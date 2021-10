Generalstreik gegen Banden

Joseph Odelyn/AP Photo via dpa

In Haitis Hauptstadt Port-au-Prince protestierten am Dienstag zahlreiche Menschen mit einem Generalstreik gegen die anhaltende Bandenkriminalität in dem Staat in der Karibikregion. Die Straßen waren menschenleer, Läden, Schulen und Regierungsgebäude geschlossen. Bei einer Straßenblockade brannten Reifen. Das von großer Armut geprägte Land kämpft seit Jahren mit Naturkatastrophen und politischen Krisen, die den Staat und die Wirtschaft lähmen. Die bis heute nicht aufgearbeitete Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im Juli sowie ein schweres Erdbeben einen Monat später im Südwesten des Landes, bei dem 2.200 Menschen starben und 130.000 Häuser zerstört wurden, haben die Probleme in Haiti noch weiter verschärft. Zudem wurden am Sonnabend mehrere Missionare der US-Organisation Christian Aid Ministries außerhalb der Hauptstadt verschleppt. Die Entführer forderten offenbar 17 Millionen Dollar (14,6 Millionen Euro) für die Freilassung. (AFP/jW)