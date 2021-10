Alina Teodorescu/BR Horea Petrehus (M.) ist mit seinen Kollegen und Vierbeiner Pedro unterwegs: Dieser Kahlschlag war einmal die Heimat des Hirschkalbes und vieler seiner Artgenossen: »Die Holzmafia in Rumänien«

Re: Tatort Wald

Die Holzmafia in Rumänien

Holz gilt als knapp. Kürzlich hieß es noch, es gäbe ein Überangebot wegen Borkenkäfer etc. In den Wäldern Rumäniens findet jedenfalls seit Jahrzehnten ein gewaltiger Kahlschlag statt – auch illegal in Nationalparks. Das Holz wird in alle Welt exportiert, obwohl gegen Rumänien ein EU-Verfahren läuft. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom – mobil auf zwei Rädern?

Fahrrad fahren in den Städten ist hochgefährlich – und eigentlich nicht zu empfehlen. Dabei würden mehr Fahrräder in den Metropolen weniger Lärm bedeuten, weniger Luftschadstoffe, weniger Flächendiebstahl durch Parkplätze. Die Autofahrer aber scheinen schwer belehrbar. Sie fühlen sich gegängelt, fürchten um ihre monadische Mobilität. Wie kann man allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden? Gar nicht, wenn man nicht akzeptiert, dass die Karten neu gegeben werden müssen. D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

Quarks. Gefährlicher Abfall – wohin mit unserem Atommüll?

Unser Müll. Haha. Die Konzerne lassen sich den Ausstieg aus der Atomkraft fett bezahlen. Über 10.000 Tonnen Abfall aber sind es mittlerweile. Für die Entsorgung des strahlenden Unrats soll bis 2031 ein Endlager gefunden werden und 2050 in Betrieb sein. Noch immer ist nicht klar, in welchen Regionen das Gift gelagert werden soll. In irgendeiner Konzernzentrale am besten. D 2021.

WDR, 20.15 Uhr

Green Zone

Raus aus der grünen Zone, rein in die Green Zone: Der Irak-Krieg 2003, US-Truppen durchsuchen nach der Flucht Saddam Husseins Bagdad. Unter anderem fahnden sie nach den vielbeschworenen biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen, die Grund für den Kriegseinsatz waren. Tja. GB/F/E/USA 2010. Mit Matt Damon.

Tele5, 20.15 Uhr

Über Chats in die Prostitution – Ich war erst elf

Laut BKA wurden im Jahr 2020 mehr als 3.800 Fälle von sogenanntem Cybergrooming erfasst, die Dunkelziffer liegt viel höher. Mit elf Jahren war Jasmins Verhältnis zu ihrer Mutter derart gestört, dass sie sich selbst versorgen musste. Im Internet fand sie »Anteilnahme« von Männern. Heute ist Jasmin 25 Jahre alt und hat alle Formen der sexualisierten Gewalt erlebt. Jahrelang schwieg sie, jetzt will sie auf das Thema aufmerksam machen – auch, um andere vor solchen Erfahrungen zu warnen. D 2021.

HR, 21.45 Uhr