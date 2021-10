Der Preis »Europas«

Maciej Luczniewski/imago images/NurPhoto Rechter Protest in Warschau: Flucht in den Nationalstaat als Ausweg?

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte sich seinen Auftritt in der Plenarsitzung des Europaparlaments am Dienstag selbst gewünscht. Aber ob er damit gerechnet hat, dass dieser Auftritt ein solcher Canossagang werden würde, das weiß nur er. Es ging bis dahin, dass der amtierende Sitzungsleiter Morawiecki dreimal aufforderte, endlich zum Schluss zu kommen, bis ihn Morawiecki – wie Videoaufzeichnungen belegen – nur noch anzischte: »Hör auf zu nerven.«

Morawiecki hatte sich vorgenommen, die Parlamentarier – und die im Saal sitzende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – zu überzeugen, dass Polen nicht aus der EU austreten wolle. »Wir sehen unseren Platz in einem starken und solidarischen Europa«, sagte er zu Beginn seiner etwa halbstündigen Rede und setzte Akzente, von denen manche eher zu einem Sozialdemokraten gepasst hätten, was Morawiecki weder ist noch jemals war: Die EU stehe vor gewaltigen Herausforderungen wie unter anderem dem Aufstieg Chinas, der angeblichen Aggressivität Russlands, aber auch einer Migrations-, einer Energiekrise und sozialer Ungleichheit, die ihre Akzeptanz untergrabe, beklagte er – mit der impliziten Botschaft, sie möge sich doch bitte wesentlichen Themen zuwenden und nicht an Polens Justizreform herumkritteln. An dieser Stelle klang Morawiecki dann überhaupt nicht mehr wie der überzeugte Europäer, als der er in seinen Auftritt gestartet war: Polen werde sich nicht erpressen und nicht ungerecht kritisieren lassen, wurde er störrisch. Sein Land werde vom liberalen Mainstream der EU als Prügelknabe herangezogen, weil es der schleichenden Selbstermächtigung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) entgegentrete. Dieser möge sich bitte mit Dingen beschäftigen, die seines Amtes seien, und die Organisation der polnischen Justiz gehöre definitiv nicht dazu. Diese Kompetenz habe Polen bei seinem EU-Beitritt 2004 nicht an Brüssel übertragen, und dabei solle es bleiben.

Tatsächlich ist diese Kompetenzabgrenzung zwischen den Mitgliedstaaten, die die Union gegründet haben bzw. ihr beigetreten sind, ohne sich deshalb aufgelöst zu haben, und den Gemeinschaftsinstitutionen ein Dauerthema, solange die EU und ihre Vorgängerinstitutionen existieren. Walter Hallstein, der erste Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, hatte schon 1963 der europäischen Integration einen »schleichenden« Charakter bescheinigt – im Klartext: Nicht alles, was am Schluss herauskomme, müsse von den Mitgliedstaaten auch am Anfang angestrebt worden sein – weder der EU-weite Binnenmarkt noch die Gemeinschaftswährung, weder die Schengenzone noch die jetzt erstmals vollzogene gemeinsame Verschuldung. Marxisten würden eher von Dialektik sprechen.

Man kann das banal organisationssoziologisch betrachten und sagen, so sei das nun einmal, wenn man eine neue Institution gründe: Früher oder später entwickle sie ein Eigenleben. Man kann es auch auf die »Kader« schieben, die alles entschieden: Schließlich hat sich die EU seit Jahrzehnten ein Korps von Beamten geschaffen, die ihre weit überdurchschnittlichen Gehälter mutmaßlich nicht nur dafür bekommen, dass sie im Alltag in mehreren Fremdsprachen parlieren (können) müssen, sondern vor allem deshalb, damit sie auf diese Weise aus den nationalen Loyalitäten, in denen sie aufgewachsen sind, sozusagen herausgekauft werden.

Entscheidend aber ist – und das zeigt der jüngste faktische Integrationsschub im Zusammenhang mit der Pandemie – , dass es im Leben von in der Machthierarchie zweit- und drittklassigen kapitalistischen Staaten Momente gibt, in denen sie allein nicht mehr weiterkommen in ihrem Streben, im Konzert der politisch-ökonomischen Konkurrenz mehr zu spielen als die Piccoloflöte. Das ist bei Polen nicht anders; auch Warschau erhofft sich zum Beispiel vom EU-Recht Eingriffsmöglichkeiten gegen ein ungeliebtes Projekt wie Nord Stream 2, das es politisch nicht verhindern konnte. Da ist Luxemburg plötzlich nicht mehr der Beelzebub, als den es Morawiecki am Dienstag darstellte. Krisensituationen machen Staaten geneigt, Kompetenzen abzugeben, um aber gleich danach wieder erschreckt zu fragen, wo diese Kompetenzen denn nun geblieben seien.

Genau in diesem Spannungsfeld setzt der EuGH ein. Da in der EU alles irgendwie Binnenmarkt ist, erklärt er sich perspektivisch auch für alles für zuständig. Auch die Verfahren, nach denen polnische Richter nominiert werden, weil die ja schließlich im Binnenmarkt auch über Rechte irgendwie in einen Prozess mit Polen-Bezug verwickelter EU-Bürger zu entscheiden hätten. Es geht nur in zweiter Linie darum, ob das polnische Verfahren stärker politisiert ist als die Richterwahl in anderen Ländern. Polen verweist immer wieder auf das deutsche Beispiel, wo die obersten Richter auch von parlamentarischen Ausschüssen gewählt würden – warum werde das in Polen bemängelt? Aber das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Unterschied ist, dass plötzlich bestimmte Fragen außerhalb des Nationalstaates entschieden werden, der sie durchzusetzen hat. Und da gehen bei Polens Nationalisten die Warnlampen im Kopf an, und plötzlich spricht Justizminister Zbigniew Ziobro von der »Brüsseler Okkupation«, der sich Polen entziehen müsse. Es sind Phantomschmerzen, aber das schließt ja nicht aus, dass sie weh tun.