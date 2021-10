Rumänien: Keine neue Regierung

Bukarest. Rumäniens Parlament hat am Mittwoch erwartungsgemäß die Kandidatur von Dacian Ciolos für das Amt des Ministerpräsidenten sowie dessen Kabinettsvorschlag abgelehnt. Ciolos, Vorsitzender der liberalen Partei USR, hatte keine Chance, weil kein Koalitionspartner zur Verfügung stand. Damit verschärft sich die seit sechs Wochen dauernde Führungskrise in dem Land. Derzeit regiert in Rumänien Ministerpräsident Florin Citu von der PNL kommissarisch, nachdem ihm das Parlament vor zwei Wochen das Misstrauen ausgesprochen hatte. Vor sechs Wochen zerbrach die Regierungskoalition von PNL und USR. Nun muss Staatspräsident Klaus Johannis dem Parlament einen neuen Premier vorschlagen. Sollte auch dieser scheitern, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. (dpa/jW)