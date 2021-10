Baustelle besetzt

Florian Boillot

Im Rahmen der Aktionstage des Bündnisses »Gerechtigkeit jetzt!« haben am Sonnabend in Berlin einige hundert Menschen die Baustelle der Autobahn 100 besetzt. Nach Polizeiangaben handelte es sich um rund 200 Personen, wie der Tagesspiegel berichtete. Am frühen Samstag nachmittag begannen Beamte damit, die Aktivistinnen und Aktivisten einzukreisen, Personalien zu überprüfen und einzelne Teilnehmer abzuführen. Unter dem Motto »Ihr lasst uns keine Wahl« protestierten die Besetzer gegen den Ausbau der A 100 und für mehr soziale sowie klimapolitische Gerechtigkeit. (jW)