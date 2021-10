Rassismus und Ehrenlegion

imago images/IP3press Ziel der rassistischen Hetze: Die Abgeordnete der linken France insoumise (LFI) Danièle Obono

Der vor zwei Wochen im Alter von 81 Jahren verstorbene Journalist Étienne Mou­geotte war selbst in Frankreich nur wenigen Menschen ein Begriff. In der Welt der politischen Rechten allerdings, als einer der Dirigenten der Mediengruppe Valmonde, war er eine große Nummer. Valmondes journalistisches Flaggschiff, das seit Jahren einem Faschismus zuneigt, der sich weder mit Marine Le Pens Bewegung Rassemblement National (RN) noch mit den weichgespülten Freunden in der Partei Les Républicains zufriedengab, ist seit rund zehn Jahren das Wochenblatt Valeurs actuelles.

Es ist das Sprachrohr einer sich selbst so bezeichnenden »Rechten vor den Mauern« – droite hors les murs –, die sich prächtig in das politische Beziehungsgeflecht einer elitären, extrem konservativen Bourgeoisie des Landes einfügt. Mit Mougeotte als Kommandeur der Ehrenlegion auf der Seite des »ehrlichen« Verlegers und der die Justiz des Landes regelmäßig beschäftigenden Zeitschrift auf der anderen Seite versöhnt Valeurs actu­elles schweigenden rechtskonservativen Rassismus mit dem fremdenfeindlichen, bösartigen Geschrei des neuen Faschismus.

Das jüngste, in der obersten Berufungsinstanz der französischen Justiz gefällte Urteil über den Direktor der Publikation, Erik Monjalous, sowie zwei seiner wichtigsten Redakteure, Geoffroy Lejeune und Laurent Jullien, vermittelte vor drei Wochen das Bild einer Zeitung, die sich auch vor Gericht nicht nur des Wohlwollens und der Deckung ihrer Besitzer sicher sein kann, sondern des wachsenden Beifalls ihrer Leser. Für eine sieben Seiten lange romaneske Erzählung, überschrieben mit dem Titel »Obono l’Africaine« hatte sich der Verfasser Jullien der in Gabun geborenen, französischen Parlamentsabgeordneten Danièle Obono nicht nur in Wort und Satz, sondern auch im Bild angenommen. Die »Afrikanerin« Obono, in der Erzählung zurückversetzt ins 18. Jahrhundert und abgebildet mit dem eisernen Halsring einer Sklavin, als Opfer der damaligen so wörtlich »afrikanisch-arabischen Negerabkommen«? Alle drei Instanzen der Justiz sahen in der Story, die »die Verantwortung der Afrikaner selbst für die Schrecken der Sklaverei« beschreiben sollte, eine »versteckte rassistische Beleidigung« der Abgeordneten, die für die Linkspartei La France insoumise (LFI) in der Nationalversammlung sitzt. Die ausgesprochenen Strafen sind wohl eher symbolischer Natur – 1.500 Euro für jeden der drei Verantwortlichen, plus 5.000 Euro an Obono zu zahlendes Schmerzensgeld.

Für Valeurs actuelles kein Grund zur Sorge. In den vergangenen Jahren wuchs die verkaufte Auflage des Blattes von 93.108 im Jahr 2018 auf nunmehr 108.239 Exemplare. Klagen wie die im nun abgeschlossenen Rassismusprozess verdauen Redaktion und der Verlag Valmonde im Jahrestakt: 2014 verurteilt wegen der Veröffentlichung gefälschter Meinungsumfragen zugunsten des Präsidentschaftskandidaten (2012) der bürgerlichen Rechten, Nicolas Sarkozy; 2015 verurteilt wegen »Provokation« eines gegen die Roma gerichteten Rassismus; ebenfalls 2015 Verurteilung des damaligen Redaktionsdirektors Yves de Kerdrel wegen »Provokation zum Rassenhass«; 2018 verurteilt wegen eines gegen den Milliardär George Soros gerichteten Berichts – »Der Milliardär, der gegen Frankreich komplottiert« –, in dem die Richter eine antisemitische Attacke erkannten; 2021 nun die »Sklavenstory«.

Obono selbst beschrieb – zitiert von der Pariser Tageszeitung Libération – die von ihr als »widerlich« empfundene, erfundene Geschichte so: »Eine Erniedrigung für mich und meine Familie; ich stehe auf, um Gerechtigkeit für mich zu fordern, für die gegen mich gerichtete Gewalt, die Verleugnung meines Menschseins, für meine Familie und meine Mutter, die keine Sklavin zur Welt gebracht hat (…) Eine Geschichte, die mich auf etwas reduziert, das ich nicht bin: eine Fremde.«