Nachschlag: Helm auf

Guido Kirchner/dpa

Die NATO-Verteidigungsminister kommen zum Gipfel in Brüssel zusammen. Der Deutschlandfunk will von der deutschen Amtsträgerin wissen, was da verhandelt werden wird. Entsichert AKK die AK (47)? Die Flinte hat Ladehemmungen. Grundsatzfrage westlicher Weltordnungsprojektionen: Wird es langwierige Auslandseinsätze »mit dem ambitionierten Ziel eines demokratischen Staatsaufbaus so nie wieder geben«? Die fade Antwort: »Das ist noch nicht klar aus meiner Sicht.« In irgend etwas will sie »einsteigen«, in eine Debatte oder so. Neues Ziel: Russland. Der Schießprügel funktioniert endlich. Abschreckungsszenarien im Baltikum und am Schwarzen Meer mit Nuklearwaffen im Luftraum? »Wir müssen Russland gegenüber sehr deutlich machen, dass wir am Ende bereit sind, auch solche Mittel einzusetzen«, damit bloß keiner auf die Idee komme, »NATO-Partner anzugreifen«. Zuletzt noch eine Salve »European ­Battle Groups«, um »die Europäer in der NATO« zu stärken. Geht doch. Helm auf, Gewehr bei Fuß. (brat)