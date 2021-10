Braune »Grenzgänger«

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Anhängern der Neonazipartei »Der III. Weg« kann die Abschottung der EU nicht weit genug gehen (Chemnitz, 1.5.2018)

In Brandenburg sind offenbar mehrere Dutzend bewaffnete Neonazis in der Nähe von Guben am Wochenende dem Aufruf der faschistischen Partei »Der III. Weg« zu sogenannten Grenzgängen gefolgt. Die Aktion richtete sich gegen Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten, die abseits der regulären Grenzübergänge in die BRD gelangen wollen. Die zur Flüchtlingsabwehr derzeit verstärkt in dem Grenzgebiet patrouillierende Polizei griff nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag rund 50 Neonazis auf.

Dabei seien Pfefferspray, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstöcke sichergestellt und gegen die Besitzer Strafverfahren eingeleitet worden. Auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen werde nun ermittelt. Die Verdächtigen hätten allesamt Platzverweise für die Grenzregion um Guben erhalten. Die aufgegriffenen Personen stammten zum Teil aus der unmittelbaren Umgebung, etliche seien aber auch aus anderen Bundesländern angereist.

Die zuletzt nach offiziellen Angaben stark angestiegene »irreguläre Zuwanderung« an der deutsch-polnischen Grenze beschäftigt nicht nur bewaffnete Neonazis. Der noch amtierende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich in der vergangenen Woche für eine Verschärfung der Repression gegen Schutzsuchende sowie Migrantinnen und Migranten ausgesprochen, die angeblich über Belarus in die EU geschleust werden.

Hatte sich Seehofer zunächst gegen temporäre Grenzkontrollen ausgesprochen, wie sie die Berufsvereinigung der Bundespolizei gefordert hatte, hält er diese Maßnahme nun offenbar doch für denkbar. »Sollte sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze nicht entspannen«, so der Minister gegenüber Bild am Sonntag, müsse »auch hier überlegt werden, ob man diesen Schritt in Abstimmung mit Polen und dem Land Brandenburg gehen muss«. Zuvor hatte Seehofer die Verlängerung von Grenzkontrollen zu Österreich »für weitere sechs Monate in Brüssel angemeldet«, sagte er dem Boulevardblatt. An der deutsch-polnischen Grenze habe die Bundesregierung »schon jetzt den Grenzschutz mit acht Hundertschaften Bundespolizei verstärkt«, so Seehofer. Er drohte an, »den Grenzraum und die grüne Grenze zu Polen engmaschig kontrollieren« zu lassen.