chefdiplomatin besuchte am Montag zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Es handelte sich um den ersten Israel-Besuch einer schwedischen Außenministerin seit zehn Jahren. Linde wollte dabei auch mit dem israelischen Außenminister Jair Lapid sowie Präsident Isaac Herzog zusammenkommen. Schweden hatte 2014 offiziell einen Staat Palästina anerkannt – wie zuvor bereits mehr als 130 Länder weltweit. Israels Regierung hatte aus Protest dagegen damals ihren Botschafter aus Stockholm zurückbeordert. (dpa/jW)