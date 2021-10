Springer zieht Reißleine

Michael Gstettenbauer/imago images Miese Schlagzeilen: Auch dafür ist der ehemalige Chefredakteur Julian Reichelt bekannt

Kübelweise Häme, Hohn und Schadenfreude ergossen sich bei Twitter über Julian Reichelt, als am Montag der Rauswurf des Bild-Chefredakteurs die Runde machte. Ein am Vortag erschienener Beitrag in der New York Times hatte dem wohl meistgehassten Journalisten der Republik beruflich das Genick gebrochen. Die Freude über den Abgang eines Mannes, der für unsauberen Journalismus und publizistische Hetze stand wie kein anderer, ist berechtigt. Aber in der Aufregung ging ein wenig unter, dass der größere Skandal ein anderer ist: das Verhalten der Chefs großer Verlage und die Zustände in der von Konzernmedien dominierten Presselandschaft hierzulande.

Was Reichelt angeht, kam das Ende nicht unerwartet. Bereits im März hatte der Springer-Verlag Vorwürfe gegen ihn prüfen lassen. Ergebnis: Reichelt konnte nach zwölf Tagen zurückkehren. Doch am Montag abend gab der Medienkonzern bekannt, den Bild-Chef von seinen Aufgaben entbunden zu haben. NYT-Kolumnist Ben Smith hatte in seinem ausführlichen Beitrag nicht nur an Reichelt, sondern auch am Springer-Verlag und dessen Vorstandschef Mathias Döpfner kaum ein gutes Haar gelassen. Unter der Überschrift »Behauptungen über Sex, Lügen und eine geheime Zahlung« heißt es, der Bild-Chef habe weibliche Angestellte befördert, wenn sie mit ihm ins Bett gingen. »Die Dokumente, die ich gesehen habe, zeichnen das Bild einer Arbeitsplatzkultur, in der Sex, Journalismus und Firmengelder vermischt wurden«, schreibt Smith.

Jenseits des Atlantiks konnten die Recherchen erscheinen, hierzulande zunächst nicht. Bereits seit Monaten hatte ein Rechercheteam, das sich als »Buzzfeed Deutschland« einen Namen gemacht hatte und jetzt als »Ippen Investigativ« für die Ippen-Gruppe arbeitet, zu Reichelt recherchiert. Am Sonntag sollte das Ergebnis publiziert werden. Doch Altverleger Dirk Ippen stoppte das. Daraufhin attackierte das Team ihn in einem Brief – vom Blog Übermedien veröffentlicht – scharf. Die Entscheidung stelle eine »absolute Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Redaktion und Verlag« dar. Noch ungewöhnlicher war, dass das Team seine Recherche am Montag bei Spiegel online publizierte. Das könnte bei Ippen als Affront gewertet werden, erklärte Moritz Tschermak, Chefredakteur des medienkritischen Bildblog, am Dienstag gegenüber jW, aber als »berechtigter Affront«.

Auch von Gewerkschaftsseite wurde Ippen scharf kritisiert. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), erklärte am Dienstag gegenüber jW, Verleger müssten »unbedingt die innere Pressefreiheit in ihren Unternehmen hochhalten und für eine klare Trennung von verlegerischen und redaktionellen Entscheidungen sorgen«. Monique Hofmann, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi sagte gegenüber jW, es sei bezeichnend »für die in Teilen rückwärtsgewandten Zustände in der hiesigen Medienlandschaft«, wenn einige Verleger glaubten, »nach eigenem Gutdünken unabhängige Berichterstattung verhindern zu können«.

Der Wirbel um Reichelt und Ippen dürfte Döpfner als Ablenkung willkommen sein. Smith stellt ihn als leicht größenwahnsinnigen Konzernchef dar, bei dem Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Anlass für die Berichterstattung war Springers Übernahme der US-Mediengruppe Politico. Döpfner wolle mit dem Kauf, so zitiert Smith ihn, der »führende digitale Verlag der demokratischen Welt« werden. Der NYT-Beitrag deutet auch an, warum Döpfner bisher seine Hand über Reichelt hielt. Das Blatt zitiert aus einer Nachricht des Verlagschefs, in der dieser die Kritik des Bild-Chefs an den Coronamaßnahmen verteidigte: »Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten geworden.«

Bezeichnend ist, dass allein der Branchendienst DWDL diesen Aspekt gebührend würdigte. Unter der Überschrift »Mathias Döpfner, der Schwurbler« schrieb das Portal am Dienstag, Döpfner werde hierzulande »trotz wiederholt irrwitziger Aussagen« selten kritisiert. Bildblog-Chef Tschermak sieht das ähnlich. Sich als Präsident des Verlegerverbands BDZV so zu äußern, sei »problematisch«. Wenn der Springer-Chef erkläre, dass »außer Reichelt so gut wie alle anderen Journalisten Propaganda-Nachplapperer sind«, halte er es für angebracht, dass sich »der BDZV damit zumindest beschäftigt«.